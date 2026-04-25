Politycy żegnają wzruszającymi słowami Andrzeja Olechowskiego

Nie żyje Andrzej Olechowski, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej i były minister finansów oraz spraw zagranicznych. Polska scena polityczna jest pogrążona w żałobie, a sieć zalewają wzruszające wspomnienia o wybitnym dyplomacie.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Informację o śmierci Andrzeja Olechowskiego przekazał w sobotę 25 kwietnia jego wieloletni przyjaciel, dziennikarz Wojciech Mann, pisząc: "Najdłuższa przyjaźń mojego życia. Niech Bóg się nim zaopiekuje". Andrzej Olechowski zmarł w wieku 78 lat, pozostawiając po sobie ogromną spuściznę. Śmierć człowieka, który kładł fundamenty pod dzisiejszą polską scenę polityczną, wywołała lawinę wspomnień i pożegnań od polityków z różnych partii.

Fala kondolencji po śmierci Olechowskiego. "Straciliśmy polityka wielkiego formatu"

Jako jeden z pierwszych głos zabrał premier Donald Tusk, który w swoim wpisie na platformie X przypomniał o kluczowej roli zmarłego w narodzinach Platformy Obywatelskiej. "Odszedł Andrzej Olechowski, polityk, dyplomata, jeden z 'trzech tenorów' Platformy Obywatelskiej. Niech spoczywa w pokoju" – napisał premier.

Do pożegnań dołączyli pozostali czołowi politycy, podkreślając kulturę osobistą i profesjonalizm zmarłego.

REKLAMA

Szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, napisał: "Odszedł Andrzej Olechowski. Były minister finansów i minister spraw zagranicznych. Ekonomista i dyplomata, człowiek głęboko zaangażowany w sprawy państwa. Współtworzył fundamenty polskiej transformacji, zawsze stawiając na odpowiedzialność, dialog i zdrowy rozsądek. Pozostanie w pamięci jako ktoś, kto myślał o Polsce w kategoriach dobra wspólnego. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy szczerego współczucia. Niech spoczywa w pokoju".

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odnotował tragiczny bilans ostatnich dni: "To zły tydzień dla Polski. Zmarł Andrzej Olechowski. Człowiek wielkiej kultury, rozwagi i odpowiedzialności za państwo. Cześć Jego pamięci. Kondolencje dla Rodziny".

Wspomnieniami podzielił się także poseł Ryszard Petru: "Wielka strata dla polskiej polityki. Andrzej Olechowski był człowiekiem dialogu, rozsądku i odpowiedzialności za sprawy publiczne. Miałem zaszczyt go znać i wielokrotnie toczyć długie rozmowy o Polsce – zawsze z troską o jej przyszłość. Rodzinie, Przyjaciołom i Bliskim składam głębokie wyrazy współczucia. Straciliśmy polityka wielkiego formatu oraz człowieka z charyzmą i zasadami".

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska przypomniała osobisty akcent związany z początkami swojej kariery: "Zmarł Andrzej Olechowski. Współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Ponad 20 lat temu jego poranny telefon zaprosił mnie do świata polityki. Będę o tym zawsze pamiętać. Wielka strata. Najbliższym składam wyrazy współczucia".

REKLAMA

Europosłanka Hanna Gronkiewicz-Waltz podkreśliła jego międzynarodową renomę: "Smutna wiadomość, nie żyje Andrzej Olechowski… Minister Finansów i pierwszy zastępca prezesa NBP, zdobył szacunek i uznanie w Europie i na świecie. Wiele się od niego nauczyłam. Wyrazy współczucia w tym trudnym czasie dla żony i synów".

Z kolei europoseł Michał Szczerba podziękował za lata służby: "Żegnam z wielkim smutkiem ministra Andrzeja Olechowskiego. Męża stanu, dyplomatę, państwowca, ekonomistę. Warszawiaka. Współkształtował politykę zagraniczną wolnej RP. Oddany służbie Polsce. Zabiegał o polskie członkostwo w NATO i UE. Panie Andrzeju, dziękuję Panu za wszystko".

REKLAMA

Kim był Andrzej Olechowski?

Określenie "trzej tenorzy", o którym wspominał premier, na stałe wpisało się już w polski słownik polityczny. Nawiązuje ono do 2001 roku, kiedy to właśnie Andrzej Olechowski, wraz z Donaldem Tuskiem i Maciejem Płażyńskim, powołał do życia Platformę Obywatelską. Projekt ten, startujący jako oddolny ruch społeczny, szybko stał się potężną partią, która na lata zdefiniowała polski parlamentaryzm.

Andrzej Olechowski urodził się w 1947 roku w Krakowie, ale jego kariera szybko nabrała międzynarodowego rozpędu. Po studiach ekonomicznych pracował w Genewie w sekretariacie Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), a później zbierał doświadczenie w Banku Światowym. Do kraju wrócił w kluczowym momencie transformacji – w 1987 roku został doradcą prezesa NBP, a dwa lata później objął funkcję jego pierwszego zastępcy. Był jednym z tych, którzy projektowali nowy ład gospodarczy wolnej Polski.