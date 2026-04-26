Znane kierunki turystyczne często przyciągają wielu turystów, lecz mogą skrywać także pułapki. Warto jest wiedzieć, czy miejsce, do którego się wybieramy, naprawdę wygląda tak jak na zdjęciach. W tym roku coraz częściej słyszy się, że znana atrakcja we Włoszech zawodzi kolejnych odwiedzających.

Odkrycie pułapki turystycznej na własną rękę nie jest przyjemne, dlatego przed każdą wycieczką kluczowy okazuje się przede wszystkim research. Sprawdzenie relacji innych turystów nie tylko pozwala odkryć nieznane perełki. Wśród komentarzy możemy znaleźć również ostrzeżenia przed miejscami, których raczej powinniśmy unikać.

Znane atrakcje przytłaczają tłumami. Turyści wracają niezadowoleni z Włoch

Pułapki turystyczne kryją się na każdym kroku. Jest tak na przykład w Holandii, gdzie w tegorocznym sezonie tulipanowym wielu turystów jak zwykle udało się do Keukenhof. Według opinii podróżnych znany ogród kwietowy jest często przepełniony, a ceny biletów uderzają po kieszeni. Podobne doświadczenia z podróży przywieźli turyści, którzy wybrali się do znanego sanktuarium we Francji.

Jezioro Como (Lago di Como) to jedna z najpopularniejszych atrakcji we Włoszech. Usytuowany w Lombardii na północy kraju, około 40-50 km na północ od Mediolanu zbiornik otoczony jest górską panoramą. Ale turystów przyciąga nie tylko malowniczy krajobraz. Oprócz zwiedzania miasteczek i willi w Bellagio, Varennie i Menaggio, na miejscu można również plażować, wypożyczyć motorówkę lub kajaki, a także wybrać się na trekking.

Wszystko brzmi świetnie, dopóki nie zobaczymy nagrań przywiezionych z tego miejsca przez turystów. W szczycie sezonu (od lipca do sierpnia) miejsce to już od lat bywało zatłoczone. Jednak w 2026 tłumy ściągają do Lombardii jeszcze przed rozpoczęciem najwyższego wakacji. Tłoczno było tam nawet w kwietniu.

Ma to swoje konsekwencje. Słynne wille, np. Villa del Balbianello, przeżywają duże oblężenie, a promy bywają całkowicie przepełnione. Możemy tylko sobie wyobrazić, jak bardzo wpływa to na codzienne życie mieszkańców.

Jak uniknąć tłumów? Przepis na udane wakacje na północy Włoch

A co zrobić, jeśli mimo wszystko chcemy odwiedzić region jeziora Como? Przede wszystkim warto zrobić to poza sezonem turystycznym przypadającym w lipcu i sierpniu. Chociaż w pozostałych miesiącach napływ turystów także się zwiększa, jest to nadal lepszy czas na zwiedzanie, niż sam środek wakacji – chociażby ze względu na pogodę.

Warto również unikać tzw. "złotego trójkąta", czyli trzech najpopularniejszych miast wokół jeziora (Bellagio, Varenna i Menaggio). Inne urokliwe miasteczka, które warto odhaczyć w regionie, to np. Tremezzo, Lenno i Cernobbio. A atrakcje, takie jak Villa Carlotta czy Villa del Balbianello, najlepiej zwiedzać z samego rana zaraz po otwarciu bram, aby uniknąć kolejek i dużego tłoku.