Szefowa struktur PiS nawołuje do bojkotu święta

Szefowa krakowskich struktur PiS i była kuratorka oświaty Barbara Nowak miała rozesłać do sympatyków partii wiadomość z prośbą o bojkot państwowych obchodów Święta Narodowego 3 maja. Do tych kontrowersyjnych działań odniósł się już oficjalnie rzecznik PiS Rafał Bochenek.

W tym roku obchodzimy 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, co w Krakowie wiąże się z wieloma zaplanowanymi wydarzeniami. Większość z nich organizuje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar z PSL, a uroczystą mszę świętą w Katedrze Wawelskiej odprawi metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś. Według medialnych doniesień, do bojkotu tych oficjalnych uroczystości miała zachęcać Barbara Nowak.

Barbara Nowak wzywa do bojkotu. "Świętowanie bez skażenia władzą tuskową"

Jak poinformował portal Onet, Barbara Nowak, pełniąca funkcję szefowej krakowskich struktur PiS, skierowała do członków i sympatyków partii wiadomość, w której namawia do zignorowania oficjalnego programu obchodów. Była kuratorka oświaty zaproponowała alternatywną ścieżkę świętowania, odcinając się od wydarzeń przygotowanych przez obecną administrację rządową.

"Ustaliliśmy, że nie pójdziemy na Mszę Świętą do Katedry i nie pójdziemy w Marszu organizowanym przez wojewodę z PSL Klęczara. Idziemy na Mszę Świętą o godz. 12.00 do O.O. Bernardynów ul. Stradom i stamtąd przejdziemy pod Krzyż Katyński. Zaśpiewamy, kilka osób zabierze głos, złożymy kwiaty i znicze. Weźmiemy ze sobą flagi" – czytamy w wiadomości cytowanej przez Onet.

Nowak w swoich komunikatach zdecydowanie nie gryzła się w język, atakując politycznych oponentów i samego kardynała Grzegorza Rysia. Podkreślała, że udział w państwowych uroczystościach jest dla niej nie do zaakceptowania ze względów światopoglądowych.

"Oczywiście, jeśli ktoś woli brać udział w uroczystościach oficjalnych z kardynałem Rysiem i wojewodą Klęczarem, proszę bardzo, zapraszamy jednak gorąco do alternatywnego świętowania bez skażenia władzą tuskową. Nie chcemy, by niemiecki namiestnik i jego koalicja zepsuli nam nasze patriotyczne święto" – miała dodać Nowak w swoim apelu.

Rzecznik PiS ucina spekulacje. "To prywatna inicjatywa"

Do zamieszania wokół krakowskich obchodów odniósł się w czwartek wieczorem rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości, Rafał Bochenek. W opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu polityk wyraźnie zdystansował partię od działań Barbary Nowak, zaznaczając, że jej wezwania nie reprezentują oficjalnej linii ugrupowania.

"Komunikat p. Barbary Nowak rozesłany do struktur PiS-u ws. krakowskich uroczystości 3 maja nie jest stanowiskiem partii. To prywatna inicjatywa p. Barbary Nowak" – napisał stanowczo Bochenek na platformie X.

Rzecznik PiS podkreślił, że ranga święta powinna stać ponad politycznymi podziałami, a rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja to moment, w którym Polacy powinni szukać jedności, a nie pretekstów do konfliktów.

"Święto Konstytucji 3 Maja powinno jednoczyć wszystkich Polaków. Jest to święto patriotyzmu, odwołujące się do ważnych dla naszych rodaków wartości, takich jak wolność, niepodległość i własne, suwerenne państwo. Pielęgnujmy te wartości wspólnie, świętując uchwalenie pierwszej w Europie i drugiej na świecie Konstytucji" – podsumował Rafał Bochenek.