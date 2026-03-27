Action przecenia mój ulubiony gadżet podróżniczy. Zabieram go zawsze do plecaka Fot. Stefan_Sutka/Shutterstock

Zakupy w Action to weekendowa tradycja Polaków. W soboty sklep jest pełen klientów, a tym razem na zakupy będzie można wykorzystać także niedzielę handlową. Jeżeli tam będziecie, zwróćcie uwagę na mój ulubiony gadżet podróżniczy. Jest niepozorny, a nie ruszam się bez niego na żadne wakacje.

Lista gadżetów podróżniczych, które naprawdę ułatwiają nam wyjazdy, bywa bardzo długa. Kilka dni temu polecałam wam worki z Pepco, które mogą ułatwić pakowanie się do Ryanaira. Teraz Action przeceniło na 16,95 zł mój ulubiony gadżet podróżniczy. Od 2-3 lat zabieram go wszędzie, a on nadal wygląda jak nowy i spełnia swoją funkcję w 100 procentach.

Action przeceniło niepozorny gadżet podróżniczy. Niezastąpiony na plaży i w górach

Średnio wyjeżdżam jakiej 8-10 razy w roku. I są to bardzo różne podróże – od backpackerskiej wyprawy do Azji Południowo-Wschodniej, przez górskie wędrówki w Karkonoszach, po wczasy all inclusive i miejskie city breaki. Wachlarz jest ogromny, bo nie lubię się ograniczać.

Jednak niezależnie od tego, jaki jest cel mojej podróży, zawsze mam przy sobie ręcznik z mikrofibry z Action. I nie chodzi mi o ten niewielki (szybkoschnący), który jest dostępny w stałej ofercie. Okazjonalnie na półkach można znaleźć taki w rozmiarze plażowym. I właśnie ten pakuję zawsze do plecaka.

Action w najnowszej gazetce przeceniło ręcznik z mikrofibry. Mam taki od kilku lat i zabieram go w każdą podróż Fot. Gazetka promocyjna Action

Ręcznik ma wymiary 100x180 cm. Przy moich 172 centymetrach wzrostu jest idealny zarówno pod prysznic, jak i na plażę. Mogę rozłożyć go na piasku albo leżaku i cieszyć się opalaniem. Zabieram go także w góry, kiedy nocuję w schronisku. Przez noc wysycha w całości, dzięki czemu nie muszę martwić się, że przez wilgoć zacznie brzydko pachnieć.

Największą zaletą ręcznika, oprócz tego, że szybko schnie, są jego waga i rozmiar. Jest leciutki, a po zwinięciu zajmuje mniej miejsca niż T-shirt. Dodatkowo jest dostępny w wielu kolorach. Mój mimo wielokrotnego prania i setek godzin na palącym słońcu nie stracił żywych kolorów. Minusem jest fakt, że wycieranie się nim nie należy do przyjemnych. To trochę jak pocieranie skóry materiałem z gumową powierzchnią, ale w zamian suszy w zasadzie do zera. Daje radę także z włosami. Dlatego za tę cenę naprawdę trudno o lepszy produkt.

Ręczników nie szukajcie na dziale podróżniczym. Tam są tylko te mniejsze wersje, które na plaży będą mało przydatne. Duże ręczniki najczęściej są na szczytach regałów razem z innymi sezonowymi przedmiotami albo w sekcji z gadżetami do ogrodu.

