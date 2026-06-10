Turyści zmieniają sposób, w jaki podróżują Ceri Breeze/Shutterstock

Czy to koniec masowego wyjeżdżania na all inclusive? W Europie widać nowy trend. Turyści coraz częściej rezygnują z klasycznych wakacji na rzecz bardziej świadomego podróżowania poza sezonem. Z badań wynika, że aż 64 proc. turystów organizuje wakacje w podobny sposób.

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Wakacje dla wielu Polaków kojarzą się z leżeniem nad basenem i barem all inclusive. Chociaż ten wygodny sposób podróżowania ma z pewnością swoich stałych zwolenników, a wakacje all inclusive w 2025 roku biły rekordy popularności, na turystycznej mapie Europy widać pewne zmiany. Europejska Komisja Podróży (ETC) przeprowadziła badania, z których wynika interesujący trend.

Świadomy turysta w Europie. Większość podróżuje w ten sposób

Jak podaje "Rzeczpospolita", według danych zebranych przez ETC aż 64 proc. Europejczyków można zaliczyć do grupy tzw. świadomych turystów. Co kryje się za tą tajemniczą nazwą? Świadomy turysta to osoba, która podczas podróży rezygnuje z masowej, kurortowej turystyki i wybiera zamiast tego autentyczne przeżycia. Często idzie to w parze z ochroną środowiska oraz eksplorowaniem lokalnej kultury.

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Z danych wynika jasno, że większość Europejczyków planujących w tym roku podróże robi to właśnie w ten sposób. Ponad połowa pytanych wybiera mniej popularne kierunki, a jedna trzecia respondentów podaje, że główną motywacją podczas planowania tegorocznego urlopu jest ucieczka od przeludnionych miast.

41 proc. respondentów deklaruje, że planuje wakacje poza sezonem (wiosną lub jesienią), a 26 proc. woli podróżować zimą. Co ciekawe, najpopularniejszą formą wyjazdów nie są już city breaki: co druga osoba preferuje długie, przemyślane wyjazdy trwające siedem lub więcej nocy.

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Co jeszcze wyróżnia świadomego turystę? Aż 44 proc. podróżnych z tej grupy wybiera kraje sąsiednie, a ponad jedna trzecia woli jechać na urlop na terenie własnego kraju – gdzie coraz częściej czeka na nich nawet all inclusive w Polsce – chętnie zamieniając lot samolotem na pociąg lub autobus. Coraz głośniej robi się też o osobach, które wybierają podróże koleją przez świat i całkowicie rezygnują z samolotu.

Czy branża turystyczna się zmienia?

Autorzy badania nie poprzestali na samych liczbach; znajdziemy tam również rekomendacje dla branży turystycznej, które mogą wyznaczać kierunek zmian, jakie w najbliższych latach przejdzie sektor turystyczny.

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Badacze przewidują, że w przyszłości regiony turystyczne będą musiały odchodzić od masowej standaryzacji na rzecz unikalnych ofert opartych na lokalnym dziedzictwie i tradycjach. Szczególnie młodsze pokolenie upodobało sobie ten sposób spędzania wakacji. Możliwe też, że ze względu na zmiany klimatyczne turyści zaczną poszukiwać miejsc o łagodniejszym klimacie, a także jeździć na wakacje przez cały rok, a nie tylko w szczycie sezonu.