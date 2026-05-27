Szalik przydatny do spania w samolocie
Szalik w samolocie zmienia zasady gry. Zwłaszcza na długich lotach Fot. Pascal Huot/Shutterstock

Sezon na wyjazdy w zasadzie już się rozpoczął, a z każdym tygodniem podróżujących będzie tylko więcej. I o ile lecicie dwie lub trzy godziny, jest to do wytrzymania. Jednak kiedy podróż trwa cztery, sześć albo kilkanaście godzin, warto zadbać o swój komfort. I w tym może pomóc szalik. TikTok już oszalał na punkcie tego rozwiązania.

Reklama.
Elektryczne SUV-y Forda. Już od 899zł netto/mies.
REKLAMA

Polacy są zakochani w podróżowaniu i coraz częściej nie wyobrażają sobie wakacji i długich weekendów bez zagranicznego wyjazdu. Dodatkowo nie chcemy się ograniczać i latamy coraz dalej: do Azji, Afryki, a także obu Ameryk. Zwłaszcza w przypadku długich, kilkunastogodzinnych podróży warto zadbać o jak najwygodniejszą pozycję do snu. I tu właśnie przyda się szalik.

Szalik w samolocie zmienia zasady gry. Trik z TikToka ma miliony wyświetleń

Każdy, kto potrafi i lubi spać w samolocie (ja zdecydowanie jestem jedną z tych osób), wie, jak trudne bywa przyjęcie tam odpowiedniej pozycji. Drzemanie na siedząco nie jest wygodne ani naturalne, a do tego dochodzi jeszcze brak możliwości zmiany ułożenia ciała czy punktu oparcia. A kiedy już nawet uda nam się zasnąć, budzimy się z obolałą szyją i czujemy się gorzej niż przed zaśnięciem.

Jak sobie z tym poradzić? TikToka opanował patent z wykorzystaniem szalika. Jak widać na licznych nagraniach, podróżniczki obwiązują go wokół zagłówka siedzenia i pod brodą. Następnie wkładają do środka zwykłą, niewielką poduszkę, którą można zabrać z domu albo wykorzystać tę rozdawaną na pokładach np. Emirates.

Ważne są tylko dwie kwestie: szalik powinien być dość szeroki, a ponadto trzeba go zawiązać pod brodą, a nie na wysokości szyi, bo inaczej będzie was dusił i z pewnością nie będzie to wygodne rozwiązanie.

Spanie w samolocie to sztuka. Najważniejsze jest zapewnienie podparcia szyi

Dlaczego to rozwiązanie jest tak popularne? Bo zapewnia podparcie szyi. Dzięki temu nasze mięśnie nie są napięte, kiedy śpimy, i budzimy się bez bólu. Dodatkowo szeroki szalik może tłumić część dźwięków, odcinać nas od świateł i ruchu na korytarzu, czyli po prostu odizolować nas od wielu rozpraszaczy.

Zobacz także

logo
Wakacje 2026 uderzą po kieszeni. Ale jest jeden kraj, w którym ceny spadły o 500 zł
logo
Polska hitem wakacji 2026. Takiego zainteresowania nie było od trzech lat
logo
W Hiszpanii już zaczął się wakacyjny koszmar. Niech ktoś to wreszcie ukróci
logo
Kolejny kraj chce przyciągnąć Polaków. Dosłownie prześwietlili nasze potrzeby
logo
Uważaj, co twoje dziecko pakuje na wakacje. Na lotnisku może być mało przyjemnie
logo
Byli spełnieniem wakacyjnych marzeń. W tym roku podróżni się od nich odwrócili

Jednak to kwestia stabilizacji szyi jest tutaj najważniejszym punktem. Dokładnie w ten sposób działają dobre poduszki podróżne. Najlepsze nie są bowiem te miękkie, wypełnione granulatem, które kupimy w każdym sklepie przed wakacjami. Jeżeli chcecie spać wygodnie i budzić się bez bólu, szukajcie twardych poduszek, które działają poniekąd jak kołnierz ortopedyczny. To one zapewnią wsparcie waszym mięśniom, zwłaszcza jeżeli siedzicie na środkowym miejscu lub od korytarza.

Pamiętajcie też o tym, że nawet jeśli macie tę najpopularniejszą, miękką poduszkę do samolotu, to ważne jest, żeby dobrze z niej korzystać. Zamiast zakładać ją na kark, spróbujcie wyłapać, w którą stronę ucieka wam głowa podczas zasypiania na siedząco. Najczęściej opada ona do przodu, dlatego poduszkę dobrze jest założyć tą przerwą do tyłu. Inna opcja to opadanie głowy na bok – wtedy rogala możecie założyć na ramię. Już ta wiedza wystarczy, żeby spanie w samolocie stało się wygodniejsze, ale i bezpieczniejsze.

To najlepsze opcje, dopóki standard na pokładach samolotów nie będzie wyższy. Trzeba jednak przyznać, że problem niewygodnego snu na pokładzie dostrzegają również przewoźnicy. Pojawiają się pomysły takie jak łóżko w samolocie w klasie ekonomicznej. Zanim jednak takie udogodnienia trafią na masową skalę do popularnych tras z Polski, szalik i dobrze założona poduszka pozostają najtańszym i najskuteczniejszym sposobem na to, żeby wylądować wypoczętym.