Wszystko wskazuje na to, że rekonstrukcja rządu staje się faktem. Donald Tusk ujawnił dokument. Zrzut ekranu: Donald Tusk / x.com/donaldtusk, montaż: naTemat.pl

Donald Tusk udostępnił nagranie na swoje 69. urodziny. W jednym z kadrów znajduje się potwierdzenie spekulacji, które już od jakiegoś czasu krążyły w mediach. W gronie członków Rady Ministrów na ten widok musiało zrobić się gorąco.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

To zapowiedź prawdziwego politycznego tsunami. Donald Tusk zawarł w swoim urodzinowym filmie na X pewien ważny detal. Na jednym z kadrów pojawił się dokument okraszony tytułem "Rekonstrukcja kwiecień '26". Wideo to montaż kadrów z przeszłości i teraźniejszości życia polityka. Być może też jest ono zapowiedzią przyszłości. To subtelny przekaz kierowany nie tylko do wyborców, ale też do niektórych ministerstw, których ostatnie działania nie wpływały pozytywnie na korzyść wizerunku rządzącej koalicji.

O czystkach w rządzie spekulowało się już od jakiegoś czasu. Wygląda na to, że rządząca koalicja planuje umocnić swoją pozycję w sondażach.

Zapowiedź zmian łączona jest przede wszystkim z sytuacją Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Kultury. Spekuluje się również o zmianach w resorcie klimatu.

REKLAMA

Koalicja Obywatelska dobrze wypada w sondażach. To może jednak nie wystarczyć

Ostatnio pojawił się sondaż wyborczy Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych wykonany na potrzeby Polsat News. Koalicja Obywatelska uzyskała w nich wynik 32,1 proc. poparcia. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wynik 23,8 proc., Konfederacja 15 proc., Konfederacja Korony Polskiej 8,2 proc., a Lewica 7,1 proc.

Poza Sejmem znaleźliby się koalicjanci KO – PSL (poparcie 4,2 proc.) i Polska 2050 (poparcie 1,2 proc.). Również lewicowa opozycja Razem nie mogłaby liczyć na wynik przekraczający próg wyborczy (3,1 proc. poparcia).

REKLAMA

Nawet przy tak wysokim wyniku KO rządząca koalicja nie byłaby w stanie powtórzyć poprzedniego sukcesu wyborczego. Z perspektywy rządu Donalda Tuska obecne sondaże są niesprzyjające, a potencjalna rekonstrukcja mogłaby poprawić notowania władzy.