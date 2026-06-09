Nowy trend w turystyce. Wielkie platformy handlowe sprzedają wakacje Fot.Noah Sauve/Shutterstock

Od jakiegoś czasu wakacje nie są domeną wyłącznie biur podróży. Obecnie coraz więcej platform sprzedażowych decyduje się na wprowadzenie przełomowej opcji do swoich ofert i zaczyna sprzedawać wycieczki. MediaExpert już teraz rusza z nowym serwisem.

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Branża turystyczna z roku na rok rośnie w siłę, a zagraniczne podróże stają się coraz bardziej dostępne dla coraz większej liczby Polaków. W tym roku platforma znana głównie ze sprzedaży elektroniki ma nową ofertę dla podróżnych. W 2026 roku rusza serwis, w którym będzie można zarezerwować wakacje.

MediaExpert i eSky. Od teraz zarezerwujesz wakacje bezpośrednio na stronie

Gigant rynku RTV/AGD, Media Expert, zaskoczył, nawiązując współpracę z internetowym biurem podróży eSky. Dla klientów dostępny jest teraz serwis, w którym zarezerwujemy wakacje i city breaki bez wychodzenia ze strony MediaExpert.

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Na platformie podroze.mediaexpert.pl klient będzie mógł zaplanować i opłacić wyjazd bez konieczności wyszukiwania wyjazdów na zewnętrznych platformach rezerwacyjnych. Już teraz możemy znaleźć tam pakiety łączące loty z noclegami. Zorganizować możemy zarówno pełnoprawne wakacje, jak i weekendowe city breaki.

Dla MediaExpert jest to element nowej strategii wykraczania poza sprzedaż elektroniki. Z kolei eSky zyskuje na tym układzie, mając szansę dotarcia do milionów klientów giganta branży RTV/AGD.

Nowy trend na rynku. Sprzedaż wakacji staje się coraz popularniejsza

Nie jest to pierwszy raz, gdy znana platforma ogłasza rozszerzenie swoich usług o sprzedaż wyjazdów wakacyjnych. Jakiś czas temu pisaliśmy o przełomowej decyzji Allegro, które połączyło siły z biurem podróży Itaka. 5 maja ogłoszono szczegóły nowego projektu, a tuż po majówce Allegro i Itaka zaczęły sprzedawać wyjazdy wakacyjne na nowej platformie wakacje.allegro.pl.

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Również platformy, które do tej pory specjalizowały się w sprzedaży noclegów, postanawiają rozszerzyć swoją działalność. W 2025 roku platforma rezerwacyjna Airbnb wprowadziła tzw. Airbnb Services w 260 miastach na całym świecie.

W 2026 roku zaczęła je rozwijać, wprowadzając szereg usług, dzięki którym klienci mogą wzbogacić swój pobyt na wakacjach. Lista możliwości jest długa: przez platformę możemy teraz zarezerwować usługi profesjonalnych szefów kuchni, makijażystów, trenerów, fotografów, a także wynająć samochód, zamówić zakupy spożywcze, odbiór z lotniska czy usługę zapełnienia lodówki.

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– Wyobrażam sobie, że pewnego dnia będziemy mieć dziesiątki, a może nawet setki kategorii usług – mówił prezes Airbnb, Brian Chesky, w rozmowie z CNBC. – Możemy stać się czymś w rodzaju Amazona usług związanych z podróżowaniem i stylem życia.