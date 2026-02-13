Tak wyglądaliby dziś bohaterowie seriali PRL. AI przeniosła ich w czasie

AI pokazała, jak wyglądaliby dziś bohaterowie kultowych seriali PRL Fot. kadr z serialu "Janosik"; Gemini. Montaż: naTemat

Wyobrażaliście sobie kiedyś, jak wyglądaliby dziś bohaterowie kultowych seriali PRL? Poprosiliśmy sztuczną inteligencję o wygenerowanie siedmiu kadrów, które przeniosłyby uwielbiane przez widzów postaci do współczesnych czasów. Padło m.in. na Janosika. Nie spodziewajcie się jednak zbyt dużego podobieństwa.

Starsze pokolenia znają je na wylot. Bez dwóch zdań PRL-owskie seriale dalej żyją w kulturowej świadomości Polaków, a współcześni twórcy kina i telewizji chętnie zabierają się za adaptowanie znanych tytułów sprzed kilkudziesięciu lat. Jak teraz wyglądaliby bohaterowie największych hitów komuny?

Jak wyglądaliby dziś bohaterowie kultowych seriali z czasów PRL?

Redakcja naTemat poprosiła Gemini o wygenerowanie filmowych kadrów inspirowanych największymi telewizyjnymi tytułami czasów PRL. Oto one:

1. Janosik

"Janosik" w reżyserii Jerzego Passendorfera był emitowany w latach 70. na kanale TVP1. W tytułowego harnasia wcielił się Marek Perepeczko ("13 posterunek"), a na małym ekranie towarzyszyli mu m.in. Ewa Lemańska ("Azyl"), Bogusz Bilewski ("Kłusownik") i Witold Pyrkosz ("M jak Miłość").

Sztuczna inteligencja wyobraziła sobie, że dziś protagonista wchodziłby na szczyty gór uzbrojony w ciupagę i smartfona.

2. 07 zgłoś się

Serial "07 zgłoś się" to coś więcej niż tylko klasyk polskiej telewizji. To niezapomniane postacie, intrygujące zagadki kryminalne i dynamiczna akcja. Dla wielu widzów Sławomir Borewicz (grany przez Bronisława Cieślaka) na zawsze stał się symbolem polskiego detektywa. Którego porucznika wolicie: oryginalnego czy tego stworzonego przez sztuczną inteligencję?

3. Czterdziestolatek

W komedii Jerzego Gruzy mogliśmy podziwiać aktorskie wyczyny Andrzeja Kopiczyńskiego ("Pułapka"), któremu powierzono rolę Stefana Karwowskiego, mieszkającego w Warszawie inżyniera budownictwa.

Tu AI miała pewien "problem". Kiedy poprosiliśmy o wygenerowanie bohatera dzisiejszego "Czterdziestolatka", kilka razy dostaliśmy zdjęcie... 70-latka.

4. Wojna domowa

Czarno-biały serial komediowy "Wojna domowa" niezmiennie bawi. Historia inspirowana felietonami Miry Michałowskiej w obecnych czasach przypominałaby przeciętną produkcję stacji TVN – tak możemy wywnioskować z tworu, jaki przygotowała dla nas AI.

Przypomnijmy, że hit PRL mógł pochwalić się angażującą dynamiką między postaciami i bardzo dobrym aktorstwem. Na wyróżnienie zasługują z pewnością Alina Janowska ("Zakazane piosenki") i Krzysztof Janczar ("Bogowie").

5. Czterej pancerni i pies

Fabuła wojennego hitu "Czterej pancerni i pies" przedstawia losy załogi czołgu "Rudy", która przemierza szlak bojowy Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte. Na pokładzie wozu bojowego znaleźli się pochodzący z Gdańska Janek Kos, Ślązak Gustlik Jeleń, potomek polskich zesłańców Olgierd Jarosz i Gruzin Grigorij Saakaszwili. Ich wiernym kompanem jest owczarek niemiecki wabiący się Szarik.

Gemini wyobraziło sobie załogę "Rudego" jako współczesnych żołnierzy, którzy – zamiast czołgiem – poruszają się transporterem opancerzonym o nazwie "Rosomak".

6. Alternatywy 4

AI przeniosło bohaterów serialu "Alternatywy 4" na dzisiejszy Ursynów. Komedia Stanisława Barei, reżysera legendarnego "Misia", ukazywała perypetie mieszkańców warszawskiego bloku z wielkiej płyty. W obsadzie hitu z lat 80. znaleźli się m.in. Roman Wilhelmi ("Kariera Nikodema Dyzmy"), Wojciech Pokora ("Poszukiwany, poszukiwana"), Kazimierz Kaczor ("Polskie drogi"), Jerzy Kryszak ("Wodzirej"), Zofia Czerwińska ("Odwet") i Halina Kowalska ("Nie ma róży bez ognia").

7. Stawiam na Tolka Banana