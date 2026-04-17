Wenecja to jedno z miejsc, które w 2026 staje się jeszcze droższe
Podróże to nie tylko przyjemność dla turystów, lecz również koszty dla miejscowych. Wiedzą o tym popularne destynacje, do których każdego roku zjeżdżają tłumy. Z tego powodu nie dziwne jest, że coraz więcej miejscowości wprowadza nowe opłaty dla turystów. Znamy 5 miejsc, które w wakacje 2026 dobiorą się do naszych kieszeni.

Overtourism to plaga XXI wieku. Chociaż turyści przynoszą korzyści dla miejscowych, napędzając lokalną gospodarkę i tworząc miejsca pracy, ostateczne koszty często okazują się dużo większe. Chodzi nie tylko o obciążenie infrastruktury, hałas czy nadwyrężenie środowiska. To także duża ingerencja w życie lokalnej społeczności. Przekonali się o tym na przykład Hiszpanie.

W tym roku coraz więcej państw wprowadza opłaty, które mają zrównoważyć nadmierną turystykę. W niektórych miejscach to także sposób na odstraszenie turystów. Robi tak Wenecja, która opłatę wjazdową nakłada na turystów dziennych odwiedzających miasto w szczycie sezonu. Jest to także Amsterdam, który zysk z podatków od turystyki inwestuje w lokalne dzielnice. Jednak to nie koniec. Coraz więcej miejsc postanawia sięgnąć głębiej do kieszeni odwiedzających.

Opłata turystyczna, klimatyczna i noclegowa

Choć opłaty i podatki mają różne nazwy i przeznaczenie, w większości przypadków chodzi o to samo. Popularne kierunki chcą zmaksymalizować zysk, pieniądze przeznaczyć na własny rozwój, a także zrównoważyć koszty, które swoją obecnością generują podróżni.

W 2026 podatek turystyczny podnoszą aż trzy popularne miejsca. Jest to na przykład Barcelona, która za każdy nocleg w mieście doliczy do rachunku 12,50 euro. Inne miasto to – już i tak drogi – Edynburg. Stolica Szkocji nie ustala jednak stałej stawki. Zamiast tego do rachunku dodaje 5% całkowitej ceny za nocleg. 

W Norwegii procent wynosi nieco mniej (3%), a rząd pozwala poszczególnym gminom decydować, czy chcą wprowadzić ten podatek u siebie. Z kolei Bruksela podniosła kwotę podatku o 1 euro w stosunku do roku zeszłego. Wakacjowicze zapłacą tam teraz 5 euro za każdy nocleg w hotelu, a 4 euro za pobyt na kempingu.

Uwielbiana przez Polaków Teneryfa również wprowadza opłaty. Tym razem chodzi jednak o tzw. eco-tax dla podróżnych, którzy chcą odwiedzić jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji. Wejście od "El Teide National Park", w zależności od wybranej trasy, będzie wynosić maksymalnie 25 euro. 

Zobacz także

logo
PKP Intercity uruchamia program lojalnościowy. Będą punkty za przejazdy
logo
Na Lotnisku Chopina odwołano 720 lotów. Linie lotnicze nie miały wyjścia
logo
Nowa moda w podróżach opanowała Polaków. Mamy już dość oklepanych miejsc
logo
Wenecja podwyższa opłaty dla turystów. W 2026 pobyt będzie słono kosztować
logo
Polska linia lotnicza ukarana na 8,2 mln zł. Cała kwota trafi do pasażerów
logo
Dojazd do Zakopanego krótszy o połowę. Kluczem najdłuższy tunel w Polsce

Polska również chce opłaty turystycznej

W Polsce trwają obecnie działania mające na celu wprowadzenie ujednoliconej opłaty turystycznej. Na razie stosuje się dotychczasowe przepisy, zgodnie z którymi w części gmin (o walorach przyrodniczych czy uzdrowiskowych) goście uiszczają opłaty klimatyczne wynoszące maks. 7 zł za dobę. Tylko gminy, które spełniają ostre wymogi – mają np. status uzdrowiska albo specyficzne warunki krajobrazowe – mogą obecnie pobierać opłaty.

Jeśli jednak ogólnokrajowa reforma wejdzie w życie, osoby nocujące w popularnych turystycznych miejscowościach, takich jak Gdańsk czy Kraków, prawdopodobnie muszą przygotować się na wyższe koszty. Proponowane zmiany zakładają, że nowa opłata turystyczna obejmie osoby podróżujące po kraju w celach wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz edukacyjnych.

Byłaby ona uiszczana przez wszystkich odwiedzających – zarówno z kraju, jak i z zagranicy – w trakcie opłacania noclegu. Nałożyć ją będzie mogła każda gmina, w której znajdują się miejsca noclegowe – nie trzeba będzie już udowadniać "szczególnych walorów".