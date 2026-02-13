Tak wyglądaliby dziś bohaterowie seriali PRL. AI przeniosła ich w czasie
AI pokazała, jak wyglądaliby dziś bohaterowie kultowych seriali PRL Fot. kadr z serialu "Janosik"; Gemini. Montaż: naTemat

Wyobrażaliście sobie kiedyś, jak wyglądaliby dziś bohaterowie kultowych seriali PRL? Poprosiliśmy sztuczną inteligencję o wygenerowanie siedmiu kadrów, które przeniosłyby uwielbiane przez widzów postaci do współczesnych czasów. Padło m.in. na Janosika. Nie spodziewajcie się jednak zbyt dużego podobieństwa.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Starsze pokolenia znają je na wylot. Bez dwóch zdań PRL-owskie seriale dalej żyją w kulturowej świadomości Polaków, a współcześni twórcy kina i telewizji chętnie zabierają się za adaptowanie znanych tytułów sprzed kilkudziesięciu lat. Jak teraz wyglądaliby bohaterowie największych hitów komuny?

Jak wyglądaliby dziś bohaterowie kultowych seriali z czasów PRL?

Redakcja naTemat poprosiła Gemini o wygenerowanie filmowych kadrów inspirowanych największymi telewizyjnymi tytułami czasów PRL. Oto one:

1. Janosik

logo

"Janosik" w reżyserii Jerzego Passendorfera był emitowany w latach 70. na kanale TVP1. W tytułowego harnasia wcielił się Marek Perepeczko ("13 posterunek"), a na małym ekranie towarzyszyli mu m.in. Ewa Lemańska ("Azyl"), Bogusz Bilewski ("Kłusownik") i Witold Pyrkosz ("M jak Miłość").

Sztuczna inteligencja wyobraziła sobie, że dziś protagonista wchodziłby na szczyty gór uzbrojony w ciupagę i smartfona.

2. 07 zgłoś się

logo

Serial "07 zgłoś się" to coś więcej niż tylko klasyk polskiej telewizji. To niezapomniane postacie, intrygujące zagadki kryminalne i dynamiczna akcja. Dla wielu widzów Sławomir Borewicz (grany przez Bronisława Cieślaka) na zawsze stał się symbolem polskiego detektywa. Którego porucznika wolicie: oryginalnego czy tego stworzonego przez sztuczną inteligencję?

3. Czterdziestolatek

logo

W komedii Jerzego Gruzy mogliśmy podziwiać aktorskie wyczyny Andrzeja Kopiczyńskiego ("Pułapka"), któremu powierzono rolę Stefana Karwowskiego, mieszkającego w Warszawie inżyniera budownictwa.

Tu AI miała pewien "problem". Kiedy poprosiliśmy o wygenerowanie bohatera dzisiejszego "Czterdziestolatka", kilka razy dostaliśmy zdjęcie... 70-latka.

4. Wojna domowa

logo

Czarno-biały serial komediowy "Wojna domowa" niezmiennie bawi. Historia inspirowana felietonami Miry Michałowskiej w obecnych czasach przypominałaby przeciętną produkcję stacji TVN – tak możemy wywnioskować z tworu, jaki przygotowała dla nas AI.

Przypomnijmy, że hit PRL mógł pochwalić się angażującą dynamiką między postaciami i bardzo dobrym aktorstwem. Na wyróżnienie zasługują z pewnością Alina Janowska ("Zakazane piosenki") i Krzysztof Janczar ("Bogowie").

Zobacz także

logo
"Ołowiane dzieci" są jak "Toksyczne miasto". Ten serial też powstał na faktach
logo
Sprawdziłam, jak "Niebo: Rok w piekle" wypada za granicą. Chyba robią sobie żarty
logo
"Piekło kobiet" trafi zaraz na HBO Max. W Polsce może wywołać niezłą burzę
logo
"Bunt" z Szycem trafi na Netflix. Serial inspiruje się mocną historią z lat 80.
logo
"Lalka" Netfliksa ma pierwszy zwiastun. Czekam na ten serial jak na Gwiazdkę
logo
"1670" na nowych zdjęciach z 3. sezonu. Już widzę, że będzie grubo

5. Czterej pancerni i pies

logo

Fabuła wojennego hitu "Czterej pancerni i pies" przedstawia losy załogi czołgu "Rudy", która przemierza szlak bojowy Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte. Na pokładzie wozu bojowego znaleźli się pochodzący z Gdańska Janek Kos, Ślązak Gustlik Jeleń, potomek polskich zesłańców Olgierd Jarosz i Gruzin Grigorij Saakaszwili. Ich wiernym kompanem jest owczarek niemiecki wabiący się Szarik.

Gemini wyobraziło sobie załogę "Rudego" jako współczesnych żołnierzy, którzy – zamiast czołgiem – poruszają się transporterem opancerzonym o nazwie "Rosomak".

6. Alternatywy 4

logo

AI przeniosło bohaterów serialu "Alternatywy 4" na dzisiejszy Ursynów. Komedia Stanisława Barei, reżysera legendarnego "Misia", ukazywała perypetie mieszkańców warszawskiego bloku z wielkiej płyty. W obsadzie hitu z lat 80. znaleźli się m.in. Roman Wilhelmi ("Kariera Nikodema Dyzmy"), Wojciech Pokora ("Poszukiwany, poszukiwana"), Kazimierz Kaczor ("Polskie drogi"), Jerzy Kryszak ("Wodzirej"), Zofia Czerwińska ("Odwet") i Halina Kowalska ("Nie ma róży bez ognia").

7. Stawiam na Tolka Banana

logo

Fabuła "Stawiam na Tolka Banana" w reżyserii Stanisława Jędryki śledziła poczynania Julka, który pewnego dnia dołączył do bandy kierowanej przez zbuntowaną Kariokę i poznał słynnego uciekiniera z poprawczaka, Tolka Banana. Gemini wygenerował współcześnie wyglądających bohaterów serialu i posłał ich na Saską Kępę.