Ukrainie brakuje żołnierzy. UE ma pomysł jak rozwiązać kwestię braków. Fot. Shutterstock

Komisja Europejska chce przedłużyć tymczasową ochronę dla uchodźców z Ukrainy do marca 2028 roku. Nowa propozycja zakłada jednak wyłączenie z tego mechanizmu nowo przybyłych mężczyzn w wieku poborowym, którzy zgodnie z ukraińskim prawem nie powinni opuszczać kraju.

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Komisja Europejska chce przedłużyć tymczasową ochronę dla osób z Ukrainy, ale wykluczy z niej nowo przybyłych mężczyzn w wieku poborowym, podaje "Pravda". Dziennik powołuje się na Magnusa Brunnera, komisarza UE ds. wewnętrznych i migracji.

W trakcie spotkania prasowego 26 czerwca miał on wyjaśnić nowe stanowisko KE w tej sprawie. – Nasza propozycja przewiduje, że tymczasowa ochrona nie powinna być udzielana nowo przybyłym osobom, którym nie wolno opuścić Ukrainy ze względu na obowiązki wojskowe wynikające z ukraińskiego prawa. Właśnie o to zwróciła się do nas Ukraina i to właśnie robimy – wyjaśnił urzędnik. Komisarz podkreślił, że decyzja została omówiona w szerokim gronie. Wymienia w nim partnerów i przyjaciół z Ukrainy, a także państwa członkowskie.

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Według nowej propozycji KE ochrona zostanie przedłużona do 4 marca 2028 roku, a zmiana w ochronie tymczasowej wynika ze zmieniających się potrzeb obronnych Ukrainy i perspektywy jej odbudowy.

Magnus Brunner zapowiada, że nowe wytyczne nie będą dotyczyć osób, które już teraz są na terytorium UE. KE zależy na ochronie rodzin, które budują swoje życie w Europie i zostały zintegrowane ze społeczeństwami przyjmującymi. Jako przykłady tej integracji podaje znalezienie pracy, wkład w gospodarkę UE, naukę języka, uczęszczanie do szkoły, zakładanie firmy.

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Obowiązkowa mobilizacja w Ukrainie dotyczy mężczyzn w wieku od 23 do 60 lat. Według danych Eurostatu do UE przybyło i zostało objętych tymczasową ochroną (stan na 30 kwietnia 2026 roku) 4 372 960 obywateli i obywatelek Ukrainy.

Najwięcej z nich jest w Niemczech (prawie 1,3 miliona) i w Polsce (prawie 1 milion). Jeśli zaś chodzi o przekrój wieku i płci, większość osób objętych ochroną to kobiety (57,5 proc.). Niestety, w raporcie Eurostatu inaczej określony został przedział wiekowy, dlatego nie wiadomo, jaka jest liczba osób, które wyjechały z Ukrainy, będących mężczyznami w wieku poborowym. Liczba ta nie przekracza jednak 25 proc.

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W rozkładzie Eurostatu mężczyzn w wieku od 18 do 64 lat jest 24,9 proc. W wieku od 35 do 64 lat jest to 12 proc. a w wieku od 18 do 34 lat jest to 12,9 proc.

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Jak wynika z Biuletynu Informacji Publicznej RPO, wprowadzona 4 marca 2022 roku tymczasowa ochrona stanowi unijny mechanizm mający zapewnić natychmiastową i zbiorową ochronę osobom przesiedlonym, które nie są w stanie powrócić do kraju pochodzenia.

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Chodzi tu o sytuację, w której organy mogą zrobić to bez rozpatrywania indywidualnych wniosków, jak to ma miejsce zazwyczaj. Mechanizm dotyczy nie tylko obywateli Ukrainy, ale też bezpaństwowców i obywateli innych państw, którzy korzystali z ochrony międzynarodowej w Ukrainie (i członków ich rodzin), jeżeli zamieszkiwali w Ukrainie przed 24 lutego 2022 r.