Donald Tusk zwraca się do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego. Fot. shutterstock

Premier Donald Tusk zwrócił się do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, aby odbyli "bezpośrednią i szczerą rozmowę". To pokłosie afery jaka wybuchła po tym, jak prezydent Ukrainy nadał jednostce wojskowej imię "Bohaterów UPA". Premier ujawnił, że do tej pory "dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów" w tej sprawie.

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Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się od kroku Wołodymyra Zełenskiego, który oficjalnie zdecydował o nadaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" imię "Bohaterów UPA". W Polsce jednak Ukraińska Powstańcza Armia uznawana jest za sprawczynię okrutnej eksterminacji ludności polskiej na Wołyniu.

Nic więc dziwnego, że krok Kijowa spotkał się nad Wisłą z falą potężnego oburzenia ze strony czołowych postaci naszej sceny politycznej. Nawrocki zaproponował nawet, aby odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego. Na poniedziałek zwołane zostało posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego, która ma zająć się propozycją prezydenta.

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Tusk z apelem po rozmowach ze stroną ukraińską

W miniony weekend do Polski przyleciał jeden z ukraińskich generałów i szef kancelarii Zełenskiego Kyrył Budanow. Rozmawiał o tych spornych kwestiach z przedstawicielami polskiego prezydenta i rządu.

Wygląda jednak na to, że rozmowy zakończyły się fiaskiem. Głos zabrał właśnie Doanld Tusk.

"Ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do Prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia" – napisał premier w poniedziałek przed południem w serwisie X.

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