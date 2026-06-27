Nawrocki ujawnia dramatyczny incydent z kampanii. "Straciłem przytomność" Fot. Szymon Pelc / shutterstock

W książce profesora Andrzeja Nowaka, która jest wywiadem rzeką z Karolem Nawrockim pojawił się sensacyjny wątek z kampanii prezydenckiej. Z fragmentów publikacji wynika, że doszło do dziwnego incydentu, który mógł być próbą otrucia popieranego przez PiS kandydata na prezydenta.

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Fragmenty książki prof. Andrzeja Nowaka o tytule "Skąd się wziął Karol Nawrocki" opublikował portal wPolityce.pl. Dowiadujemy się z nich, że w czasie kampanii wyborczej doszło do niepokojącego zdarzenia, które w wywiadzie zostało dokładnie opisane.

Niepokojące zdarzenie w kampanii wyborczej Nawrockiego

Chodzi o incydent, którego świadkami w połowie maja podczas kampanii byli najbliżsi współpracownicy Nawrockiego. – Między Ząbkowicami Śląskimi a Dzierżoniowem wydarzyło się coś, co do dziś traktuję bardzo poważnie – nie ukrywa Karol Nawrocki i dokładnie opisuje, co się wydarzyło.

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Nawrocki miał spotkanie w Ząbkowicach Śląskich pod ratuszem. – Wcześniej był jeszcze obiad na Dolnym Śląsku. Tego dnia strasznie padał deszcz. To było jedno z tych spotkań, które właściwie mogło się nie odbyć, bo lało tak mocno, że wszystko się rozpadało organizacyjnie – mówi.

– Przemawiałem może pięć–siedem minut pod tym ratuszem. Czekał już autobus, który miał mnie zawieźć na peron do tego pociągu. To było może pięćdziesiąt metrów od miejsca wystąpienia. Kończę mówić i nagle czuję, że dzieje się ze mną coś bardzo złego. Nagłe osłabienie, jakbym dostał konkretny cios w szczękę. Jakby nagle ktoś wyłączył mi organizm – wspomina prezydent.

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Nawrocki i próba otrucia w czasie kampanii?

Nawrocki opisuje, że gwałtownie bardzo źle się poczuł, poprosił o wodę, jeszcze próbował machać uczestnikom zgromadzenia. – Mówię: szybko zaprowadź mnie do autokaru i od razu mnie połóż na podłodze. Zaprowadzili mnie – dodaje. Nawrockiemu wtedy miał "urwać się film".

Zaciągnęli czarne zasłony, staliśmy na ulicy. Wyszli wszyscy. Ja tylko położyłem się na tylnym siedzeniu – i straciłem przytomność. I od tego momentu nie pamiętam. Obudziłem się po jakimś czasie. Wszystkie okna zasłonięte. Nade mną stoją bladzi Mikołaj, Jakub i Jarek. W życiu nie miałem czegoś takiego. Autokar, cały garnitur, wszystko – kompletnie zbryzgane moimi gwałtownymi wymiotami. Wszystko. Oni potem opowiadali, że nie mogli na to patrzeć. Mówili, że wyglądało to jak fontanna, porównywali to do filmu Egzorcysta – kopałem nogami, rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem. A gdy się obudziłem, to nie wiedziałem, co się wydarzyło przez te kilka minut. Fragment książki "Skąd się wziął Karol Nawrocki" Cytowane za wPolityce.pl

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Nawrocki opisuje też miny współpracowników, którzy byli przy nim w tej sytuacji. – Naprawdę nie chciałbyś wtedy widzieć ich twarzy. Jakub wszedł do środka i powiedział później wprost: byłem przekonany, że ty nie żyjesz. Wszystko było zamknięte, autokar zatrzymany, cisza, żadnego kontaktu. Oni naprawdę przez chwilę myśleli, że stało się coś najgorszego – podkreśla Nawrocki.

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