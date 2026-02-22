Radosław Sikorski wbił szpilę krytykom SAFE. Shutterstock.com/Alexandros Michailidis

Trwa burzliwa dyskusja dotycząca programu SAFE, dzięki któremu Polska mogłaby otrzymać nisko oprocentowaną pożyczkę w wysokości 43,7 mld euro. Politycy są jednak niezgodni w tej sprawie. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w końcu nie wytrzymał. Grzmi o "ruskiej trollowni".

REKLAMA

Ożywiona dyskusja dotycząca miliardów euro dla Polski w ramach SAFE zdaje się nie mieć końca. Unijny program był jednym z tematów poruszonych podczas obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które zwołał prezydent Karol Nawrocki. Polityczny spór trwa w najlepsze, aż w końcu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski dosadnie skomentował sprawę.

Sikorski ostro o krytykach SAFE

Przypomnijmy krótko, że program SAFE przewiduje łącznie 150 miliardów euro wsparcia na modernizację armii w Unii Europejskiej. Polska miałaby dostać 43,7 miliarda euro w formie pożyczki o niskim oprocentowaniu. Środki z programu SAFE (ang. Security Action for Europe) pozwoliłyby na zakup sprzętu wojskowego (produkowanego głównie w Europie, w tym w Polsce).

REKLAMA

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w niedzielę odniósł się do słów krytyki wobec SAFE. Polityk opublikował na X wpis, w którym stwierdził:

"Ruska trollownia dostała turbodoładowania aby zwalczać SAFE. Putin naprawdę nie chce aby Polska miała obronę przed jego dronami".

Na wpis ministra zareagował Jakub Palowski, analityk i ekspert w obszarze obronności, dziennikarz oraz zastępca redaktora naczelnego Defence24.pl. Zasugerował on, że być może dobrym pomysłem byłoby częściowe ujawnienie listy zakupów (bez kwot i dokładnych liczb) oraz transparentny komunikat z wyjaśnieniem praworządności.

REKLAMA

"Lista 139 projektów SAFE jest do wglądu parlamentarzystów w kancelarii tajnej Sejmu, ale z tego co słyszę, do tej pory z tej możliwości skorzystało niewielu" – przekazał w odpowiedzi wicepremier Radosław Sikorski.

Kontrowersje wokół programu SAFE. Sikorski wyjaśniał już zasady

Jednym z argumentów wskazywanych przez krytyków programu SAFE jest jego warunkowość. W środę szef MSZ wyjaśnił i tę kwestię na X.

"Sympatykom prawicy, którzy dają się nabierać na argument o warunkowości SAFE poddaję pod rozwagę, że: 1) Dotyczy ona jedynie rzetelności wydawania środków, tak jak wszystkich pieniędzy z UE. 2) Umowy muszą być podpisane do końca maja '27 a cały sprzęt dostarczony do 2030" – tłumaczył Radosław Sikorski.

REKLAMA

Prezes PiS Jarosław Kaczyński twierdzi też, jak napisał na X, że fundusz SAFE "oprócz tego, że stanowi zagrożenie z powodu zasady warunkowości i ograniczeń dotyczących miejsca zakupów (co z punktu widzenia Polski jest bardzo szkodliwe), może być także kolejną okazją do nadużyć przez rządzących".