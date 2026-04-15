Edward Warchocki, najbardziej rozpoznawalny robot humanoidalny w Polsce, podbija teraz światowe media. Wszystko za sprawą jego ostatniego pościgu za dzikami w centrum Warszawy, który opublikował na swoich mediach społecznościowych.

Nie, to nie nowy dodatek do gry Cyberpunk 2077, tylko prawdziwe wydarzenia z Warszawy – robot przegania dziki z ulicy. Co w tym wszystkim jest bardziej kuriozalne? Biegający po asfalcie humanoid, horda dzików w stolicy (o których swoją drogą zrobiło się głośno w ostatnich dniach) czy fakt, że to właśnie maszyna postanowiła zaprowadzić porządek? Nic więc dziwnego, że filmik Edwarda Warchockiego wybił się w mediach na całym świecie i zdobył gigantyczne zainteresowanie internautów.

Kim jest Edward Warchocki? Humanoidalny influencer w stolicy

Robot, który z taką determinacją przeganiał zwierzęta z parkingu, to Edward Warchocki – postać, która od tygodni regularnie przyciąga uwagę przechodniów w Warszawie i użytkowników mediów społecznościowych. Edward to zaawansowany robot humanoidalny modelu Unitree G1, wyprodukowany przez chiński koncern Unitree. Wyposażono go w oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, dzięki czemu potrafi samodzielnie się poruszać, obserwować otoczenie, a nawet prowadzić swobodne rozmowy z ludźmi.

To, co wyróżnia Warchockiego na tle innych maszyn, to jego "osobowość". Edward został zaprogramowany tak, by zachowywać się jak rasowy influencer – ma swoje konta w mediach społecznościowych, specyficzne poczucie humoru i dystans do otaczającej go rzeczywistości. Można go spotkać na spacerze w centrum Warszawy, gdzie zaczepia ludzi, komentuje pogodę lub po prostu wykonuje codzienne czynności, które później uwiecznia na swoich kanałach nadawczych w internecie.

Filmik, o którym mówią zagraniczne media

O Edwardzie zrobiło się naprawdę głośno za sprawą krótkiego nagrania zatytułowanego "zaganiam dziki do lasu". Widzimy na nim, jak humanoidalny robot biega po parkingu, skutecznie skłaniając stado dzików do odwrotu. Filmik w mgnieniu oka zdobył tysiące wyświetleń i szybko stał się też obiektem zainteresowania zagranicznych internautów. Materiały na temat polskiego robota przygotowały następnie największe światowe agencje i stacje telewizyjne, w tym np. Reuters, amerykańskie Fox News czy ABC News.

Światowe media zafascynował fakt, że technologia, która dotychczas była raczej domeną laboratoriów, wyszła na ulice i zaczęła "rozwiązywać" lokalne problemy mieszkańców stolicy Polski. Edward stał się żywym dowodem na to, że sztuczna inteligencja w formie humanoidalnej to już nie odległa przyszłość, a teraźniejszy element naszego krajobrazu.

Patostreamer czy ikona popkultury? Kontrowersyjna kariera Edwarda

Choć świat zachwyca się Edwardem, w Polsce robot wzbudza skrajne emocje i różnorodne opinie. Jego dotychczasowa "kariera" jest pełna incydentów, które jednych bawią, a innych irytują. Rozgłos przyniosło mu nagranie, na którym – udając picie piwa – przechodził przez pasy, co sprawiło, że część internautów zaczęła go postrzegać bardziej jako "patostreamera" niż nowoczesne narzędzie edukacyjne. Robot ma też na koncie wyproszenie przez ochronę z Centrum Nauki Kopernik.

