Pył saharyjski nad Grecją Fot. Zrzut ekranu / X / Frankie Beats, Code Red

Pogoda znów daje się we znaki w popularnych turystycznie regionach Europy. Tym razem z groźnym zjawiskiem mierzy się Grecja, gdzie napłynęły ogromne ilości afrykańskiego pyłu. Sytuacja doprowadziła do poważnych utrudnień w ruchu lotniczym i codziennym życiu mieszkańców, a służby wydały pilne ostrzeżenia.

Kreta od lat przyciąga turystów słoneczną pogodą i sprzyjającym klimatem, szczególnie wiosną. Jednak na początku kwietnia 2026 warunki atmosferyczne gwałtownie się pogorszyły. Silny wiatr znad Afryki przyniósł nad wyspę gęste chmury pyłu, które ograniczyły widoczność i stworzyły niebezpieczne warunki zarówno na drogach, jak i w ruchu lotniczym.

Pył saharyjski to zjawisko atmosferyczne polegające na przenoszeniu ogromnych mas piasku i pyłu znad Sahary. Tym razem południowe wiatry przyniosły pył nad terytorium Grecji. Zjawisko to najczęściej występuje wiosną i jesienią. Wysokie stężenia pyłu w powietrzu pogarszają jakość powietrza i zmieniają kolor nieba, tworząc szczególny "marsjański" krajobraz. Chociaż nie jest to pierwszy raz, kiedy pył dociera nad Europę, w sieci szybko pojawiły się nowe nagrania z Krety, ukazujące paraliż na ulicach i intensywnie pomarańczowe, a wręcz czerwone niebo.

Loty przekierowane. Widoczność dramatycznie spadła

Według doniesień greckiego serwisu Protothema w czwartek 2 kwietnia widoczność na Krecie spadła miejscami do około 1 tys. metrów. Szczególnie trudna sytuacja panowała w rejonie Heraklionu, gdzie kilka samolotów zmuszonych było zmienić trasę. Maszyny, które miały wylądować na lotnisku im. Nikosa Kazantzakisa, przekierowano do innych portów, m.in. w Atenach, na Korfu oraz w Chanii.

Silny wiatr doprowadził również do groźnych zdarzeń na lądzie. W miejscowości Pachia Ammos przewrócona została ciężarówka, a gęsty pył pokrył miasta takie jak Heraklion, Retimno i Chania. Odnotowano przy tym ekstremalnie wysokie stężenie pyłu zawieszonego. Greckie służby wydały ostrzeżenia o bardzo złej jakości powietrza. Pył w wysokim stężeniu jest niebezpieczny dla zdrowia, szczególnie dla osób starszych, dzieci oraz osób z chorobami układu oddechowego (np. astmą).

Władze ostrzegają mieszkańców. Kulminacja zjawiska w czwartek

Jak informuje grecki portal News 24/7, mieszkańcom zalecono pozostanie w domach. Według prognoz przekazanych przez władze Krety, największe nasilenie zjawiska ma nastąpić w czwartek 2 kwietnia. Szczególne zagrożenie stanowi ograniczona widoczność, która wpływa przede wszystkim na bezpieczeństwo operacji lotniczych.

Przebywającym na wyspie turystom zaleca się ograniczenie przebywania na zewnątrz oraz unikanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Ze względu na utrudnienia w ruchu lotniczym planujący podróż powinni również stale monitorować komunikaty linii lotniczych.