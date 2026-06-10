Wizz Air zadowolony z wyników nowej trasy w Radomiu? Jeszcze nie wystartowała, a już wiadomo, że połączeń będzie więcej Fot. OLEG PLESHKOV/Shutterstock

Lotnisko w Radomiu od momentu otwarcia budzi bardzo wiele kontrowersji. Niewiele linii lotniczych kwapi się, aby stamtąd latać, a wyjątkiem całorocznym jest Wizz Air. Przewoźnik z Węgier w tym roku uruchomi tam zresztą dwa nowe połączenia, a jedno już wygląda na hit.

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Przyszłość lotniska w Radomiu pozostaje wielką niewiadomą. Na tym etapie pewne jest, że port przynosi ogromne straty, a najgorszy jest dla niego sezon zimowy, kiedy regularnie lata stamtąd tylko samolot Wizz Aira do cypryjskiej Larnaki. Lato będzie znacznie bardziej pracowite dla tego portu, ale duże zmiany może przynieść sezon 2027.

Wizz Air stawia na Radom. Dwie trasy z dużymi zmianami w wakacje 2027

Wizz Air jest jedynym tanim przewoźnikiem latającym z lotniska w Radomiu. Ta linia lotnicza zaczęła od oferowania bezpośrednich połączeń na Cypr, a w wakacje 2026 otworzy stamtąd dwa nowe połączenia. Pierwszą nowością będzie Tirana, do której Węgrzy polecą już pod koniec czerwca, a prawie miesiąc później w siatce połączeń pojawi się bułgarskie Burgas.

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I to właśnie druga z tych tras może okazać się hitem z lotniska w Radomiu. W tym roku loty na trasie Polska-Bułgaria będą oferowane dwa razy w tygodniu do 18 września. Będzie to zatem połączenie typowo wakacyjne. Równocześnie w przyszłorocznym sezonie letnim trasa ta nie tylko powróci do rozkładu, ale i zadebiutuje miesiąc wcześniej. Tak przynajmniej wynika z aktualnego rozkładu lotów. O zmianach jako pierwsza poinformowała redakcja Fly4free.pl.

Na tym jednak różnice w ofercie Wizz Aira w Radomiu się nie kończą. Przez cały przyszłoroczny sezon letni przewoźnik będzie oferował więcej lotów na Cypr. Od 30 marca 2027 roku połączenia będą dostępne aż cztery razy w tygodniu. W tym roku Węgrzy w wakacje będą latali tam tylko dwa razy w tygodniu, choć pierwotny plan zakładał większą liczbę połączeń. Na zmianę rozkładu wpływ mógł mieć spadek zainteresowania tym kierunkiem po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Aktualnie znów zaczyna on zyskiwać na popularności.

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Lotnisko w Radomiu tętni życiem wyłącznie w wakacje

Lotnisko w Radomiu nie miało łatwego startu, a i jego rozwój pozostawia wiele do życzenia. Nie chcą tam latać tani przewoźnicy (choć to z myślą o nich budowano ten port), a i regularne linie czy czartery nie rozbudowują z dużą dynamiką swojej oferty.

Wręcz przeciwnie – LOT ograniczył swoją obecność w Radomiu. W tym roku nasz narodowy przewoźnik poleci stamtąd do Rzymu i greckiej Prewezy. Przed rokiem w rozkładzie były także bezpośrednie loty do Barcelony, ale te na razie nie wrócą do oferty.

Z powodu małego zainteresowania ze strony przewoźników Radom zamknął maj z wynikiem 3316 obsłużonych pasażerów. To wynik poniżej jakichkolwiek oczekiwań, który nie daje szans na poprawę rentowności. Z drugiej jednak strony czerwiec może być tam znacznie lepszy.

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