Ferragosto to dzień, gdy życie w Italii często staje w miejscu. Fot. Jakub Noch / naTemat.pl

W 2026 roku Ferragosto wypada w sobotę i miejscowi tracą swoje ukochane "ponte", ale i tak 15 sierpnia to najgorętsza data włoskiego lata, nie tylko pod względem pogody. Słońce jest wysoko, ulice drżą od upału, a Włosi przechodzą w szczytową formę "dolce far niente". Miasta pustoszeją, plaże są przepełnione, w powietrzu unosi się zapach grillowanych ryb i owoców morza, a zewsząd słychać głośny śmiech przy rodzinnych stołach.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Ferragosto 2026 wypada w sobotę 15 sierpnia, a to oznacza, że za 15 sierpnia pracownikom należy się dodatkowy dzień wolny do odebrania – dla urzędników rząd wyznaczył piątek 14 sierpnia. Wielu Polakom sobotni termin więc nie przeszkadza i – jak pokazują dane serwisu eSky.pl – liczba rezerwacji na wyjazdy wokół 15 sierpnia wzrosła o blisko 60 proc. rok do roku. Najczęstszy wybór to czterodniowy wypad, a najpopularniejszym kierunkiem pozostają Włochy. Gdy chodzi o city break, na czele są Rzym i Mediolan. Na dłuższe włoskie urlopy Polacy wybierają zaś Sycylię.

Skoro więc rzesza biało-czerwonych turystów ciągnie właśnie na Półwysep Apeniński, warto wiedzieć, czym dla miejscowych jest Ferragosto i co z tego wynika także dla turystów.

REKLAMA

Ferragosto, czyli co dokładnie dzieje się we Włoszech 15 sierpnia 2026?

Ferragosto działa jak "wyłącznik", szczególnie w mniejszych miejscowościach. Sklepy, piekarnie, warsztaty i kawiarnie zamykają się na kilka dni, czasem na dwa tygodnie. Właściciele wywieszają kartki z napisem "Chiuso per ferie", czyli "zamknięte z powodu urlopu", i uciekają nad morze, w góry lub na wieś. Dziś nikt nie ogranicza Włochom odległości wakacyjnego wyjazdu, więc wielu z nich wybywa też za granicę – w okolicach 15 sierpnia na włoski szturm szykują się szczególnie Chorwaci, Słoweńcy i Austriacy.

REKLAMA

W dużych miastach – Rzymie, Mediolanie, Florencji, Neapolu, Bari czy Palermo – turystyczne centra działają nawet w sam świąteczny dzień. Ale i tam wiele lokali ma skrócone godziny, żeby personel mógł choć na kilka chwil przenieść się na plażę.

Konkretów, które warto sobie zapisać, jest kilka:

Muzea Watykańskie i Kaplica Sykstyńska są zamknięte 14 i 15 sierpnia. To wyjątkowo bolesne, bo zamknięcie obejmuje dwa dni z rzędu. Wizytę trzeba zaplanować najpóźniej na 13 sierpnia albo dopiero od 17. Duże państwowe atrakcje – Koloseum, Uffizi – zwykle w Ferragosto działają, ale godziny bywają zmieniane, więc sprawdzenie strony konkretnego obiektu przed wyjściem z hotelu to nie przesada, tylko minimum. Małe muzea miejskie, biblioteki i lokalne galerie zwykle są zamknięte. Podobnie urzędy, poczty i banki. Supermarkety często pracują krócej, a osiedlowe sklepiki nie pracują wcale. Zakupy zrób 13 lub 14 sierpnia. Apteki działają w systemie dyżurów – szukaj oznaczenia farmacia di turno, listę zwykle wywiesza się na drzwiach każdej zamkniętej apteki. W restauracjach w strefach turystycznych rezerwacja jest obowiązkowa. Pranzo di Ferragosto, czyli świąteczny obiad, to dla Włochów najważniejszy punkt dnia i stoliki znikają z wyprzedzeniem. Wiele lokali serwuje tego dnia wyłącznie stałe, droższe menu.

REKLAMA

Czy naprawdę "wszystko jest zamknięte"? Są 3 różne Włochy

To najczęstsze nieporozumienie wokół Ferragosto i warto je rozbroić, bo od niego zależy, czy twój dzień będzie udany.

Kurorty nadmorskie tętnią życiem. Riwiera Romagnola, Salento, Sardynia, wybrzeże Amalfi – tam 15 sierpnia to szczyt sezonu i biznesu. Kąpieliska przypominają kolorową mozaikę, o wiele gęstszą niż zwykle: parasol stoi obok parasola, ręczniki stykają się ze sobą, a w beach barach ustawiają się kolejki po piwo, granitę, pizzę i smażone kalmary. Wieczorem koncerty, pokazy fajerwerków i procesje łodzi rybackich. Jak zwykle warto tylko pamiętać, że w niektórych miejscowościach za spacer w samym stroju kąpielowym poza plażą grozi dziś słony mandat.

Wielkie miasta zwalniają, ale nie stają. Rzym w połowie sierpnia jest paradoksalnie przyjemniejszy niż w czerwcu. Mniej korków, mniej mieszkańców, ale komplet turystów przy najgłośniejszych atrakcjach.

Małe miasteczka i dzielnice mieszkalne naprawdę się zamykają. Jeśli twój nocleg jest poza centrum albo w niewielkiej miejscowości, możesz nie znaleźć otwartego baru na kawę. To właśnie tam turyści przeżywają wspomniany szok.

Ferragosto na drogach. Czasem naprawdę nie warto wsiadać do auta

Jeśli poruszasz się po Włoszech samochodem, kalendarz ma znaczenie większe niż nawigacja. Według prognoz Autostrade per l'Italia sama sobota 15 sierpnia jest trudna, ale najgorsze dni na włoskich autostradach to niedziela 16 i poniedziałek 17 sierpnia, gdy zaczyna się controesodo, czyli wielki powrót z urlopów. Oba dni mają czerwony status rano i po południu.

REKLAMA

Do tego dochodzi zakaz ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 tony: w piątek 14 sierpnia od godz. 16 do 22, a w sobotę 15 i niedzielę 16 sierpnia mniej więcej od rana do godz. 22. To akurat dobra wiadomość dla kierowców osobówek – na autostradach nie ma TIR-ów.

Aktualną sytuację najlepiej sprawdzać przed samym wyjazdem na stronie ANAS (stradeanas.it, zakładka esodo estivo) albo pod bezpłatnym numerem 1518.

Ferragosto we Włoszech potrafi wyludnić nawet miejsca znane z tego, że odwiedzają je tłumy. Fot. Jakub Noch / naTemat.pl

Strajków nie będzie. Ale towar może nie dojechać

Turyści jadący do Włoch latem zwykle boją się strajków transportowych i w tym roku mogą odetchnąć. W sierpniu obowiązuje we Włoszech tzw. franchigia, czyli ustawowy zakaz strajków w transporcie pasażerskim. W 2026 roku obejmuje on kolej od 27 lipca do 3 września, transport lotniczy od 27 lipca do 5 września, a komunikację miejską od 28 lipca do 5 września.

REKLAMA

Wyjątkiem jest transport towarowy, który franchigii nie podlega: od 10 do 14 sierpnia trwa ogólnokrajowy, 120-godzinny strajk kierowców ciężarówek z branży logistycznej. Bezpośrednio podróży nie utrudni, ale może odbić się na zaopatrzeniu sklepów, hoteli i restauracji tuż przed świętem.

Ile kosztuje Ferragosto. Paradoks pustych leżaków

Tegoroczne włoskie lato ma dziwny zgrzyt. Z jednej strony ceny na plażach znów poszły w górę: badanie Altroconsumo, które objęło 222 kąpieliska w dziesięciu miejscowościach, pokazało wzrost cen o średnio 6 proc. rok do roku i aż o 24 proc. w ciągu pięciu lat.

REKLAMA

Codacons mówi nawet o 12,9 proc. podwyżki, a Federconsumatori wyliczyło, że średnia stawka dzienna za parasol z leżakami wzrosła z 35,74 do 37,35 euro. Najdroższe okazało się liguryjskie Alassio, najtańsze Lignano. Do rachunku coraz częściej trzeba doliczyć też opłaty turystyczne – Wenecja pobiera wjazdówkę przez rekordowe 60 dni w roku.

Z drugiej strony Włosi zaczęli głosować portfelem. W lipcu kąpieliska na Riwierze Romagnolskiej raportowały frekwencję niższą o 15–20 proc. niż rok wcześniej, przy jednocześnie pełnych hotelach. Wakacyjne budżety nie zniknęły. Po prostu przeniosły się z wynajmu leżaka na hotelowy basen i darmowe plaże publiczne, tzw. spiagge libere. Zdjęcia pustych rzędów parasoli w środku sezonu obiegły w tym roku włoskie media.

REKLAMA

Dla turysty wniosek jest praktyczny: w Ferragosto plaża będzie pełna, ale poza tym dniem coraz częściej można liczyć na miejsce. I warto sprawdzić, czy obok płatnego kąpieliska nie ma odcinka darmowego.

Od Oktawiana Augusta przez Maryję Wniebowziętą do... Mussoliniego

Nazwa Ferragosto pochodzi od łacińskiego feriae Augusti, czyli "świąt Augusta". Te sprzed dwóch tysięcy lat były nagrodą dla rzymskich rolników i robotników po intensywnym okresie żniw. W całym Imperium Rzymskim organizowano wtedy procesje, wyścigi rydwanów i uczty, co zapewniało cesarzowi wdzięczność ludu. Największą wagę przykładał do nich Oktawian August, który związał obchody ze swoim imieninowym miesiącem, czyli sierpniem.

REKLAMA

Wraz z nadejściem chrześcijaństwa święto połączono z Wniebowzięciem Najświętszej Maryi Panny – jednym z najważniejszych świąt w Kościele katolickim, które dobrze znają również Polacy. Rozpustne rzymskie uczty zastąpiły procesje i nabożeństwa, ale idea porządnego letniego odpoczynku pozostała ta sama.

Chociaż Ferragosto istniało przez te wszystkie wieki, jego współczesna popularność jest w dużej mierze zasługą... Benito Mussoliniego. W latach 20. i 30. XX wieku jego reżim dostrzegł w tym święcie idealną okazję do umocnienia więzi społecznych i promowania nowej idei wspólnoty narodowej.

REKLAMA

Miejsca żyjące z turysyki masowej takie, jak Positano i całe Wybrzeże Amalfitańskie, w Ferragosto będą żyły relatywnie normalnie. Fot. Jakub Noch / naTemat.pl

Szczególną rolę odegrał program "treni popolari", czyli "pociągów ludowych", którymi państwo organizowało tanie kursy po całej Italii właśnie w okolicach 15 sierpnia. W ten sposób umożliwiono rodzinom z klasy robotniczej wyjazd nad morze, w góry lub do atrakcji historycznych. Dla wielu Włochów była to pierwsza taka podróż w życiu.

Był jednak i pewien haczyk – tanie przejazdy obowiązywały tylko na relatywnie krótkich dystansach. Oficjalnie po to, aby podkreślić ideę "odpoczynku blisko domu". Nieoficjalnie chodziło o to, by przesadnie nie mieszać tkanki bogatej i prawicowej północy z rewolucyjnie nastawioną biedotą południa.

REKLAMA

Tak czy inaczej "Duce" udało się przekonać miliony obywateli, że mimo twardej ręki troszczy się o prostego człowieka, zapewniając mu nawet urlop i rozrywkę opartą na głęboko zakorzenionej tradycji. Efekt okazał się trwały. Miliony ludzi zaczęły kojarzyć Ferragosto z wyjazdem i rodzinnym piknikiem – bo skoro nie było pieniędzy na restauracje, do "treni popolari" trzeba było zapakować wałówkę. W już całkowicie apolitycznej wersji tradycja przetrwała do dziś.

Gdzie w 2026 roku Ferragosto wygląda najbardziej efektownie

Jeśli zamiast uciekać przed świętem chcesz je zobaczyć, kalendarz układa się w tym roku wyjątkowo dobrze. Dzień po Ferragosto, w niedzielę 16 sierpnia, na Piazza del Campo w Sienie odbywa się Palio dell'Assunta – najsłynniejszy wyścig konny Włoch, biegany od stuleci właśnie ku czci Wniebowziętej. Tegoroczny drappellone, czyli malowany sztandar dla zwycięskiej kontrady, wykonała Teodora Axente i upamiętnia on 500-lecie bitwy pod Camollią.

REKLAMA

Co ważne dla podróżnych: emocje zaczynają się już 15 sierpnia. Wieczorem odbywa się próba generalna, a po niej cene propiziatorie – zbiorowe kolacje na ulicach poszczególnych kontrad, jedno z najbardziej niezwykłych widowisk włoskiego lata. Wstęp na środek placu podczas samego wyścigu jest bezpłatny, ale miejsce trzeba zająć wiele godzin wcześniej. Trzeba się też liczyć z tłokiem – to samo doświadczenie, przez które włoskie wyspy i regiony wprowadzają dziś limity odwiedzających.

Poza Sieną warto szukać nadmorskich procesji łodzi, wieczornych fajerwerków nad zatokami i lokalnych sagre, czyli festynów kulinarnych, które w połowie sierpnia odbywają się w setkach miasteczek.

REKLAMA