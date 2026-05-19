Antracyt to jedna z najmodniejszych barw balkonów, ram czy drzwi. Niestety ma to też swoje minusy Fot. makklyu / Shutterstock

Antracytowy balkon i okna są często wybierane we współczesnej architekturze, bo wygląda prestiżowo i nowocześnie. Mimo swoich niezaprzeczalnych zalet estetycznych, to rozwiązanie skrywa kilka praktycznych wad. Czy więc jesteśmy skazani na biel? Nie do końca!

Nowoczesne trendy wnętrzarskie, takie jak niewidoczne płyty indukcyjne czy systemy ukrytych drzwi, wyraźnie zmieniają nasze życie na lepsze. Minimalizm ułatwia organizację przestrzeni, co sprawdza się idealnie zwłaszcza w małych mieszkaniach. Z tego powodu też lamele odchodzą do lamusa.

Czasem jednak pogoń za modnym designem może utrudnić codzienność. Doskonałym przykładem są tu odważne decyzje kolorystyczne dotyczące zewnętrznych elementów naszych budynków. Nie zawsze jest to dobra decyzja.

Antracytowe balkony i okna opanowały polskie osiedla

Antracyt stał się absolutnym hitem przy wykończeniach domów w całej Polsce. Ten głęboki odcień znajdziemy dziś na ramach okiennych, bramach czy balustradach. Jego główną zaletą jest ogromna uniwersalność w architekturze zewnętrznej.

Ramy doskonale kontrastują z jasnymi elewacjami, surowym betonem architektonicznym oraz naturalnym drewnem, nadając nowym budynkom elegancki, nieco industrialny charakter. To trochę jak zasada czarnej kreski, gdzie jeden trik i każdy pokój od razu nabiera klasy, tylko że zastosowana na fasadzie budynku.

Gdzie ta barwa pasuje najbardziej? "Antracyt najlepiej sprawdza się w nowoczesnych, prostych bryłach z dużymi przeszkleniami" – podkreślają eksperci z blogu Only Clean. Zzaznaczają jednocześnie, że w tradycyjnych domach z małymi oknami taka paleta barw potrafi mocno przytłoczyć fasadę.

Wady antracytu na balkonie, oknach i tarasie. Na co musisz uważać?

Niestety, zastosowanie tak ciemnych barw na dużych przeszkleniach i elewacjach ma swoją gorszą stronę. Antracytowe płytki i meble silnie pochłaniają słońce, przez co w upalne dni mogą wręcz parzyć.

"W upalne dni profile takich okien mogą się nadmiernie nagrzewać. To z kolei często prowadzi do odkształcania się ram" – ostrzegają eksperci z portalu Naprawa Okien. Zwracają oni również uwagę na rosnącą temperaturę w salonie.

"Zmusi cię to do częstszego korzystania z klimatyzacji" – tłumaczą specjaliści w swoim artykule. A warto pamiętać, że klimatyzacja do domu, to temat, który potrafi wygenerować dodatkowe wydatki w domowym budżecie.

Problem z brudem i trudnym dopasowaniem

Kolejnym wyzwaniem dla domowników jest nieustanna walka z brudem. "Na czarnych i antracytowych oknach szybciej widać pył i kurz. Poza tym, z uwagi na głęboki kolor bardziej widoczne są rysy i delikatne uszkodzenia powierzchni" – precyzują branżowi eksperci na blogu producenta Abakus Okna.

Dodatkowo tak dominująca barwa potrafi optycznie pomniejszyć przestrzeń od wewnątrz. O ile z zewnątrz ciemny akcent wygląda nowocześnie, o tyle grube ciemne ramy potrafią przytłoczyć salon. "Trudno dopasować je do lekkich i jasnych aranżacji" – punktują krótko na swojej stronie specjaliści dystrybutora okien Medrus. To jeden z tych przypadków, które architekci wymieniają, opisując najgorsze wnętrzarskie "koszmarki" w polskich domach.

Okna w kolorze antracytu budzą skrajne emocje w sieci

Ostateczna decyzja zawsze zależy od gustu, a zdania Polaków są w tym temacie mocno podzielone. Część osób na facebookowej grupie "Budujemy dom/ Wymiana doświadczeń nie żałuje i wciąż bardzo ceni ten modny kolor.

"Mamy okna obustronne w kolorze antracytowym i nie żałujemy tego wyboru" – przyznała krótko internautka. "Okna antracytowe mocniej się nagrzewają od słońca, przez co bardziej pracują i mocniej się odkształcają (drewnopodobne też, najmniej białe), ale i tak wybrałbym je drugi raz – ocenił kolejny użytkownik.

W sieci nie brakuje jednak silnych głosów rozczarowania. "Każdy namawiał na antracyt, oprócz firmy od okien. Oni tłumaczyli, że ta moda kiedyś minie" – zauważył zrezygnowany internauta. "Też zastanawiałam się, czy brać antracyt, ale na naszym osiedlu prawie każdy sąsiad go ma i większość żałuje. Szybko się brudzą" – stwierdziła inna komentująca.

Co zamiast antracytu? Poznaj popularne alternatywy

Czy w tej sytuacji pozostaje nam tylko powrót do bezpiecznej bieli i jasnych odcieni? Na szczęście rynek feruje dziś o wiele bogatszą paletę sprawdzonych rozwiązań. Hitem w Polsce są dekoracje drewnopodobne, takie jak ultrapopularny odcień Winchester. Takie okleiny na oknach wprowadzają na taras przytulny klimat i znacznie lepiej maskują widoczny kurz czy mikrouszkodzenia.

