Piorun raził turystów w Tatrach Fot. Shutterstock.com

W rejonie Giewontu doszło w piątek do groźnego zdarzenia. Kilka osób potrzebowało pilnej pomocy medycznej po uderzeniu pioruna, co zmusiło ratowników TOPR do poderwania śmigłowca.

Jak informuje portal Głos24.pl do dramatycznego wypadku w Tatrach doszło w piątek 15 maja około godz. 13:00. Grupa pięciu osób znajdowała się w rejonie kopuły szczytowej Giewontu, gdy gwałtowna zmiana pogody i uderzenie pioruna doprowadziły do zagrożenia życia turystów i konieczności wezwania śmigłowca Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR).

Dwoje rannych w wyniku uderzenia pioruna na Giewoncie

Jak podaje na antenie TVN24 Grzegorz Kubicki, ratownik TOPR, który był na miejscu podczas akcji ratunkowej, porażonych piorunem zostało 5 osób w okolicach szczytu Giewontu. Jedna z nich miała utracić na chwilę przytomność i spaść kilka metrów po skałach z kopuły szczytowej. W wyniku tego doznała urazów głowy oraz nogi.

– Na początku trudno było wydobyć informacje od tych osób, w jakim są stanie, ale finalnie było wiadomo, że jedna osoba (...) w wyniku utraty przytomności spadła kilka metrów po skałach z kopuły szczytowej i doznała urazów głowy i nogi. Była to na szczęście krótkotrwała utrata przytomności – przekazał w rozmowie z TVN24 Grzegorz Kubicki.

Wszystkim turystom udało się zejść o własnych siłach ze szczytu Giewontu i czekać na pomoc ratowników. Najciężej ranna osoba została ewakuowana śmigłowcem TOPR do szpitala. Pozostałe cztery osoby były w lepszym stanie i sprowadzono je do Doliny Kondratowej, skąd przetransportowane zostały już do Zakopanego. Do szpitala na konsultację skierowano jeszcze jedną osobę, która doznała lżejszych obrażeń.

Ciężkie warunki pogodowe utrudniły akcję ratunkową

Na miejsce od razu został wysłany śmigłowiec TOPR, który nie mógł wystartować od razu. Wszystko przez niesprzyjające warunki pogodowe panujące w Tatrach. Jak podaje Grzegorz Kubicki, w Zakopanem były silne opady deszczu, gradu oraz bardzo porywisty wiatr. Ratownikom udało się jednak dotrzeć na teren Kondrackiej Przełęczy, skąd udzielili pomocy poszkodowanym.

Ratownicy TOPR przypominają i zalecają, aby stale patrzeć na komunikaty oraz sprawdzać aktualne prognozy pogody, gdy przebywamy w górach. Aktualnie w Tatrach panują ciężkie warunki i jest możliwe wystąpienie burz, dlatego Grzegorz Kubicki zaznacza, że jeśli ktoś już ma wychodzić w góry, to nisko, do schronisk.

To nie pierwsza tragedia na Giewoncie podczas burzy

Piątkowy wypadek przywołuje bolesne wspomnienia jednej z najczarniejszych kart w historii tatrzańskiej turystyki. W sierpniu 2019 roku doszło pod Giewontem do niewyobrażalnej tragedii, gdy piorun uderzył bezpośrednio w wieńczący szczyt metalowy krzyż. W wyniku wyładowania zginęły wówczas cztery osoby, w tym dwoje dzieci, a aż 157 turystów odniosło różnego stopnia obrażenia. Tamte wydarzenia na zawsze zmieniły postrzeganie bezpieczeństwa w Tatrach.