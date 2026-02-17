Rozpoczęła się już "gorączka podatkowa" – deklaracje, rozliczenia, zwroty. Wiele osób zagląda na stronę e-PIT, aby przez internet złożyć swoje zeznanie podatkowe. Możemy jednak napotkać problemy z dostępnością. Ministerstwo Finansów zapowiedziało prace serwisowe.
Rozliczenie się z podatku za minione dwanaście miesięcy to nasz obowiązek. Pracodawcy do 2 lutego "dostarczali" do urzędów skarbowych deklaracje PIT-11, a do 2 marca powinni przekazać je swoim pracownikom.
Natomiast od 15 lutego do 30 kwietnia płatnik ma czas na złożenie zeznania podatkowego: w formie elektronicznej na stronie podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit lub w formie papierowej do urzędu skarbowego.
Z tej pierwszej formy rozliczeń korzysta coraz więcej osób. – Usługa Twój e-PIT cieszy się jeszcze większą popularnością niż rok temu. Po niespełna dwóch dobach od rozpoczęcia rozliczeń mieliśmy już ponad 1 milion złożonych zeznań. Podatnicy coraz chętniej korzystają z naszych e-rozwiązań, które pozwalają na załatwianie spraw podatkowych przez internet – przekazał wiceminister finansów Szef KAS Marcin Łoboda, cytowany na stronie gov.pl.
Utrudnienia z dostępem do e-PIT
Jednak ci, którzy zaplanowali, że rozliczą swój podatek we wtorkowy wieczór, mogą napotkać problemy. Ministerstwo Finansów planuje prace techniczne w usłudze Twój e‑PIT.
Przerwa techniczna ma potrwać od godz. 22:30 do 23:30 (17 lutego). To oznacza, że podatnicy w tym czasie nie zalogują się do systemu i nie sprawdzą przygotowanych przez skarbówkę zeznań podatkowych.
To kolejna z serii krótkich przerw serwisowych, których celem jest usprawnienie/aktualizacja e‑narzędzi do składania PIT‑ów. Nocny termin przerwy ma zminimalizować niedogodności, ale dla osób odkładających formalności na późny wieczór może okazać się to sporym utrudnieniem.
Dodajmy, że przy składaniu elektronicznej deklaracji podatkowej warto poświęcić chwilę na sprawdzenie i wprowadzenie ulg. O tym, jakie ulgi podatkowe mogą nam przysługiwać, więcej pisaliśmy w naTemat.