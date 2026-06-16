Obława za 19-latkiem na terenie gminy Mszana Dolna naTemat.pl

W gminie Mszana Dolna 19-letnia kobieta miała zostać zaatakowana przez byłego partnera. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej nastolatki nie udało się uratować. Trwają intensywne czynności ze strony policji, które mają na celu zatrzymanie mężczyzny.

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Jak ustaliła policja, około godziny 22:20 w poniedziałek 19-letni mężczyzna, Kacper Wójtowicz, miał zaatakować byłą partnerkę i oddalić się z miejsca zdarzenia. Zdarzenie miało miejsce w Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim.

"Pomimo podjętej akcji ratunkowej życia 19-latki nie udało się uratować" – poinformował profil Policji Limanowa na Facebooku. Funkcjonariusze opublikowali wizerunek 19-letniego mężczyzny, który miał dokonać napaści.

– Wiemy, że byli parą, wiemy, że się rozstali. Pozostałe informacje będą ustalane na etapie prowadzonego śledztwa – przekazała w rozmowie z Polsat News asp. sztab. Jolanta Batko.

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Osoby, które posiadają informacje mogące pomóc funkcjonariuszom przy ustalaniu miejsca pobytu poszukiwanego proszone są o kontakt z jednostką policji lub z numerem 112.

Przed policją trudne zadanie

"W działania zaangażowani są policjanci pionu kryminalnego, funkcjonariusze oddziałów prewencji, przewodnicy psów służbowych oraz grupy poszukiwawcze. W akcję włączeni zostali również policjanci z sąsiednich jednostek" – poinformowali funkcjonariusze.

Okolice Mszany Dolnej to zalesiony i górzysty teren. W celu ujęcia zbiegłego z miejsca zdarzenia prowadzone są kontrole pojazdów. W przeczesywaniu okolicy pomagają drony.

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O tym jak trudne wyzwanie może czekać służby może świadczyć niedawny przykład. Na obszarze Beskidu Wyspowego w zeszłym roku prowadzone były podobne poszukiwania. Dotyczyły one 57-letniego Tadeusza D. ze Starej Wsi, który w czerwcu 2025 roku zabił 26-letnią kobietę i 31-letniego mężczyznę. Objęły one teren całego powiatu limanowskiego. 57-latek został ostatecznie odnaleziony, po aż pięciu intensywnych dniach działań operacyjnych, w które zaangażowanych było ponad 500 policjantów. Poszukiwany wówczas mężczyzna targnął się na swoje życie.

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