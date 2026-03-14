Hollywood szykuje się na najważniejszą noc w roku – już w poniedziałek w nocy czasu polskiego odbędzie się 98. ceremonia wręczenia Oscarów. Przypominamy nominacje i sprawdzamy, gdzie i od której oglądać transmisję z rozdania najpopularniejszych nagród filmowych świata. Tegoroczna gala będzie starciem dwóch wielkich filmów: "Grzeszników" i "Jednej bitwy po drugiej".

Oscarowa gala odbędzie się już w nocy z 15 na 16 marca w Dolby Theatre w Hollywood. Ponownie poprowadzi ją komik i prezenter Conan O'Brien, który w ubiegłym roku z przytupem zadebiutował w roli gospodarza i zaczarował widzów swoim charakterystycznym humorem.

Gdzie oglądać galę Oscarów 2026?

Polscy widzowie będą mogli śledzić rozdanie Oscarów na żywo. Transmisja z ceremonii – jak co roku – będzie dostępna na kanale Canal+ Premium oraz w serwisie streamingowym Canal+. Relacja rozpocznie się o północy, natomiast już o godz. 23:30 ruszy transmisja z czerwonego dywanu, podczas której zobaczymy gwiazdy przybywające do Dolby Theatre.

Co ważne, widzowie będą mogli wybrać, czy chcą oglądać galę z polskim lektorem, czy w oryginalnej wersji językowej. W trakcie transmisji z polskiego studia CANAL+ wydarzenia komentować będą filmoznawcy i krytycy filmowi Kaja Klimek oraz Błażej Hrapkowicz.

Oscary 2026 będą pojedynkiem dwóch filmów. "Jedna bitwa po drugiej" zdominuje całą galę?

Tegoroczne Oscary zapowiadają się wyjątkowo emocjonująco i nieprzewidywalnie. Najwięcej nominacji zdobyli "Grzesznicy" w reżyserii Ryana Cooglera, którzy otrzymali aż 16 wyróżnień. To rekord w oscarowej historii – dotychczasowy należał do "Wszystko o Ewie", "Titanica" i "La La Land", które mogły pochwalić się 14 nominacjami.

Czy rekordowa liczba nominacji przełoży się na triumf w najważniejszej kategorii? Bardzo możliwe, choć głównym faworytem jest "Jedna bitwa po drugiej" w reżyserii Paula Thomasa Andersona, która ma szansę na 13 Oscarów.

W tegorocznym wyścigu liczą się również "Wielki Marty", "Wartość sentymentalna" i "Frankenstein", które mogą zdobyć po dziewięć statuetek, a także "Hamnet" z ośmioma nominacjami. Najważniejsze rozstrzygnięcia tej nocy rozegrają się jednak właśnie między "Grzesznikam" i "Jedną bitwą po drugiej", co oznacza, że czeka na starcie gigantów.

"Gatunkowe kino rzadko bywa ulubieńcem Akademii, ale energetyczny, krwisty rozmach 'Grzeszników' może zachwycić gremium, zwłaszcza że liczba nominacji już mówi sama za siebie. Mimo to bezpieczniejszym typem pozostaje 'Jedna bitwa po drugiej' – radykalny, dziki w formie, a przy tym zaskakująco aktualny film o społecznym gniewie i narastającym autorytaryzmie. W dobie rządów Donalda Trumpa, którego Hollywood nie znosi, Oscar dla filmu Andersona wydaje się pewny" – piszemy w naszych oscarowych prognozach.

Nominacje do Oscarów 2026. "Grzesznicy" mają aż 16 szans na złotą statuetkę

Kto jeszcze ma szansę na Oscary 2026? Przypominamy pełną listę nominacji. Nie zabrakło polskich akcentów. Wyróżniona została Małgorzata Turzańska za kostiumy do "Hamneta" oraz krótkometrażowa animacja "The Girl Who Cried Pearls", którą współtworzył Maciej Szczerbowski.

NAJLEPSZY FILM

Bugonia F1 Frankenstein Hamnet Wielki Marty Jedna bitwa po drugiej Tajny agent Wartość sentymentalna Grzesznicy Sny o pociągach

NAJLEPSZY REŻYSER

Paul Thomas Anderson, Jedna bitwa po drugiej Chloé Zhao, Hamnet Josh Safdie, Wielki Marty Ryan Coogler, Grzesznicy Joachim Trier, Wartość sentymentalna

NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Timothée Chalamet, Wielki Marty Leonardo DiCaprio, Jedna bitwa po drugiej Michael B. Jordan, Grzesznicy Wagner Moura, Tajny agent Ethan Hawke, Blue Moon

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Jessie Buckley, Hamnet Renate Reinsve, Wartość sentymentalna Rose Byrne, Kopnęłabym cię, gdybym mogła Emma Stone, Bugonia Kate Hudson, Song Sung Blue

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Stellan Skarsgård, Wartość sentymentalna, Jacob Elordi, Frankenstein Benicio Del Toro, Jedna bitwa po drugiej Sean Penn, Jedna bitwa po drugiej Delroy Lindo, Grzesznicy

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Teyana Taylor, Jedna bitwa po drugiej Amy Madigan, Zniknięcia Wunmi Mosaku, Grzesznicy Elle Fanning, Wartość sentymentalna Inga Ibsdotter Lilleaas, Wartość sentymentalna

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

Robert Kaplow, Blue Moon Jafar Panahi, To był zwykły przypadek Josh Safdie i Ronald Bronstein, Wielki Marty Joachim Trier and Eskil Vogt, Wartość sentymentalna Ryan Coogler, Grzesznicy

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

Will Tracy, Bugonia Guillermo del Toro, Frankenstein Chloé Zhao i Maggie O’Farrell, Hamnet Paul Thomas Anderson, Jedna bitwa po drugiej Clint Bentley i Greg Kwedar, Sny o pociągach

NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY

Wartość sentymentalna (Norwegia) Sirât (Hiszpania) Tajny agent (Brazylia) Głos Hind Rajab (Tunezja) To był zwykły przypadek (Francja)

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY

Idealna sąsiadka Prawo Alabamy Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle Cięcie skał Pan Nikt kontra Putin

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

Frankenstein Wielki Marty Jedna bitwa po drugiej Grzesznicy Sny o pociągach

NAJLEPSZA MUZYKA ORYGINALNA

Jerskin Fendrix, Bugonia Alexandre Desplat, Frankenstein Max Richter, Hamnet Jonny Greenwood, Jedna bitwa po drugiej Ludwig Göransson, Grzesznicy

NAJLEPSZA PIOSENKA ORYGINALNA

"Dear Me", Diane Warren: Relentless "Golden", K-popowe łowczynie demonów "I Lied To You", Grzesznicy "Sweet Dreams of Joy", Viva Verdi! "Train Dreams", Sny o pociągach

NAJLEPSZE KOSTIUMY

Avatar: Ogień i popiół Frankenstein Hamnet Wielki Marty Grzesznicy

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA I FRYZURY

Frankenstein Kokuho Grzesznicy The Smashing Machine Brzydka siostra

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

Frankenstein Hamnet Wielki Marty Jedna bitwa po drugiej Grzesznicy

NAJLEPSZY MONTAŻ

F1 Wielki Marty Jedna bitwa po drugiej Wartość sentymentalna Grzesznicy

NAJLEPSZY DŹWIĘK

F1 Frankenstein Jedna bitwa po drugiej Grzesznicy Sirât

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

Avatar: Ogień i popiół F1 Jurassic World: Odrodzenie Zaginiony autokar Grzesznicy

NAJLEPSZY CASTING

Hamnet Wielki Marty Jedna bitwa po drugiej Tajny agent Grzesznicy

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM AKTORSKI

Skaza rzeźnika Przyjaciel Dorothy Dramat z okresu Jane Austen Śpiewacy Dwie osoby wymieniające się śliną

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

Motyl Wiecznie zielony The Girl Who Cried Pearls Retirement Plan The Three Sisters

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY