Zabezpieczono dwa telefony w sprawie śmierci Łukasza Litewki Fot. flickr.com / Klub Lewicy

Śledczy sprawdzają, czy telefon mógł przyczynić się do tragicznego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Obecnie analizowane są dane zarówno z urządzenia 57-letniego kierowcy, jak i zmarłego parlamentarzysty.

Wciąż trwa śledztwo w sprawie tragicznej śmierci Łukasza Litewki, który zginął 23 kwietnia. 57-letni kierowca usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Choć mężczyzna przyznał się do winy, śledczy badają wszystkie poszlaki – po zabezpieczeniu telefonu sprawcy do analizy wzięto także urządzenie należące do zmarłego posła.

Telefon Łukasza Litewki zabezpieczony. "Proces jest czasochłonny"

W rozmowie z "Faktem" rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu potwierdził, że biegli analizują obecnie zawartość obu urządzeń zabezpieczonych na miejscu zdarzenia. Praca techników ma kluczowe znaczenie dla ustalenia dokładnych okoliczności wypadku. – Oba urządzenia są analizowane. Jest to proces czasochłonny – podkreślił prok. Bartosz Kilian.

Śledczy weryfikują przede wszystkim hipotezę, czy 57-letni kierowca mógł korzystać z telefonu tuż przed uderzeniem w rowerzystę. Sprawdzane jest, czy podejrzany nie zataił tego faktu podczas przesłuchania. Analiza ma pomóc w odtworzeniu przebiegu całego tego feralnego dnia. – Analizujemy cały przebieg tego dnia: zarówno u podejrzanego, jak i u ofiary – wyjaśnił prokurator.

Monitoring sieci i poszukiwanie świadków

Mimo intensywnych działań organów ścigania, policja wciąż boryka się z brakiem bezpośrednich świadków zdarzenia na ulicy Kazimierzowskiej. Osoby, które dotychczas przesłuchano, pojawiły się na miejscu już po samej tragedii. Z tego powodu policja apelowała już do kierowców posiadających rejestratory samochodowe, którzy przejeżdżali tą trasą w czwartek 23 kwietnia około godziny 13:00.

Brak nagrań z momentu zderzenia sprzyja powstawaniu teorii spiskowych w mediach społecznościowych. Śledczy przyznają, że nieustannie monitorują internet, by zapobiegać szerzeniu dezinformacji.

– Monitorujemy wpisy w mediach społecznościowych. Gdy dojdzie do przekroczenia granic, będziemy podejmować działania – zapowiedział prok. Kilian. Do tej pory w związku z internetowymi wpisami nie doszło do zatrzymań.

Państwowy pogrzeb i pośmiertne odznaczenie

Poseł Łukasz Litewka zginął w tragicznych okolicznościach 23 kwietnia. Parlamentarzysta, znany ze swojej pomocy słabszym i ogromnej aktywności charytatywnej, został potrącony podczas jazdy rowerem na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej.

Według ustaleń śledczych, 57-letni kierowca z Sosnowca zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w polityka. Mimo natychmiastowej interwencji służb, życia Łukasza Litewki nie udało się uratować – sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną zgonu było wykrwawienie.

Pogrzeb Łukasza Litewki o charakterze państwowym odbędzie się w najbliższą środę, 29 kwietnia. Rodzina zmarłego zwróciła się do żałobników z wyjątkową prośbą: zamiast kupowania tradycyjnych wiązanek, sugerują przekazanie tych środków na wsparcie osób potrzebujących, co byłoby najpiękniejszym hołdem dla misji niesienia dobra, którą realizował poseł.