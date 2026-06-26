Coraz więcej krajów angażuje się w złapanie Marcina Romanowskiego Fot. Zrzut ekranu / Youtube.com / Marcin Romanowski - Odzyskać Polskę

Odkąd Marcin Romanowski zniknął z Węgier po zmianie tamtejszej władzy, polskie organy ścigania (i nie tylko) zostały postawione na nogi. Teraz współpracę w odnalezieniu byłego wiceministra sprawiedliwości zadeklarował kolejny kraj, ale wciąż brakuje kluczowych informacji.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Do niedawna Marcin Romanowski skutecznie ukrywał się na Węgrzech, korzystając z oficjalnie przyznanego mu tam azylu. Zmiana rządu w Budapeszcie sprawiła jednak, że stracił on ten parasol ochronny i musiał pośpiesznie ratować się ucieczką do kolejnego kraju. Od tej pory jego tropem podążają policyjni łowcy cieni, a kolejne państwa deklarują gotowość dołączenia do pomocy polskim organom ścigania.

Marcin Romanowski ścigany. Prokurator Generalna Serbii deklaruje współpracę

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, na którą powołuje się Onet, w piątek 26 czerwca minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o najnowszych ustaleniach w tej sprawie. Minister przekazał, że przeprowadził rozmowę z prokurator generalną Serbii. Wyraziła ona pełną chęć współpracy w celu namierzenia Marcina Romanowskiego. Dodała jednak, że na ten moment serbskie służby nie mają ostatecznego potwierdzenia co do tego, gdzie dokładnie znajduje się uciekinier.

REKLAMA

– Miałem spotkanie online z panią prokurator generalną Serbii. Nie wiedziała jeszcze, czy pan Romanowski jest u nich. Zadeklarowała współpracę – powiedział Waldemar Żurek w rozmowie z PAP, cytowanej przez Onet.

Dlaczego akurat Serbia?

Jeszcze pod koniec maja informowaliśmy, że Marcin Romanowski obrał kierunek na Bałkany. Miał on przebywać w Serbii, a także w Chorwacji. Jego tropem nieustannie podążają elitarni polscy policjanci z wydziału poszukiwań celowych, czyli tzw. łowcy cieni. I to właśnie oni sprawili, że Romanowski został namierzony. W tych działaniach operacyjnych w terenie mają ich dodatkowo wspierać służby węgierskie, a same poszukiwania miały już wejść w decydującą fazę.

REKLAMA

Z kolei kilka dni temu podawaliśmy również, że Romanowski przechytrzył wszystkich, uciekł tam, gdzie ENA nic nie daje i jeżeli były wiceminister faktycznie przebywa w Serbii, to nie obowiązują go obecnie unijne przepisy. Jego obrońca chce na tym skorzystać poprzez wniesienie wniosku o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

O Serbii jako rzekomym celu podróży polityka wspominał jeszcze nowy premier Węgier Péter Magyar. Podczas swojej pierwszej zagranicznej wizyty w Polsce odniósł się on do sprawy poszukiwanych Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, przyznając, że uciekinierzy mogli się rozdzielić.

REKLAMA

– Jeden z nich, niebezpośrednio z Węgier, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, drugi (Marcin Romanowski, przyp. red.), na podstawie wiadomości, opuścił terytorium Węgier w kierunku Serbii – mówił wówczas premier Węgier.

Za co jest poszukiwany Marcin Romanowski?

Warto przypomnieć, dlaczego były wiceminister sprawiedliwości w ogóle musi uciekać. W lutym 2026 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał za posłem PiS Europejski Nakaz Aresztowania – od tego momentu Marcin Romanowski jest ścigany nie tylko w Polsce. Polityk to kluczowy podejrzany w śledztwie dotyczącym potężnych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Przypomnijmy też, że służby weszły do domu Ziobry i defraudacja Funduszu Sprawiedliwości była tłem dla całej afery. Na liście zarzutów widnieje między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej. To właśnie te oskarżenia doprowadziły do publikacji policyjnego listu gończego w grudniu 2024 roku.

Romanowski przez kilkanaście miesięcy mógł cieszyć się w stolicy Węgier pełnym azylem. Co więcej, Marcin Romanowski dostał nawet tam pracę. Nowa władza definitywnie zakończyła jednak sielankę. Zmusiła tym samym politycznych uciekinierów do natychmiastowej zmiany planów.