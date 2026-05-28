Gwiazdka Michelin to prestiżowe wyróżnienie w świecie gastronomii Fot.BBA Photography/Shutterstock

Tegoroczny przewodnik Michelin okazał się przełomowy dla polskiej gastronomii. Inspektorzy dotarli do pomijanych wcześniej zakątków naszego kraju, a w zestawieniu po raz pierwszy znalazła się restauracja zarządzana przez kobietę.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Dla świata gastronomii przewodnik Michelin jest tym, czym dla filmowców Oscary, a dla pisarzy Nagroda Nobla. Jest to prestiżowe wyróżnienie, przyznawane najlepszym restauracjom na świecie. Do tej pory lista lokali wyróżnionych przez Michelin w naszym kraju była zdominowana przez restauracje zarządzane przez mężczyzn. Tegoroczna gala w Krakowie przyniosła jednak przełom: Beata Śniechowska została pierwszą kobietą w Polsce uhonorowaną gwiazdką Michelin. Co ciekawe, to nie jest jej pierwszy sukces; szersza publiczność może kojarzyć ją z telewizji.

Gwiazdka Michelin dla Polki. Gdzie znajduje się wyróżniona restauracja?

Śniechowska świętuje sukces razem ze swoją restauracją BABA. Gdzie trzeba się wybrać, aby spróbować jej nagrodzonych dań? Restauracja mieści się we Wrocławiu przy ul. Nożowniczej 1d. Lokal jest kameralny i oferuje 26 miejsc siedzących. Restauratorka urzekła inspektorów nowoczesnym podejściem do tradycyjnej polskiej kuchni. Zachwyt wzbudziły m.in. pierogi "Petit Bonbon" oraz autorska pozycja w menu, czyli "Mielony Royal".

Polacy mogą kojarzyć Beatę Śniechowską z telewizji: w 2013 roku wygrała drugą edycję programu MasterChef. Oprócz tego działa prężnie na Instagramie, gdzie dzieli się z obserwującymi kulisami pracy restauratora oraz przepisami. Profesjonalną karierę w gastronomii rozpoczęła po wygranej w programie kulinarnym. Wykorzystując nagrodę, przeniosła się do Warszawy, gdzie fachu uczyła się pod okiem Michela Morana i Pawła Oszczyka.

REKLAMA

Cztery nowe restauracje z gwiazdką Michelin w Polsce

Wydanie przewodnika "Michelin Polska 2026" to kamień milowy dla całej rodzimej sceny kulinarnej. Po raz pierwszy w historii inspektorzy nie ograniczyli się do kilku wybranych metropolii, ale ruszyli w teren, biorąc pod lupę najlepsze restauracje w Polsce. Efektem tej wielkiej podróży są cztery zupełnie nowe lokale z jedną gwiazdką na mapie kraju.

Wspomniany lokal BABA, serwujący polskie klasyki w nowoczesnym wydaniu, to dopiero początek. Drugą wrocławską perełką okazał się Most. To ukryty wewnątrz brasserie Między Mostami klimatyczny lokal, w którym szef kuchni Łukasz Budzik serwuje menu degustacyjne.

REKLAMA

Przełom dokonał się również w Warszawie, gdzie Alon Omakase zdobył wyróżnienie jako pierwszy w historii polskiej gastronomii japoński lokal nagrodzony gwiazdką Michelin. Z kolei największym zaskoczeniem tegorocznego zestawienia i pierwszą gwiazdką dla zupełnie nowego, nieocenianego wcześniej regionu może pochwalić się restauracja Steampunk z Pszczyny. Lokal mieści się na ósmym piętrze dawnej wieży ciśnień. Dania serwuje tam szef kuchni Ziemowit Owczarz.