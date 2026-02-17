E-pit może nie być dostępny w najbliższym czasie. Planowane są prace serwisowe. Fot. shutterstock

Rozpoczęła się już "gorączka podatkowa" – deklaracje, rozliczenia, zwroty. Wiele osób zagląda na stronę e-PIT, aby przez internet złożyć swoje zeznanie podatkowe. Możemy jednak napotkać problemy z dostępnością. Ministerstwo Finansów zapowiedziało prace serwisowe.

Rozliczenie się z podatku za minione dwanaście miesięcy to nasz obowiązek. Pracodawcy do 2 lutego "dostarczali" do urzędów skarbowych deklaracje PIT-11, a do 2 marca powinni przekazać je swoim pracownikom.

Natomiast od 15 lutego do 30 kwietnia płatnik ma czas na złożenie zeznania podatkowego: w formie elektronicznej na stronie podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit lub w formie papierowej do urzędu skarbowego.

Z tej pierwszej formy rozliczeń korzysta coraz więcej osób. – Usługa Twój e-PIT cieszy się jeszcze większą popularnością niż rok temu. Po niespełna dwóch dobach od rozpoczęcia rozliczeń mieliśmy już ponad 1 milion złożonych zeznań. Podatnicy coraz chętniej korzystają z naszych e-rozwiązań, które pozwalają na załatwianie spraw podatkowych przez internet – przekazał wiceminister finansów Szef KAS Marcin Łoboda, cytowany na stronie gov.pl.

Utrudnienia z dostępem do e-PIT

Jednak ci, którzy zaplanowali, że rozliczą swój podatek we wtorkowy wieczór, mogą napotkać problemy. Ministerstwo Finansów planuje prace techniczne w usłudze Twój e‑PIT.

Przerwa techniczna ma potrwać od godz. 22:30 do 23:30 (17 lutego). To oznacza, że podatnicy w tym czasie nie zalogują się do systemu i nie sprawdzą przygotowanych przez skarbówkę zeznań podatkowych.

To kolejna z serii krótkich przerw serwisowych, których celem jest usprawnienie/aktualizacja e‑narzędzi do składania PIT‑ów. Nocny termin przerwy ma zminimalizować niedogodności, ale dla osób odkładających formalności na późny wieczór może okazać się to sporym utrudnieniem.

