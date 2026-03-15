W Polsce średnio co osiem i pół minuty dochodzi do włamania. Złodzieje są bezwzględni, wykorzystają każde słabo zabezpieczone drzwi i okna. Dowiedz się, jak bandyci wyszukują luki w zabezpieczeniach i jakie działania możesz podjąć już dziś by zapobiec kradzieży lub przynajmniej mocno uprzykrzyć życie włamywaczom.

Złodzieje latami wypracowują metody, które pozwalają im na skuteczne rabowanie mieszkań. Polska policja często pozostaje bezradna. Dlatego tak ważne jest to, by mieszkańcy byli świadomi zagrożenia i sami starali się zadbać o bezpieczeństwo swoje i swojego majątku.

Drzwi wejściowe to pierwsza linia ochrony przed zuchwałymi złodziejami. Niestety, nawet nowoczesne, antywłamaniowe wrota mogą okazać się nieskuteczne w starciu z doświadczonym włamywaczem. Słabym punktem okazuje się sam cylinder. To od stanu i jakości wkładki do zamka może zależeć to, czy bandyci zdecydują się na rabunek.

Cylinder w drzwiach to główny element mechanizmu otwierania i zamykania. Niestety nie wszystkie wkładki stanowią skuteczną ochronę przed włamaniami. Cylindry niskiej jakości mogą zostać sforsowane niezwykle prosto, czasami bez wyraźnych śladów włamania.

By tego uniknąć, warto zaopatrzyć się w cylinder wyposażony w technologie anti-snap i anti-bump. Cylindry anti-snap powodują kontrolowane złamanie mechanizmu zamka w przypadku próby jego sforsowania. W takiej sytuacji złodziej nie dostanie się do domu, a my możemy się zorientować, że do próby włamania doszło. Cylindry anti-bump chronią przed techniką "bump key", która wykorzystuje ruchome elementy specjalnie przystosowanych kluczy, by idealnie dopasować się do większości standardowych zamków. "Bumping" jest tak skuteczny, że sam zamek może być kompletnie nienaruszony, a złodziej działa niezwykle szybko.

Na szczęście, jeśli nie dysponujemy cylindrami wyposażonymi w te standardy bezpieczeństwa, wciąż możemy sięgnąć po dodatkowe zabezpieczenie. Jeśli cylinder jest naszą luką w zabezpieczeniach, sprawmy, by złodziej nie miał czasu na sprawdzenie, czy tak jest faktycznie. W tym celu należy zamontować prostą nakładkę na cylinder, która nie pozwoli włamywaczom na łatwą ocenę jakości naszego zamku.

Złodziej działa pod presją czasu – włamywacz nie spędzi godziny na forsowaniu drzwi do mieszkania

Bandyci muszą działać szybko i skutecznie. Ich rekonesans musi budzić jak najmniej podejrzeń. Nie mogą pozwolić sobie na dogłębne oglądanie każdych drzwi centymetr po centymetrze. Co więcej, mieszkań do obrabowania nie brakuje. Po stronie włamywaczy jest to, by wybierać takie, które dają największe szanse powodzenia rabunku. Po naszej stronie jest to, by ich wybór ominął nasze drzwi.

Jeśli złodziej przechadzając się po klatce schodowej, spostrzeże niezabezpieczony z zewnątrz cylinder, z pewnością pokusi się o sprawdzenie, czy rozpoznaje dany model. Na nasze nieszczęście, nawet jeśli nasz cylinder ma opinie trudnego do przełamania, możemy trafić na włamywacza, który "zjadł zęby" na tym konkretnym modelu i zna jego sekrety na wylot.

Co gorsza, może mieć on ze sobą idealnie kompatybilne narzędzia, które pozwolą mu na szybkie i brutalne sforsowanie zamka. Ta sama sytuacja mogłaby się nie wydarzyć, gdyby cylinder przykryto odpowiednią osłonką.

Podsumowując, najważniejsze jest to, by utrudnić złodziejowi brudną robotę. Jedną metodą jest wybór takiego cylindra do drzwi, który wyposażony będzie w zabezpieczenia przeciwko popularnym metodom włamywaczy. Kompletnym rozwiązaniem będzie natomiast zamontowanie ochrony na cylinder, która zamaskuje konkretny model zamku i skutecznie zniechęci złodziei działających pod presją czasu.