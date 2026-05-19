Pierwsi laureaci uhonorowani Europejskim Orderem Zasługi. Wśród nich są Angela Merkel, Lech Wałęsa i Wołodymyr Zełenski. Fot. Parlament Europejski

W Strasburgu odbyła się pierwsza ceremonia wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi, nowego odznaczenia ustanowionego w 2025 roku. Wśród uhonorowanych znaleźli się m.in. Angela Merkel, Lech Wałęsa i Jerzy Buzek. W trakcie wydarzenia były prezydent RP wygłosił przemowę, w której dosadnie ostrzegał przed scenariuszem, który kończy się upadkiem cywilizacji.

Europejski Order Zasługi został ustanowiony w 2025 roku, by uhonorować osoby wnoszące istotny wkład w jedność europejską, w demokrację lub w propagowanie i obronę wartości europejskich.

Odznaczenie zostało ustanowione w ramach trójstopniowej hierarchii:

Stopień najwyższy – Wybitni Członkowie Europejskiego Orderu Zasługi . Stopień średni – Honorowi Członkowie Europejskiego Orderu Zasługi . Stopień najniższy – Członkowie Europejskiego Orderu Zasługi .

W pierwszej ceremonii wręczenia tytułów w Strasburgu, 19 maja 2026 roku, mianem Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi uhonorowani zostali:

Lech Wałęsa – były prezydent RP i legendarny przywódca „Solidarności”. Angela Merkel – była kanclerz Niemiec. Wołodymyr Zełenski – prezydent Ukrainy (nieobecny w trakcie ceremonii).

Wśród osób odznaczonych jako Honorowi Członkowie Europejskiego Orderu Zasługi znalazł się też Jerzy Buzek, były premier Polski i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Była kanclerz apelowała o to, by Parlament Europejski "kontynuował starania w regulacji mediów społecznościowych" i "kontynuował starania w regulacji AI".

– Przekonanie, że odpowiedzialność za rozpowszechnianie informacji nie jest już konieczna, że nie będzie się pociągniętym do odpowiedzialności za kłamstwa, podważy fundamenty demokracji – zauważyła Angela Merkel.

Mocne przemówienie Lecha Wałęsy w Strasburgu

W trakcie ceremonii przemawiał także polski noblista, Lech Wałęsa.

– Przyjmuję to jako uznanie zwycięskiej walki Solidarności, na której czele stałem – rozpoczął swoje przemówienie. – Zależy mi na tym, by Unia i pokolenie po-solidarnościowe odniosło sukces – wyjaśnił polityk.

Były prezydent RP zwrócił uwagę na trzy idee, których wyczerpanie się było politycznym zwrotem m.in. w działalności Solidarności. Wymienił on komunizm, hamujące rozwój świata granice i dwubiegunowy świat podzielony pomiędzy Sowietów a Amerykanów.

– To, co dzisiaj dzieje się na świecie, to trzy wielkie państwa chcą wystawić (red. – prawdopodobnie chodzi o "postawić") na jednobiegunowy świat dla rozwoju: Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone – wymienia współzałożyciel i pierwszy przewodniczący NSZZ "Solidarność".

– Jeśli Rosji uda się zdobyć Ukrainę, Rosja wychodzi na jednobiegunowe dowodzenie światem. Dlatego trzeba zrobić wszystko, aby na to nie pozwolić – przestrzegł polityk. – Tak należy czytać praktyczny rozwój świata i wyzwania, jakie stanęły przed wami (red. – reprezentantami władz Unii Europejskiej). Dziś odpowiadacie za Europę i za świat, ale musicie też zauważać praktyczne rzeczy, które się dzieją w świecie, świat musi być przeorganizowany – apelował Lech Wałęsa.

Nikt nikomu nie wierzy. Musimy się nawzajem przekonać, żeby budować, i to, co się dziś dzieje w świecie to jest prawidłowość w przekonywaniu się jak ten świat ma wyglądać i te wybory, nietrafne, błędne, to wszystko nam powinno służyć abyśmy pozbierali dobre rozwiązania, ułożyli w program i w struktury, i wtedy zdamy egzamin rozwojowy świata, a jeśli nie, no to, skończymy jak inne cywilizacje, które były też już na tym świecie. Lech Wałęsa Były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, laureat nagrody Nobla w trakcie przemówienia w Strasburgu 19 maja 2026 r.

Lista pozostałych odznaczonych w ramach nowego unijnego orderu. Na liście nie brakuje zaskoczeń

Jak podaje Parlament Europejski, wśród Honorowych Członków Europejskiego Orderu Zasługi znajdują się: Aníbal Cavaco Silva, były Prezydent i Premier Portugalii, Pietro Parolin, Kardynał i Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, Maia Sandu, Prezydent Republiki Mołdawii, Wolfgang Schüssel, były kanclerz federalny Austrii, Javier Solana, były Wysoki Przedstawiciel UE ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Jean-Claude Trichet, były prezes Europejskiego Banku Centralnego, Valdas Adamkus, były prezydent Litwy; Sauli Niinistö, były prezydent Finlandii i były marszałek parlamentu Finlandii, oraz Mary Robinson, była prezydent Irlandii.