KO wygrywa w kolejnym sondażu. Sytuacja koalicji nie wygląda jednak tak kolorowo. Fot. KPRM / flickr.com

Nowy sondaż IBRiS ukazuje nie tylko układ sił między partiami, ale także potwierdza głębokie podziały w polskim społeczeństwie. Kobiety kontra mężczyźni, młodzi kontra seniorzy, mieszkańcy wsi kontra dużych miast.

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IBRiS opracował nowy sondaż poparcia wśród osób deklarujących udział w wyborach dla "Polsat News". Wyniki badania prezentują się następująco:

Koalicja Obywatelska – 29,3 proc. Prawo i Sprawiedliwość – 23,7 proc. Konfederacja – 13,4 proc. Lewica – 8,1 proc. Konfederacja Korony Polskiej – 8 proc. Polskie Stronnictwo Ludowe – 4,2 proc. Partia Razem – 2,9 proc . Polska 2050 – 1,5 proc.

Niezdecydowanie deklarowało 8,9 proc. respondentów. Jeśli zaś chodzi o deklarowaną frekwencję, ta wynosi aż 64,7 proc. Badanie przeprowadzono metodą CATI na próbie 1000 osób w dniach 29 maja – 2 czerwca 2026 r.

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Sondażowa wojna płci, poziomu wykształcenia, wieku i miejsca zamieszkania

Uwagę przykuwają duże różnice ze względu na płeć. Dotyczą one przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, gdzie kobiety deklarują poparcie wobec tej partii w 33 proc., a mężczyźni w 25,8 proc., a także Konfederacji Korony Polskiej, którą mężczyźni popierają w 11,6 proc., a kobiety zaledwie w 4,3 proc.

Mniej istotne rozbieżności obserwowane są w przypadku kobiet i mężczyzn głosujących na Prawo i Sprawiedliwość. Ta pierwsza grupa liczy 22,9 proc., a druga 24,6 proc.

Wyborcy są też zróżnicowani pod względem poziomu wykształcenia. Jak podaje "Polsat News", PiS wygrywa wśród osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, bo uzyskuje wynik aż 37,8 proc. Z kolei wykształcenie wyższe jest domeną wyborców dowodzonej przez Donalda Tuska Koalicji Obywatelskiej, bo tam poziom poparcia wynosi aż 32,2 proc.

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Ciekawa zależność występuje również w przypadku Lewicy. Wśród osób z wykształceniem wyższym partia cieszy się niemal dwukrotnie wyższym poparciem niż w przekroju całego elektoratu. Uzyskuje 15,7 proc.

Jeśli zaś chodzi o zróżnicowanie ze względu na wiek, młodzi za albo nie chcą głosować, albo chcą głosować na Konfederację. Sondaż IBRiS wskazuje bowiem na bardzo niski poziom mobilizacji w grupie wyborców w wieku 18-29 lat. Udział w wyborach deklaruje w niej mniej niż połowa osób, bo 47,3 proc. W tej samej grupie największym poparciem cieszy się Konfederacja, bo wskazało ją aż 37,5 proc. badanych.

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Dalsza część artykułu poniżej.

Najbardziej zmobilizowaną grupą są osoby w wieku 70 lat i więcej, tam chęć wzięcia udziału w wyborach wykazuje aż 73,4 proc. W tej grupie wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, bo na nie skłonne oddać głos jest aż 44,4 proc. osób badanych.

Jeśli zaś chodzi o kwestię miejsca zamieszkania, PiS wygrywa na wsi z wynikiem 30,1 proc., a w miastach dominuje KO, największą przewagę nad partią Jarosława Kaczyńskiego uzyskując w tych największych (powyżej 250 tys. mieszkańców). Mowa tu o niemal dwukrotnej przewadze, 40,6 proc. do 20,8 proc.

Aktualne preferencje wyborcze na tle poprzedniego sondażu IBRiS

22-23 maja dla "RP" został przeprowadzony sondaż metodami CATI/CAWI na grupie 1067 osób. W nim dwie największe partie miały wyższe poparcie – KO 30,9 proc., PiS 25,4 proc.

Gorzej wypadła za to Konfederacja, uzyskując poparcie na poziomie 12,6 proc. Obecne wyniki sondażowe wskazują na to, że obecna koalicja nie będzie w stanie zbudować rządu. W najnowszym sondażu dla "Polsat News" widoczna jest także siła potencjalnego sojuszu dwóch Konfederacji, który zbliża się do osiągnięcia poparcia na poziomie Prawa i Sprawiedliwości (w obecnym sondażu Konfederacje tracą jedynie 2,3 punktów proc.).