Zakopane to kierunek całoroczny. Zimą uwielbiamy go za śnieg i góralską atmosferę, a latem podróżują tam miłośnicy górskich wędrówek, ale i spacerów po Krupówkach czy kąpieli w źródłach termalnych. Ci, którzy chcą poczuć tatrzański klimat, ale niekoniecznie męczyć się trekkingiem, już 23 maja odzyskają największą atrakcję.

Kasprowy Wierch to jeden z najbardziej znanych polskich szczytów. Turyści chętnie odwiedzają go zarówno zimą, jak i w miesiącach letnich. A ci, którzy wolą nie przemęczać się wchodzeniem na górę, już od 23 maja będą mogli ponownie korzystać z głównego środka transportu na szczyt. Kolej linowa wznawia regularne kursowanie, inaugurując tym samym sezon letni. Ponowne otwarcie nastąpi po zakończeniu wiosennego przestoju technicznego.

Prace na Kasprowym Wierchu. Otwarcie kolei liniowej jeszcze przed sezonem letnim

Przestój w funkcjonowaniu kolei liniowej miał swoje ważne powody. Co roku, zanim pierwsi pasażerowie mogą wsiąść do wagoników, na stokach Kasprowego Wierchu trwa intensywna praca. To czas, kiedy inżynierowie Polskich Kolei Linowych poddają całą infrastrukturę testom. O tym, jak ważne są to sprawdziany, przekonali się pasażerowie kolejki liniowej dwa lata temu, kiedy po uderzeniu pioruna doszło do awarii i konieczna była ewakuacja.

W trakcie serwisu przeanalizowano działanie układów napędowych i systemów hamulcowych. Przeprowadzono również badania konstrukcyjne, które mają gwarantować bezawaryjność liny. Tego typu kontrole odbywają się dwa razy w roku. Równolegle z mechanikami do pracy ruszyli ratownicy. Na kolei przeprowadzono symulacje awaryjne, w których wzięli udział ratownicy TOPR-u i strażacy. Celem było przećwiczenie ewakuacji pasażerów w przypadku nagłego zatrzymania wagonika.

Teraz, gdy wygląda na to, że wszystko działa tak, jak powinno, Kasprowy Wierch otwiera kolej linową dla odwiedzających. PKL polecają zakup biletów na wybrany dzień i godzinę z wyprzedzeniem w sklepie internetowym. Wszystko po to, by na miejscu nie stać w kolejkach.

Co zobaczyć w Zakopanem? Zakopiańska Karta Turysty

Planując wycieczkę na Kasprowy Wierch, warto zatrzymać się w Zakopanem. W tym roku ta najpopularniejsza górska miejscowość ruszyła z nowym programem. Zainteresowani turyści będą mogli ubiegać się o uzyskanie specjalnej karty, która pozwoli im zwiedzać miasto w obniżonej cenie.

Zakopiańska Karta Turysty to jednak nie tylko dostęp do promocji, bo razem z nią dostaniemy także przewodnik po mieście. Na dedykowanej jej stronie internetowej odnajdziemy na przykład opisy szlaków turystycznych, dane o instytucjach kultury, rozkłady komunikacji miejskiej.

