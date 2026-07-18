Region jeziora Garda Fot. Mazur Travel/Shutterstock

Zmienia się sposób, w jaki podróżujemy. O ile wcześniej udane wakacje oznaczały bliskość plaży i upały, dzisiaj coraz częściej wybieramy alternatywne kierunki. Dzieje się to również w jednym z ulubionych krajów Polaków, czyli we Włoszech.

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Wraz z falą upałów, które każdego lata nawiedzają Europę (nie tylko na południu), zmieniają się także turystyczne przyzwyczajenia. Wraz z rosnącymi temperaturami zmniejszają się nasze chęci do spędzania czasu w najcieplejszych regionach. Bo kto lubi być zmuszonym do spędzania połowy dnia w klimatyzowanych pokojach hotelowych? Zamiast tego na popularności zyskuje "coolcation", czyli podróżniczy trend polegający na poszukiwaniu chłodniejszych destynacji.

Naturalna klimatyzacja nad Gardą. Jak natura ratuje przed upałem?

Nie musimy szukać klimatyzowanych hoteli, by podczas upalnego lata, aby poczuć trochę ulgi. Coraz więcej Polaków decyduje się na podróż w miejsca, które za sprawą swojego mikroklimatu oferują "naturalną klimatyzację". Jest to na przykład region jeziora Garda w północnych Włoszech.

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Sekret Gardy tkwi w połączeniu dużej powierzchni wody z górskimi zboczami. To właśnie ukształtowanie terenu sprawia, że nad brzegami stale przesuwają się masy powietrza, a ważną rolę odgrywają tam także dwa rodzaje wiatrów. Z samego rana i nocą orzeźwienie przynosi Pelér – górski, chłodny wiatr prosto ze szczytów Monte Baldo. Z kolei po południu, gdy słońce grzeje najmocniej, południowy podmuch Ora pomaga rozproszyć duchotę.

Trentino we Włoszech to przepis na idealne coolcation

Garda to dopiero początek, bo jak pisaliśmy na łamach "naTemat", zdecydowanie warto ruszyć głębiej w region Trydentu. Polscy turyści, dobrze znający te okolice z zimowych wyjazdów na narty, dopiero niedawno zaczęli odkrywać letni potencjał Trentino. To malownicza kraina Dolomitów i niemal trzystu akwenów wodnych, ale i raj dla podróżników uciekających od upału. To także doskonały miks relaksu nad wodą i możliwości aktywnego odkrywania okolicy. Znajdziecie tam liczne trasy trekkingowe oraz nieskazitelnie czystą wodę, na której można pływać na deskach SUP.

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Okolica ma też sporo do zaoferowania miłośnikom historii. Znajdziecie tu ślady fortów z czasów I wojny światowej, w tym Fort Belvedere, który jest udostępniony do zwiedzania. Co najlepsze, bez problemu dojedziecie do niego rowerem.

Nie tylko Włochy stanowią idealny kierunek na coolcation. Na popularności zyskuje także Dania, która nawet w środku sezonu oferuje bardzo przyjemne temperatury. A chociaż wciąż uchodzi za drogi i dość nieoczywisty kierunek urlopowy, ma dla turystów wiele do zaoferowania. Stanowi świetną opcję dla osób, które chcą uniknąć zatłoczonych kurortów. Ze względu na niewielki obszar państwa z każdego miejsca na mapie mamy nie więcej niż 50 kilometrów do morza. Same plaże zapewniają kameralną atmosferę i spokój, o który trudno w najpopularniejszych wakacyjnych kurortach, gdzie znalezienie wolnego miejsca na piasku bywa sporym wyzwaniem.