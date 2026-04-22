Polacy ruszają na majówkę. Ogromny wzrost zainteresowania zwłaszcza dwoma krajami

Majówka to bez wątpienia jeden z ulubionych długich weekendów Polaków. Tegoroczna nie będzie idealna, bo dodatkowo wolny będzie raptem jeden dzień. To jednak nie powstrzymało Polaków przed ruszeniem w podróż. Być może przekonały ich do tego tanie bilety lotnicze.

Majówka to taki nieoficjalny początek sezonu turystycznego w Polsce. Od niej podróżujemy coraz częściej, aby szczyt osiągnąć w momencie rozpoczęcia szkolnych wakacji. Okazuje się, że tegoroczny długi weekend majowy będziemy spędzać nad wodą i z nadzieją, że polską szarugę i chłód zastąpimy słońcem oraz wysokimi temperaturami. A to wszystko w cenie nawet o 26 proc. niższej niż przed rokiem.

Polacy gotowi na majówkę. Ogromne zainteresowanie zwłaszcza "Malediwami Europy"

Polacy od lat mają swoich faworytów, którym pozostają wierni w okresie wakacji, ale i długich weekendów. Stąd nie dziwi, że wg Kiwi.com najpopularniejszymi kierunkami na majówkę będą Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania i Grecja. Kraje te nadal notują wzrosty liczby odwiedzających. W przypadku tegorocznego długiego weekendu majowego wynoszą one odpowiednio 55,4 proc., 71 proc., 36 proc. i 39,1 proc. Nie oznacza to jednak, że nie szukamy nowości. Jest wręcz przeciwnie.

Jak podkreśla firma znana głównie za sprawą wyszukiwarki tanich lotów, w rezerwacjach Polaków widać dwa kraje, które wręcz lawinowo przyciągają nowych podróżnych. To zestawienie otwiera Albania, którą za sprawą pięknego wybrzeża Morza Jońskiego niektórzy nazywają "Malediwami Europy". Liczba rezerwacji w tym roku jest tam aż o 162,7 proc. wyższa niż przed rokiem.

Wiceliderem w kategorii wzrostów jest natomiast Malta. Ten wyspiarski kraj na Morzu Śródziemnym skradł serca Polaków, którzy regularnie wracają odkrywać kolejne jego zakamarki. Jak podaje Kiwi.com, zainteresowanie majówką na Malcie i Gozo jest aż o 147,4 proc. wyższe niż przed rokiem. Tu mała porada: jeżeli będziecie tam już 30 kwietnia, w godzinach wieczornych odwiedźcie Grand Harbour, czyli zatokę między Vallettą a maltańskim Trójmiastem. To właśnie tam o godzinie 20:00 rozpocznie się wielki finał 25. edycji Międzynarodowego Festiwalu Fajerwerków.

W majówkę możliwe jest bardzo tanie podróżowanie. Ceny wyraźnie niższe niż przed rokiem

Ogólnie zainteresowanie wyjazdami na majówkę ma być o 81,3 proc. wyższe niż przed rokiem. Wskazuje to, że mimo bardzo dużego zainteresowania podróżami w okresie Wielkanocy, zamiłowanie do city breaków jest u nas tak duże, że bliskość kolejnych długich weekendów nie jest dla nas żadną przeszkodą.

Tym bardziej że wg Kiwi.com ceny biletów na tegoroczną majówkę są znacznie niższe niż przed rokiem. Podróżni mają oszczędzić nawet 26 proc. Tyle wynosi bowiem średni spadek ceny biletów lotniczych.

