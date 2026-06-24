Ryanair o wakacjach 2026. Polacy wybierają klasyki, ale jest jedna niespodzianka Fot. Cristi Croitoru/Shutterstock

Wielkie odliczanie do rozpoczęcia wakacji 2026 trwa, a Ryanair na chwilę przed ich startem zdradził, gdzie planują lecieć Polacy. Tegoroczne zestawienie pełne jest klasyków, które doskonale znamy, ale w czołówce bardzo mocno namieszał jeden kraj.

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Polacy okazują się być dość nietypową grupą turystów. Z jednej strony lubimy testować nowe trasy i szukamy ciekawych, nieodkrytych miejsc. Stąd np. bardzo duża popularność trasy Wizz Aira do Popradu. Z drugiej jednak strony mamy swoich faworytów, których odwiedzamy przy każdej okazji. Zestawienie najpopularniejszych kierunków na wakacje jest połączeniem obu tych nurtów.

Ryanair o najpopularniejszych kierunkach na wakacje. Polacy wybrali klasyki

Ostatni dzwonek w szkołach w całej Polsce zabrzmi już 26 czerwca. Będzie to symboliczny moment rozpoczęcia szczytu sezonu letniego, który Polacy będą spędzać m.in. we Włoszech. Italia odpowiada za 28 proc. wszystkich rezerwacji. I nie jest to duża niespodzianka. Mamy tam bardzo bogatą siatkę połączeń, na miejscu znajdziemy idealną pogodę (choć trzeba uważać na fale upałów), smaczną kuchnię i niekończącą się listę atrakcji, które warto odwiedzić.

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Ryanair regularnie podaje, że Włochy znajdują się na czele najpopularniejszych kierunków Polaków. Tak było m.in. w Wielkanoc czy majówkę. Z najnowszych danych wynika, że w wakacje najchętniej będziemy odwiedzać Rzym, Wenecję, Mediolan, a także Bari.

Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Hiszpania. Odpowiada ona za 20 proc. wszystkich rezerwacji i sporo nadrobiła względem np. długich weekendów, kiedy to przewaga Italii była znacznie większa. Ostatecznie jednak Hiszpania, podobnie jak Włochy, niezmiennie przyciąga naszych turystów dzięki przystępnym cenom, pięknemu wybrzeżu i stale rozwijającej się siatce połączeń. W te wakacje najchętniej będziemy odwiedzać Barcelonę, Walencję czy Alicante.

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Podium uzupełnia Grecja (9 proc. rezerwacji), która jest wyjątkowym krajem. Ostatecznie przyciąga bowiem indywidualnych turystów (np. pasażerów Ryanaira i Wizz Aira), ale i osoby podróżujące z biurami profesjonalnymi. Niezmiennie jest to jeden z najchętniej wybieranych kierunków na wczasy all inclusive. W przypadku Ryanaira dominować będą Kreta, Korfu, Saloniki czy Ateny.

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Ciekawie wyglądają także kolejne pozycje na liście. Tuż za podium znalazła się bowiem Chorwacja. Jej 6-procentowy udział w rezerwacjach to dowód na to, że nasi turyści coraz chętniej zamieniają wielogodzinne podróżne autem właśnie na szybkie i tanie loty. Samolotem nad Adriatyk można się dostać w mniej niż dwie godziny, co jest bardzo kuszące w porównaniu z ok. 20-godzinną jazdą. Nic dziwnego, że Wizz Air otworzył tam jakiś czas temu nową bazę.

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Czołową piątkę zamyka natomiast Malta (5 proc.). Ten wyspiarski kraj na Morzu Śródziemnym to fenomen, który przyciąga coraz więcej naszych turystów, i to niezależnie od pory roku. Zimą szukamy tam ucieczki od chłodu i szarości dominujących w Polsce. Latem nie brakuje tam urokliwych zatoczek i pięknych plaż.