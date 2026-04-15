Czy Słowenia opuści NATO?

Zoran Stevanović, nowy szef Zgromadzenia Państwowego Słowenii, oficjalnie potwierdził plany organizacji referendum w sprawie członkostwa w NATO. Polityk uważa, że jego kraj musi postawić na większą suwerenność i unikać angażowania się w międzynarodowe spory.

REKLAMA

Podczas rozmowy ze słoweńskim radiem publicznym RTV Slovenija, Stevanović zadeklarował realizację jednej ze swoich kluczowych obietnic wyborczych. Choć Słowenia jest częścią NATO od 2004 roku, lider ugrupowania Resnica przekonuje, że nadszedł czas na rewizję dotychczasowych zobowiązań obronnych.

Referendum w sprawie NATO staje się faktem?

Zoran Stevanović objął stanowisko przewodniczącego niższej izby parlamentu zaledwie w ubiegłym tygodniu, a już zdążył wywołać niemałe poruszenie swoimi deklaracjami. "Obiecaliśmy narodowi referendum w sprawie wystąpienia z NATO i przeprowadzimy je" – zapowiedział polityk. Jego zdaniem Słowenia powinna prowadzić politykę zagraniczną w sposób całkowicie niezależny, unikając angażowania się w konflikty, które nie przynoszą krajowi bezpośrednich korzyści.

REKLAMA

Co ciekawe, Stevanović odcina się od łatek polityka prorosyjskiego, które przypisują mu lokalne media. Twierdzi, że jego postawa wynika wyłącznie z troski o interes narodowy. Warto w tym miejscu dodać, że jego partia Resnica (Prawda) zbudowała swoją popularność na sprzeciwie wobec restrykcji covidowych, a teraz zdaje się płynnie przechodzić do kolejnych postulatów o charakterze suwerennościowym na arenie międzynarodowej.

Budowanie mostów i wizyta w Moskwie

Mimo zapewnień o "prosłoweńskości", Stevanović nie unika kontrowersyjnych gestów. Zapowiedział m.in. chęć odwiedzenia Rosji, argumentując to potrzebą współpracy ze wszystkimi mocarstwami świata. "Chciałbym budować mosty, aby dobrze współpracować ze wszystkimi krajami, niezależnie od muru wzniesionego między Zachodem a Wschodem" – tłumaczył w wywiadzie.

REKLAMA

Nie da się ukryć, że taka retoryka w dobie obecnych napięć geopolitycznych brzmi w Europie co najmniej odważnie i podejrzanie. Polityk podkreśla jednak, że współpraca z mocarstwami nigdy nie powinna oznaczać uległości Słowenii. Jego zdaniem Lublana była do tej pory zbyt pasywna w swojej dyplomacji, co skutkowało ingerencją w zagraniczne spory, na których kraj – według niego – nigdy nie skorzystał.

Unia Europejska tak, WHO niekoniecznie

Znamienne jest, że Stevanović różnicuje podejście do poszczególnych organizacji międzynarodowych. O ile NATO budzi jego sprzeciw, o tyle w kwestii Unii Europejskiej pozostaje pragmatykiem. Przyznaje wprost, że członkostwo we wspólnocie europejskiej przynosi Słowenii "znacznie więcej korzyści" niż potencjalny Slovexit.

REKLAMA