All inclusive inne niżwszystkie. Teraz jeszcze bardziej dostępne dla polskich turystów Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

26 czerwca oficjalnie rozpoczynają się wakacje 2026, a wiele osób lada moment spakuje walizki i ruszy na klasyczne all inclusive do Turcji, Egiptu, Grecji i wielu innych krajów świata. Znaczna część z nich nadal nie wie, że może pozwolić sobie na moim zdaniem zdecydowanie lepszy zorganizowany urlop.

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Segment rejsów wycieczkowych rozwija się błyskawicznie. W stoczniach powstają kolejne hotele na wodzie, które pomieszczą tysiące podróżnych i pozwolą na spędzenie aktywnych, ale i bardzo wygodnych wakacji. Polacy dopiero uczą się takich morskich podróży, ale są coraz bardziej przekonani, żeby porzucić klasyczne wczasy all inclusive na rzecz rejsu. Teraz będzie im jeszcze łatwiej, bo jedna z lepszych firm rejsowych w Europie właśnie przetłumaczyła swoją aplikację na język polski.

Rejsy wycieczkowe to all inclusive w wersji premium. Aplikacja pomaga się w tym odnaleźć

Costa Cruises, uznana włoska firma rejsowa, od dłuższego czasu stawia na polski rynek. Podczas spotkań z dziennikarzami regularnie podkreślali, że to właśnie nasz rynek jest jednym z najszybciej rozwijających się na ich pokładach. Będąc na pierwszym rejsie z nimi po Morzu Śródziemnym, aż tak tego nie widziałam.

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Jednak taki sposób spędzania wakacji spodobał mi się na tyle, że postanowiłam wrócić na takie wakacje. Tym razem wybrałam rejs po Wyspach Kanaryjskich i momentami czułam się, jakbym nie opuściła Polski. Oczywiście najczęściej słyszałam język włoski, a chwilę później angielski. Jednak to nasz wydawał się trzecią najpowszechniejszą opcją. Do tej sytuacji mocno przyczyniły się biura podróży, które wprowadziły zagraniczne rejsy wycieczkowe do swojej oferty. To kolejny dowód na to, że Polacy wybierają wakacje na jachtach i wycieczkowcach, branża kwitnie.

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Teraz rejsowanie będzie łatwiejsze także dla indywidualnego turysty, który nie będzie musiał aż tak bardzo znać języka angielskiego. Oczywiście nadal będzie to przydatne do zrozumienia komunikatów czy rozmów z obsługą. Jednak przetłumaczenie aplikacji Costy na język polski bardzo ułatwi i umili całą podróż. Apka jest bowiem waszą mapą i przewodnikiem po wszystkich możliwościach, jakie daje statek wycieczkowy.

Możecie tam obejrzeć filmik z instrukcją bezpieczeństwa, sprawdzić rozkład pokładów, a także stan swojego rachunku, zarezerwować wycieczkę albo wejście do restauracji. W aplikacji są także ważne informacje na temat ewentualnych zmian tras waszego rejsu czy godzin otwarcia poszczególnych barów i restauracji. Oczywiście znajdziecie tam również rozpiskę aktywności na dany dzień. Uwierzcie mi, dedykowana aplikacja maksymalnie ułatwia odnalezienie się w zupełnie nowej rejsowej rzeczywistości.

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Dlaczego urlop na statku jest lepszy niż all inclusive? Bo pozwala łączyć wypoczynek ze zwiedzaniem

Rejsy wycieczkowe to wyższy poziom wygodnego podróżowania. Pokłady włoskich jednostek mają piękny klimat rodem z Italii i kuchnię na najwyższym poziomie nawet w głównym bufecie. Już to oznacza o wiele lepszy standard niż na niejednym all inclusive w Turcji. Na statku w cenie wyjazdu nie macie napojów alkoholowych i słodzonych do posiłków, jednak wystarczy dokupić odpowiedni pakiet, żeby w barze móc pić koktajle i colę bez limitów.

Jednak to, co mnie przekonało najbardziej do takiego spędzania wakacji, to możliwość zwiedzania codziennie innego miejsca. W trakcie kilku dni na Costa Smeralda odwiedziłam trzy kraje i szybko wyłapywałam różnice kulturowe panujące w każdym z nich. Na Kanarach codziennie budziłam się na nowej wyspie, przechodząc od bujnej zieleni Teneryfy przez płaską i dość pustynną Lanzarotę po kwitnącą Maderę. Costa zresztą coraz mocniej stawia na ten kierunek, gdy armatorzy odwołałują wycieczki do ZEA aż do 2027 roku. Flagowe jednostki popłynęły właśnie na Wyspy Kanaryjskie.