Atrakcje to nie wszystko. Często to pogoda staje się najważniejszym wyznacznikiem kolejnego kierunku podróży

Zbliżają się Święta Wielkanocne i majówka, a wraz z nimi wyjazdy. Polacy uwielbiają wykorzystywać te okazje do krótkiego urlopu i uciekać od kapryśnej wiosny w naszym kraju. Słońca i wysokich temperatur w Europie nie brakuje, a najcieplejszym miejscem jest wyspa, którą pokochaliśmy już jakiś czas temu.

Szukając propozycji na wielkanocny lub majówkowy wyjazd, z pewnością największą uwagę zwróciliście na pogodę. Wiosną chcemy najczęściej słońca i ciepła, które w Polsce nie są jeszcze gwarantowane. Ogromną pomocą przy wyborze idealnego kierunku może być ranking przygotowany przez Trading Economics, który porównuje średnie roczne temperatury w europejskich państwach. To prawdziwy ranking najcieplejszych krajów w Europie.

Najpierw mróz, na końcu rajskie temperatury. Oto ranking najcieplejszych krajów w Europie

Zacznijmy od dołu. Jak można się spodziewać, do najzimniejszych krajów w Europie należy Rosja, gdzie średnia temperatura wynosi -3,64 st. C. Zaraz po niej znajdują się państwa skandynawskie, takie jak Norwegia, Finlandia czy Islandia, gdzie chłodny klimat utrzymuje się przez większą część roku.

Polska znajduje się w rankingu nieco wyżej, choć zdecydowanie po "zimniejszej" stronie listy – nasza średnia temperatura plasuje się na poziomie 8,75 st. C, co dało nam 32. z 47 miejsc w rankingu. Nie zaskakuje więc, że wielu Polaków szuka słońca poza granicami kraju, zwłaszcza gdy planują wiosenne wyjazdy.

Gdzie zatem znajduje się najcieplejsze miejsce w Europie? Na pierwszym miejscu zestawienia znalazła się Malta, gdzie średnia roczna temperatura wynosi aż 20,28 st. C. Jak pisaliśmy w naTemat, ten niewielki śródziemnomorski kraj przeżywa prawdziwy boom turystyczny. W zeszłym roku nasi rodacy przyczynili się do rozwoju tego sektora na wyspie, zostawiając tam około 290 mln euro.

Drugie miejsce zajmuje Cypr ze średnią temperaturą 19,84 st. C. Ta śródziemnomorska wyspa przyciąga turystów bardzo długim sezonem letnim i stabilną pogodą. Mimo zamieszania z powodu incydentu z dronem Wyspa Afrodyty nadal uznawana jest za bezpieczny kierunek, a wycieczki odbywają się tam normalnie. Na podium znalazła się także Portugalia (3. miejsce) ze średnią 16,09 st. C. Natomiast w czołowej piątce uplasowały się jeszcze kolejno Grecja i Hiszpania, gdzie temperatury utrzymują się na poziomie przekraczającym 14 st. C w skali roku.

Pogoda na Wielkanoc i majówkę. Co zobaczyć na najcieplejszych wyspach?

Jeśli planujecie wyjazdy na Wielkanoc, macie już tak naprawdę ostatnią chwilę na upolowanie czegoś w dobrej cenie. Nieco większy wybór mają ci, którzy szukają opcji na majówkę. Na Malcie i Cyprze w tym czasie można liczyć już na prawdziwie wiosenną pogodę.

Na Malcie temperatury w okresie Wielkanocy i majówki często sięgają 18-22 st. C, a słoneczne dni sprzyjają spacerom i zwiedzaniu. Turyści odwiedzają przede wszystkim stolicę kraju – Vallettę, której zabytkowe centrum wpisane jest na listę UNESCO. Popularne są także wycieczki na wyspę Gozo, spacery po klifach Dingli czy kąpiele w turkusowej wodzie w słynnej Blue Lagoon.