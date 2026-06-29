Gdzie wyrzucić opakowanie po lakierze do włosów? Fot. shutterstock / montaż: naTemat

Skończył ci się lakier do włosów i nie wiesz, gdzie wyrzucić opakowanie? A może puszka ze starym produktem zalega ci w szafie i chcesz się jej pozbyć? Segregacja bywa problematyczna, dlatego nic dziwnego, że niektórzy głowią się nad tym, gdzie ma trafić opakowanie po lakierze. Poprawne opcje są dwie, ale zależą od jednego głównego czynnika.

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Lakier do włosów to jeden z najpopularniejszych kosmetyków w naszych łazienkach. Niektórzy używają go na co dzień, a inni od święta. Kiedyś schodził na potęgę, teraz często zalega nam w szafkach nieużywany.

Wtedy z takim pustym lub prawie pustym opakowaniem kierujemy się do domowych koszy na śmieci. I tu zaczynają się schody. Czy to zwykły metal? A może odpad niebezpieczny? Gdzie właściwie powinno wylądować opakowanie po lakierze do włosów, aby nie narazić się na błędy w segregacji, a co ważniejsze – nie wywołać zagrożenia?

Gdzie wyrzucić opakowanie po lakierze do włosów?

Są dwa sposoby na prawidłową utylizację opakowania po lakierze do włosów. Od tego, którą wybierzemy zależy jeden kluczowy czynnik: czy opakowanie jest całkowicie puste.

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Scenariusz 1: Puszka jest całkowicie pusta

Gdy puszka jest całkowicie pusta, wtedy opakowanie po lakierze ląduje do żółtego pojemnika (metale i tworzywa sztuczne).

Ważna uwaga: Przed wrzuceniem puszki do żółtego kosza absolutnie nie wolno jej dziurawić ani zgniatać na siłę. Nawet w pozornie pustym opakowaniu mogą znajdować się resztki gazu, a mechaniczne uszkodzenie ścianki grozi wybuchem.

Scenariusz 2: W puszce coś zostało

Często zdarza się, że lakier nam nie podpasował, zapchał się dozownik lub produkt po prostu przeterminował się i w środku wciąż znajduje się płyn oraz gaz pod ciśnieniem. Takiej puszki pod żadnym pozorem nie wolno wyrzucić do tradycyjnych, przydomowych pojemników – ani do żółtego, ani do czarnego (odpady zmieszane).

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Można wówczas taki produkt oddać do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych): Każda gmina ma obowiązek prowadzenia takiego punktu. Możesz tam bezpłatnie oddać chemię domową, przeterminowane kosmetyki w aerozolach, farby czy baterie.

Opłaty za śmieci coraz wyższe, a segregacja często kłopotliwa

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