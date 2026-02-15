Karol Nawrocki nazwał Waldemara Żurka "prawnym terrorystą" Fot. Shutterstock

W najnowszym wywiadzie Karol Nawrocki ostro wypowiedział się na temat Waldemara Żurka. Jak stwierdził, minister sprawiedliwości "dał się poznać jako prawny terrorysta". Jego słowa są podobne do tych, jakich w 2024 roku użył Andrzej Duda. Wtedy ówczesnemu prezydentowi odpowiedział Donald Tusk. Teraz zrobił to Roman Giertych.

Karol Nawrocki w niedzielnym programie "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News został zapytany, czy podpisze ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Prezydent dał jasno do zrozumienia, że tak się raczej nie stanie. – Ustawa została przygotowana przez pana ministra Żurka, który dał się poznać jako człowiek, który nie szuka dialogu – powiedział.

Karol Nawrocki nazwał Waldemara Żurka "prawnym terrorystą"

Na tym nie zakończył swojej wypowiedzi. Jak stwierdził, w Polsce "nie ma prokuratora krajowego działającego legalnie". – Minister Żurek dał się poznać jako taki prawny terrorysta. (...) Pan minister wydał rozporządzenia, które stały w kolizji z konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, to wymagało reakcji Kancelarii Prezydenta – stwierdził.

Nawrocki poparł też ucieczkę Zbigniewa Ziobry z Polski na Węgry. Były minister sprawiedliwości jest poszukiwany listem gończym w związku z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa złożyła też wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. – Nie może [Ziobro – red.] liczyć na uczciwy proces w Polsce. Taki mamy stan. To skłoniło go do podjęcia takiej, a nie innej decyzji – powiedział prezydent.

Słowa o "prawnym terroryście" to narracja podobna do tej, której użył wcześniej Andrzej Duda. W styczniu 2024 roku ówczesny prezydent ocenił, że "dzisiaj mamy do czynienia z terrorem tzw. praworządności".

Giertych reaguje na słowa Nawrockiego. "Dobrze świadczy o pracy stróża prawa"

Duda wypowiedział te słowa w trakcie obchodów 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa. Nawiązał tym do sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, skazanych na 2 lata więzienia za nadużycia w związku z tzw. aferą gruntową. Politycy PiS zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim, osadzeni w zakładach karnych, a po dwóch tygodniach odsiadki zostali (drugi raz) ułaskawieni przez Dudę.

Za te słowa na Dudę spłynęła lawina krytyki, a premier Donald Tusk w odpowiedzi stwierdził, że "'terror praworządności' to jest jedna z najważniejszych zasad, jaką chce się kierować". Teraz na słowa Nawrockiego zareagował Roman Giertych.

"Kibol nazywający prawnika terrorystą zwykle dobrze świadczy o pracy stróża prawa" – skomentował polityk KO, odnosząc się do kontrowersyjnej i niewyjaśnionej do tej pory przeszłości Karola Nawrockiego.