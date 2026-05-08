Rezerwacje leżaków to zmora wakacji all inclusive. Okazuje się, że można z nią walczyć Fot. Mulevich/Shutterstock

Wakacje dla wielu z nas kojarzą się z porannym sprintem do basenu, by rzucić ręcznik na upatrzony leżak. Jak się okazuje, ta irytująca tradycja może słono kosztować biura podróży. Jeden z turystów udowodnił, że brak wolnego miejsca nad basenem to poważna wada urlopu, za którą należy się zwrot gotówki.

Wyobraźcie sobie taką sytuację: płacicie za luksusowe wakacje w Grecji ponad 30 tysięcy złotych, marząc o spokojnym czytaniu książki przy basenie. Tymczasem jedyne, co widzicie o szóstej rano, to morze pustych leżaków "zarezerwowanych" przez gości, których nie ma w zasięgu wzroku. Zamiast wypoczynku, macie codzienną walkę o przetrwanie i dzieci zmuszone do leżenia na ziemi. Brzmi jak scenariusz z najgorszego wyjazdu? Dla pewnego turysty z Niemiec była to niestety smutna rzeczywistość.

Jak podaje "Euronews", mężczyzna nie zamierzał jednak machnąć na to ręką. Po powrocie z greckiej wyspy Kos uznał, że jego urlop był "wadliwy" i skierował sprawę na drogę sądową.

Ponad 4000 zł zwrotu za... brak wolnego leżaka na all inclusive. Sąd był nieubłagany

Niemiecki turysta, który na wakacje wybrał się z rodziną, argumentował, że system rezerwacji ręcznikami sprawił, że z leżaków nie dało się korzystać. Co z tego, że hotel je posiadał, skoro biuro podróży i obsługa nie dopilnowały, by przestrzegano regulaminu zakazującego "zaklepywania" miejsc? Rodzina codziennie traciła czas na poszukiwania skrawka wolnej przestrzeni, podczas gdy organizator wycieczki i hotel bezradnie rozkładali ręce.

Sąd Rejonowy w Hanowerze uznał te argumenty za zasadne, a sędziowie orzekli, że oferta biura podróży była "wadliwa". Rodzina ma otrzymać 986 euro odszkodowania (ponad 4200 zł). To może być sygnał dla branży turystycznej, że ignorowanie "wojen o leżaki" może się po prostu przestać opłacać.

Jeżeli więc podczas kolejnych wakacji znów zastaniecie wszystkie leżaki zajęte przez urlopowiczów, warto pamiętać o tej historii. Dokumentowanie takich sytuacji zdjęciami i zgłaszanie ich rezydentowi może być pierwszym krokiem do odzyskania pieniędzy za zmarnowany czas i wypoczynek.

