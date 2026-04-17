Linie lotnicze w Europie ostrzegają przed rosnącą niepewnością na rynku paliwa lotniczego. Przewoźnicy sygnalizują, że dostępność paliwa w krótkim terminie może być zagrożona. W skrajnym scenariuszu może to przełożyć się na zakłócenia w ruchu lotniczym.

Na razie nie mówi się o bezpośrednim kryzysie, ale branża lotnicza podkreśla, że sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a horyzont bezpieczeństwa dostaw paliwa wyraźnie się skraca. W tle pozostaje konflikt na Bliskim Wschodzie, który, zdaniem przewoźników, będzie miał ogromne znaczenie dla stabilności rynku lotniczego w kolejnych miesiącach.

Dostawy paliwa pod presją. Linie wskazują na krótki horyzont bezpieczeństwa

Ryanair Holdings poinformował, że dostawcy paliwa lotniczego gwarantują dostawy jedynie do połowy maja, czyli jeszcze ok. 5 tygodni. Jak podaje Bloomberg, sytuacja na rynku lotniczym pozostaje niepewna, a przewoźnik analizuje różne scenariusze na wypadek pogorszenia warunków.

Najważniejszym czynnikiem pozostaje sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie. Rzeczniczka Ryanair Emer Igbokwe zapowiedziała, że jeśli wojna z Iranem wkrótce się zakończy, dostawy nie zostaną zakłócone. Jednocześnie ostrzegła, że w przypadku przedłużającego się konfliktu i problemów w rejonie Cieśniny Ormuz "nie można wykluczyć ryzyka związanego z dostawami paliwa na niektórych lotniskach w Europie".

Narastającą presję widać również u innych europejskich przewoźników. Jak podaje Onet Podróże, niemiecka Lufthansa zdecydowała się na wcześniejsze zakończenie działalności regionalnej linii CityLine. Oficjalnym powodem mają być m.in. rekordowo wysokie koszty paliwa oraz trwające strajki pracowników.

Z kolei niderlandzka linia KLM ograniczyła siatkę połączeń. Z rozkładu usunęła około 160 lotów. Decyzja ta jest reakcją na rosnące ceny nafty i – jak wskazują przewoźnicy – konieczność skupienia się na najbardziej rentownych trasach.

Co to oznacza dla Europy

Mimo ostrzeżeń ze strony linii lotniczych, Komisja Europejska uspokaja sytuację. Rzeczniczka Anna-Kaisa Itkonen podkreśliła, że dostawy ropy do europejskich rafinerii pozostają stabilne. Same rafinerie są w stanie pokryć około 70 proc. zapotrzebowania na paliwo lotnicze. Nie musicie zatem wpadać w panikę. Jeżeli macie już zarezerwowany lot, a przewoźnik o żadnych zmianach nie informuje, najprawdopodobniej cała podróż odbędzie się bez przeszkód. Warto jednak obserwować komunikaty linii lotniczych, by ze wszystkimi zmianami być na bieżąco.

