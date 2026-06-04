Wizz Air rusza z nowymi lotami. Sprawdź wakacyjne kierunki z Polski Fot. lmo Creative/Shutterstock

Mimo zawirowań na rynku lotniczym Wizz Air ma się bardzo dobrze. W roku, który dla wielu linii lotniczych okazał się problamtyczny, węgierski przewoźnik wprowadza nowe trasy.

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Zawirowania na Bliskim Wschodzie doprowadziły do rosnących cen paliwa lotniczego i coraz droższych biletów lotniczych. Coraz więcej turystów rezygnuje z podróży drogą lotniczą i decyduje się na podróż pociągiem lub odwiedzenie lokalnych atrakcji. W czasach takich jak te linie lotnicze szukają nowych sposobów na zarobienie pieniędzy. \

Wegierski przewoźnik Wizz Air zaczyna eksplorować segment lotów czarterowych dla biur podróży. Linia, która do tej pory kojarzyła się głównie z tanimi lotami sprzedawanymi klientom indywidualnym, rusza z czterema nowymi rejsami czarterowymi z lotnisk w całej Polsce.

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Cztery nowe loty z Polski. Wizz Air rusza z nowymi trasami

Dla przypomnienia, rejsy czarterowe to połączenia lotnicze wynajęte specjalnie przez biuro podróży bądź inną firmę w celu przewiezienia turystów do popularnego miejsca wypoczynkowego. Rejsy czarterowe nie latają według stałych rozkładów. Terminy oraz trasy są dopasowane do turnusów wakacyjnych.

Rynek lotów czarterowych jest stosunkowo nowy dla węgierskiego przewoźnika, ale Wizz Air coraz mocniej go eksploruje. W tym roku port lotniczy we Wrocławiu stał się kolejnym lotniskiem, z którego Wizz Air będzie realizować loty czarterowe. Wizz Air będzie latał stamtąd do Tirany, a rejsy będą odbywać się raz w tygodniu.

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Na przełomie maja i czerwca tego roku ruszą natomiast kolejne trzy trasy. Z Wrocławia dolecimy teraz na Pafos (Cypr) oraz do Tirany (Albania). Połączenie na Cypr ruszyło 28 maja, a do Albanii 4 czerwca. Do Tirany Wizz Air poleci również z Pyrzowic. Rejs wystartuje 4 czerwca.

Zmiany na polskich lotniskach

Wizz Air dodający loty czarterowe to nie jedyna nowinka na polskich lotniskach. W tym roku dużym ułatwieniem dla podróżnych będzie wprowadzenie nowoczesnych skanerów, które będą w stanie prześwietlić płyny w butelkach o pojemności większej niż 100 ml. Nowoczesna technologia sprawi, że limit płynów w bagażu podręcznym zostanie zniesiony.

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Już teraz trzy polskie lotniska zainstalowały nowe skanery, dzięki czemu stare limity nie obowiązują już m.in. w Krakowie i Poznaniu. Stosunkowo niedawno, bo 1 czerwca, zniesiono ten limit na lotnisku w Rzeszowie.

A to jeszcze nie koniec. Inne polskie lotniska nie pozostają w tyle. Port lotniczy w Gdańsku planuje uruchomić dwie linie ze skanerami 3D pod koniec czerwca tego roku. W Katowicach nowe zasady mają zacząć obowiązywać w drugiej połowie 2026 roku.