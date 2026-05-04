Barbara Nowacka odpowiada abp. Markowi Jędraszewskiemu Fot. Facebook.com / Barbara Nowacka

Ministra edukacji Barbara Nowacka odniosła się w stanowczych słowach do wypowiedzi emerytowanego metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który porównał obecny system edukacji w Polsce do działań Hitlera.

W ostatniej rozmowie w programie "Graffiti" na antenie Polsat News szefowa resortu edukacji komentowała głosy sprzeciwu płynące ze środowisk duchownych wobec wprowadzenia edukacji zdrowotnej jako obowiązkowego przedmiotu w szkołach. Niektóre z nich wysuwały w tej debacie naprawdę radykalne porównania, które wykraczają poza ramy merytorycznego dialogu.

Edukacja zdrowotna na politycznym celowniku. Nowacka o ignorancji krytyków

Barbara Nowacka w programie Polsat News oceniła, że krytyka edukacji zdrowotnej ze strony duchownych ma podłoże stricte polityczne i nie wynika z realnych obaw o dobro uczniów. Ministra przypomniała, że jeszcze niedawno hierarchowie nie widzieli problemu w większości założeń tego przedmiotu, skupiając się jedynie na wybranych aspektach.

– W zeszłym roku episkopat zarzucał, że ta część dotycząca zdrowia s*ksualnego jest nie w porządku. Do całej reszty nie mieli zastrzeżeń. Mówili: jak dobrze, że młodzież też się dowie o ważnych elementach życia, zdrowia, higieny – punktowała Nowacka.

Zdaniem ministry dzisiejsze głosy sprzeciwu to próba wywołania awantury politycznej. Podkreśliła, że edukacja zdrowotna to przedmiot niezwykle potrzebny, o czym wiedzą nawet niektórzy politycy prawicy, którzy wcześniej go chwalili, by nagle zacząć doszukiwać się w nim "ideologii". Nowacka stanęła również w obronie pedagogów, zaznaczając, że polska szkoła ma świetnie przygotowaną kadrę.

– My naprawdę mamy genialnych, dobrze przygotowanych nauczycieli, przygotowanych też do edukacji zdrowotnej, a krytyka dotycząca tego, że tu nie wiadomo co będą dzieciom opowiadać, świadczy albo o ignorancji, albo o arogancji – skwitowała ministra.

Mocna odpowiedź Nowackiej na słowa abp. Jędraszewskiego

Część rozmowy dotyczyła także niedawnych, głośnych słów abp. Marka Jędraszewskiego. Emerytowany metropolita krakowski w kwietniu postawił szokującą tezę, porównując zmiany w polskiej oświacie do metod totalitarnych.

– Wycina się nauczanie historii, nauczanie języka polskiego, geografii i wszystkich ważnych przedmiotów wpływających bezpośrednio na kształtowanie tożsamości. Chce się zrobić z naszej młodzieży to samo, co chciał Hitler: nauczyć tylko dodawania i odejmowania, by powstała masa bezwolna do pracy na, dzisiaj, niemieckich polach szparagowych. Nie można do tego dopuścić! – grzmiał Jędraszewski.

Barbara Nowacka nie kryła oburzenia faktem, że takie słowa padają z ust wysokiego hierarchy i pozostają bez reakcji władz kościelnych. Zdaniem ministry Kościół pozwala na sianie kłamstwa i mowy nienawiści, co uderza w wizerunek całej instytucji oraz w wiernych. – Głównym problemem jest to, że my cytujemy takie słowa, że one funkcjonują w przestrzeni publicznej i że Kościół z tym nic nie robi. Ma on możliwość zadziałać, a pozwala na mowy nienawiści, na kłamstwa – zauważyła ministra.

– Dziś znowu Jędraszewski jest twarzą Kościoła. Myślę, że to jest bardzo szkodliwe. To jest po prostu hejter, zwyczajny hejter w sutannie – podsumowała postawę arcybiskupa Nowacka.

Język biskupów jak partyjna propaganda? Fenomen Jędraszewskiego

Postawę abp. Jędraszewskiego analizowaliśmy również naTemat. Nasz dziennikarz Jakub Noch rozmawiał z publicystą, ks. Kazimierzem Sową. W dyskusji ksiądz Sowa zwracał uwagę na to, że arcybiskup Jędraszewski "swoimi działaniami stał się twarzą pewnych zjawisk w Kościele".