Linie lotnicze Emirates. Nowe sukcesy na pokładzie Fot.1000 Words/Shutterstock

Kobiety pną się po szczeblach kariery w zawodach, które kiedyś były zarezerowane wyłącznie dla mężczyzn. W tym roku jedna z największych linii lotniczych awansowała rodzime kobiety do roli kapitanek po raz pierwszy w swojej historii.

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Lotnictwo na całym świecie pozostaje branżą mocno zdominowaną przez mężczyzn – kobiety stanowią zaledwie około 5-6 proc. wszystkich pilotów komercyjnych. W regionie Bliskiego Wschodu, gdzie tradycyjne role społeczne wciąż są silnie zakorzenione, osiągnięcie przez kobietę symbolicznego czwartego paska jest sygnałem nadchodzących zmian kulturowych. Właśnie teraz ten historyczny krok wykonały linie Emirates.

Przełomowy awans w Dubaju

Nie jest to pierwszy raz, kiedy przewoźnik zatrudnia kobiety, jednak po raz pierwszy w historii tych prestiżowych linii lotniczych na stanowiska kapitanek awansowały dwie rodowite obywatelki Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA). To kamień milowy zarówno dla przewoźnika, jak i dla bliskowschodniego sektora lotniczego.

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Nowe kapitanki to Hanan Mohammed Jawad, z liniami Emirates związana od 2008 roku, a także Bakhita Al Mheiri, która swoją lotniczą karierę rozpoczęła jako kadetka w 2011 roku. Obie pilotki oficjalnie odebrały czwarty pasek kapitański i już wkrótce będą dowodzić załogami na pokładach szerokokadłubowych Boeingów 777.

Awans kobiet wpisuje się w strategię linii Emirates, która stawia na rozwój rodzimych talentów (tzw. emiratyzację). Jak podaje przewoźnik, budowanie kariery dla obywateli ZEA, a także wzmacnianie pozycji kobiet w lotnictwie, to element realizowania długoterminowej wizji kraju.

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Komfortowa przesiadka w Dubaju

Linie Emirates znane są z przodowania w wielu dziedzinach lotnictwa. Popularną usługą stało się np. Dubai Connect, którym inspirowała się niemiecka linia lotnicza Lufthansa. Dubai Connect to bezpłatna usługa pozwalająca na umilenie sobie długiej podróży przesiadkowej. Usługa przekształca czas przesiadki w dodatkowy czas urlopu i zapewnia darmowy hotel, posiłki, transfery i wizę pasażerom zmuszonym do długiego oczekiwania na kolejny lot.

W ramach tego programu udogodnienia przysługują podróżnym, których przesiadka trwa od 6 do 26 godzin (dla klasy biznes i pierwszej) lub od 8 do 26 godzin (dla klasy ekonomicznej). Ważnym warunkiem jest wybór najszybszego dostępnego połączenia na danej trasie – jeśli w systemie istniał wcześniejszy lot, z którego nie skorzystano, darmowe zakwaterowanie nie zostanie przyznane.

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