Włochy walczą z nadmierną turystyką Fot. marekusz/Shutterstock

Wakacje ruszyły pełną parą i wielu turystów wyjechało na pierwsze wakacje. Warto pamiętać, że zasady w znanych kurortach mogą zmieniać się rok do roku. Aby nie przeżyć niemiłego zaskoczenia, warto być z tymi zmianami na bieżąco. Szczególnie, jeśli chodzi o kwestie ubioru, za które można dostać srogi mandat we Włoszech.

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Masowa turystyka daje się we znaki najpopularniejszym wakacyjnym kurortom. Napływający tłum turystów często wpływa na życie lokalnej społeczności, co doprowadza do sporów. Sytuacja w niektórych krajach jest tak zła, że powstały nawet rankingi państw najmniej przyjaznych turystom. Z nadmierną turystyką walczą one zarówno sposobami formalnymi (jak Włochy, które nałożyły opłaty na turystów jednodniowych), jak i mniej formalnymi (jak Hiszpanie, którzy spryskiwali turystów wodą z zabawkowych pistoletów). Można również działać, wprowadzając nowe zasady.

Zakaz bikini na ulicach Varenny. Miejscowość nad Como zaskakuje

Varenna to malownicza miejscowość nad jeziorem Como w północnych Włoszech, licząca zaledwie 650 stałych mieszkańców. Mimo to co roku przyciąga ona znaczące liczby turystów, którzy zalewają jej ulice, często wprowadzając wakacyjne zwyczaje do życia lokalnych mieszkańców.

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Przez wiele lat jednym z istotnych problemów w Varennie byli turyści chodzący z odkrytym torsem i w strojach kąpielowych w historycznym centrum miasta oraz w przestrzeniach publicznych poza plażami. Jak podaje "The Guardian", od lata 2026 roku takie zachowania będą karane finansowo. Za złamanie zakazu chodzenia w strojach plażowych turyści zapłacą mandat w wysokości od 50 do 200 euro. Celem tego zakazu jest zadbanie o codzienne życie mieszkańców i ograniczenie skutków overtourismu.

Varenna nie jest odosobnionym przypadkiem. Podobnego rodzaju zakazy obowiązują m.in. w Sorrento i na Wybrzeżu Amalfitańskim, gdzie kary mogą wynosić nawet 500 euro.

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Co warto zobaczyć nad jeziorem Como we Włoszech?

Jeżeli niestraszne są wam tego typu zakazy, Varenna powinna znaleźć się na waszej liście miejsc do odwiedzenia. Miejscowość ta pozostaje jednym z najbardziej malowniczych i romantycznych zakątków nad jeziorem Como. W przeciwieństwie do głośniejszego Bellagio zachowała spokojny klimat dawnej wioski rybackiej.

Najlepiej zwiedzać ją, spacerując czerwoną Promenadą Zakochanych prowadzącą do starego portu Riva Grande oraz labiryntu stromych uliczek. Do najważniejszych punktów wycieczki należą tarasowe ogrody botaniczne przy willach Monastero i Cipressi, średniowieczny zamek Castello di Vezio z widokiem na jezioro oraz Piazza San Giorgio z zabytkowym kościołem. Jeśli macie więcej czasu, warto wybrać się na krótki spacer do Fiumelatte, aby zobaczyć jedną z najbardziej widowiskowych rzek we Włoszech.