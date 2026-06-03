Niemiec zachwycony Polską. Pokazał, co zaskoczyło go w Warszawie Fot. Konoplytska/Shutterstock

Zagraniczni turyści coraz częściej przyjeżdżają do Polski. I coraz częściej są też zaskoczeni naszym krajem. Tym razem niemiecki tiktoker podzielił się swoimi obserwacjami na swoim koncie w mediach społecznościowych. W Polsce zaskoczyła go jedna konkretna rzecz.

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Polska rośnie na popularności, a każdego roku przyjeżdża do nas coraz więcej zagranicznych turystów. Wraz z napływem nowych odwiedzających pojawiają się również ich relacje w mediach społecznościowych, które kształtują to, jak nasz kraj jest postrzegany na arenie międzynarodowej. Czasami zwracają uwagę na rzeczy, które na co dzień umykają uwadze przeciętnego Polaka.

Niemiec zachwycony Polską. Zaskoczyła go jedna konkretna rzecz

Jak podaje "Onet Podróże", Kevin Joy to Niemiec urodzony i wychowany w Niemczech, który od jakiegoś czasu mieszka w stolicy naszego kraju. Swój pobyt w Polsce relacjonuje na TikToku, gdzie opowiada obserwującym o swoich wrażeniach znd Wisły.

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Filmik na Tiktoku, który wzbudził zdziwienie polskiej części obserwujących, dotyczył sytuacji, jaka spotkała Niemca podczas spaceru po Warszawie. Działo się to na Bulwarach. Podczas przechadzki Kevin zauważył młodego chłopaka, który bez wahania podnosi z ziemi cudzy niedopałek papierosa. Następnie wyrzuca go do śmieci.

Chociaż dla Polaków sytuacja ta może wydawać się całkowicie normalna, Kevin podzielił się swoim zaskoczeniem. Przyznał, że w Berlinie czy Frankfurcie nie spotkał się z tak bezinteresownym dbaniem o przestrzeń publiczną.

Polska zaskakuje zagraniczne media

Nie jest to pierwszy raz, kiedy o Polsce piszą i mówią zagraniczni twórcy. W maju w "The Independent" ukazała się na przykład relacja brytyjskiej dziennikarki, która z niewielkimi oczekiwaniami zarezerwowała bilet do Lublina. To polskie miasto było nieznane w jej kręgach do takiego stopnia, że jej znajomi pytali ją, czy przypadkiem nie chodzi jej o Dublin.

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Brytyjska dziennikarka była jednak niesamowicie zaskoczona naszym polskim miastem, i to pozytywnie. W swoim artykule napisała, że niska cena połączenia z Wielką Brytanią nie powinna nas zmylić.

O naszych atrakcjach rozpisują się również media naszych sąsiadów. Ostatnio na słowackim portalu internetowym ukazał się na przykład artykuł opisujący Park Gródek w Jaworznie. Chociaż dla Polaków może wydawać się to zwykłą turystyczną atrakcją, Słowacy zachwycali się naszym parkiem, opisując go nawet jako "polskie Malediwy". W dodatku jest to atrakcja łatwo dostępna dla naszych sąsiadów, bo dzięki jej położeniu na południu Polski mogą łatwo dojechać do niej samochodem.

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