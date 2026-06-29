Skończył ci się lakier do włosów i nie wiesz, gdzie wyrzucić opakowanie? A może puszka ze starym produktem zalega ci w szafie i chcesz się jej pozbyć? Segregacja bywa problematyczna, dlatego nic dziwnego, że niektórzy głowią się nad tym, gdzie ma trafić opakowanie po lakierze. Poprawne opcje są dwie, ale zależą od jednego głównego czynnika.
Lakier do włosów to jeden z najpopularniejszych kosmetyków w naszych łazienkach. Niektórzy używają go na co dzień, a inni od święta. Kiedyś schodził na potęgę, teraz często zalega nam w szafkach nieużywany.
Wtedy z takim pustym lub prawie pustym opakowaniem kierujemy się do domowych koszy na śmieci. I tu zaczynają się schody. Czy to zwykły metal? A może odpad niebezpieczny? Gdzie właściwie powinno wylądować opakowanie po lakierze do włosów, aby nie narazić się na błędy w segregacji, a co ważniejsze – nie wywołać zagrożenia?
Gdzie wyrzucić opakowanie po lakierze do włosów?
Są dwa sposoby na prawidłową utylizację opakowania po lakierze do włosów. Od tego, którą wybierzemy zależy jeden kluczowy czynnik: czy opakowanie jest całkowicie puste.
Scenariusz 1: Puszka jest całkowicie pusta
Gdy puszka jest całkowicie pusta, wtedy opakowanie po lakierze ląduje do żółtego pojemnika (metale i tworzywa sztuczne).
Ważna uwaga: Przed wrzuceniem puszki do żółtego kosza absolutnie nie wolno jej dziurawić ani zgniatać na siłę. Nawet w pozornie pustym opakowaniu mogą znajdować się resztki gazu, a mechaniczne uszkodzenie ścianki grozi wybuchem.
Scenariusz 2: W puszce coś zostało
Często zdarza się, że lakier nam nie podpasował, zapchał się dozownik lub produkt po prostu przeterminował się i w środku wciąż znajduje się płyn oraz gaz pod ciśnieniem. Takiej puszki pod żadnym pozorem nie wolno wyrzucić do tradycyjnych, przydomowych pojemników – ani do żółtego, ani do czarnego (odpady zmieszane).
Można wówczas taki produkt oddać do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych): Każda gmina ma obowiązek prowadzenia takiego punktu. Możesz tam bezpłatnie oddać chemię domową, przeterminowane kosmetyki w aerozolach, farby czy baterie.
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Opłaty za śmieci coraz wyższe, a segregacja często kłopotliwa
Nie jest tajemnicą, że opłaty za śmieci są coraz wyższe, ich segregacja bywa kłopotliwa, a w niektórych miastach trwa wręcz rewolucja w segregacji odpadów. Warto więc zapoznać się z zasadami dobrej segregacji. Piszemy o tym regularnie w naTemat. Ostatnio rozwijaliśmy wątpliwości, gdzie wyrzucić opakowanie po dezodorancie, gdzie wyrzucić stare buty (w tym przypadku pomyłka przy śmietniku może kosztować nawet 5000 zł), gdzie wyrzucić karton po mleku czy gdzie wyrzucić butelkę po oleju.
Spory problem może też wywołać zmierzenie się z pytaniem, co zrobić ze starymi świętymi obrazkami lub gdzie wyrzucać zużyte żarówki, i na to też znamy odpowiedzi. Niektóre produkty z naszych gospodarstw domowych powinny trafić do PSZOK. I tutaj pojawia się pytanie, czy na PSZOK trzeba płacić. W tym przypadku kilka kwestii też może nas zmylić. Niektóre gminy wprowadzają limity i po ich przekroczeniu konieczna jest dodatkowa opłata.