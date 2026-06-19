Prokurator wciąż chce wystawić ENA za Zbigniewem Ziobrą. To, że znajduje się za oceanem, nie ma znaczenia. Fot. KSP

Prokuratura Krajowa oficjalnie potwierdziła, że były minister sprawiedliwości od maja przebywa w USA. Choć Zbigniew Ziobro opuścił terytorium Unii Europejskiej, śledczy nie zamierzają rezygnować z procedury wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania.

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11 czerwca 2026 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się do Prokuratury Krajowej z prośbą o nadesłanie informacji w sprawie obecnych ustaleń na temat poszukiwanego Zbigniewa Ziobry. Zapytanie dotyczyło przede wszystkim kwestii tego, czy były minister sprawiedliwości przebywa na terenie UE.

Odpowiedź przyszła już w piątek 19 czerwca. Prokurator poinformował, że Zbigniew Ziobro od dnia 9 maja 2026 roku przebywa na terytorium USA. Sam główny zainteresowany nie kryje się zresztą z tym faktem. W ostatnim czasie skupia się na roli komentatora politycznego.

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Ziobro w USA, ale według prokuratury bez ENA się nie obejdzie

Zapytanie Sądu Okręgowego ma związek z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec posła PiS podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Wniosek skierował prokurator z Zespołu Śledczego nr 2, 10 lutego 2026 roku. Wówczas Zbigniew Ziobro przebywał wciąż na terenie Węgier, co stanowiło podstawową przesłankę do wydania ENA.

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Choć sytuacja się zmieniła, a polityk nie przebywa już na terenie UE, prokuratura wciąż utrzymuje, że wniosek jest zasadny. Argumenty śledczych nie są bezpodstawne.

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"Prokurator wskazał, iż Europejski Nakaz Aresztowania jest niezbędny do zatrzymania podejrzanego w przypadku jego powrotu na teren Unii Europejskiej. Taki powrót jest natomiast prawdopodobny, gdyż do tej pory podejrzany mieszkał, pracował i leczył się w krajach Unii Europejskiej, a jego deklarowanym stałym miejscem zamieszkania jest Belgia" – przekazał prokurator Przemysław Nowak, Rzecznik Prasowy Prokuratury Krajowej.

Zbigniew Ziobro może mieć sporo za uszami. Jest on poszukiwany na podstawie aż trzech artykułów

Śledczy wskazują, że Zbigniew Ziobro może być zaangażowany w aż 26 przestępstw dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Według policji, poszukiwania mają swoje podstawy w naruszeniu trzech przepisów:

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Art. 258 § 1 Branie udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Art. 231 § 2 Działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego przez funkcjonariusza publicznego przekraczającego swoje uprawnienia lub niedopełniającego obowiązków - w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Art. 231 § 1 Działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego przez funkcjonariusza publicznego przekraczającego swoje uprawnienia lub niedopełniającego obowiązków.

W związku z zarzutami, z apelem do Zbigniewa Ziobry w trakcie niedawnej rozmowy w naTemat zwrócił się Radosław Sikorski. – Zbyszek, byłeś najdłużej urzędującym ministrem sprawiedliwości wolnej Polski. To, że pozowałeś na szeryfa, a teraz jesteś uciekinierem, to jest rujnujące dla wizerunku partii, która ma w nazwie "prawo i sprawiedliwość", i dla twojego wizerunku, i twojej przyszłości. Popełniłeś katastrofalny błąd, nie stawiając się na wezwanie prokuratury – przekazał uciekinierowi wicepremier.