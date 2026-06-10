Opakowanie po jajkach, gdzie wyrzucić? Fot. shutterstock

Segregacja odpadów, to niekiedy trudna i nieoczywista sprawa. Produktów do podziału w pojemniki jest cała masa. Czasem można się pogubić, do którego kosza wrzucić daną rzecz. Jeśli zastanawiacie się gdzie powinno trafić opakowanie po jajkach, przychodzimy z odpowiedzią. Polacy często popełniają przy tym błąd.

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Prawidłowa segregacja śmieci potrafi czasem przyprawić o zawrót głowy. Choć większość z nas bez problemu odróżnia plastikową butelkę od szklanego słoika, to diabeł tkwi w szczegółach.

Jednym z takich podstawowych rzeczy, które mamy w naszej kuchni są opakowania po jajkach. Jeśli właśnie zużyliśmy ostatnie jajka na jajecznicę lub ciasto i zostaliśmy z pustym pudełkiem, to pojawia się pytanie: gdzie je wyrzucić.

Odpowiedź wcale nie jest jednoznaczna i zależy od dwóch kluczowych czynników: materiału, z którego wykonano wytłaczankę, oraz stopnia jej zabrudzenia. Polacy często popełniają jeden błąd, który może popusuć całą segregację.

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Opakowanie tekturowe po jajkach: gdzie wyrzucić?

Jajka sprzedawane w sklepach są pakowane w różne pojemniki. Najczęściej jednak spotykamy te tekturowe. Jeśli pudełko jest suche i czyste, to sprawa jest prosta: wyrzucamy je do niebieskiego pojemnika (papier).

Taka wytłaczanka doskonale nadaje się do ponownego przetworzenia. Jeśli więc masz na uwadze dobro środowiska, warto wybierać jajka sprzedawane właśnie w takich opakowaniach.

Sytuacja komplikuje się, gdy puste pudełko po jajkach jest zabrudzone. Czasem zdarza się, że rozbije nam się w środku jajko lub przy rozbijaniu ubrudzimy opakowanie ciągnącym się białkiem. Możliwości recyklingu zabrudzonego papieru są wówczas ograniczone. Takie opakowanie musi trafić do czarnego pojemnika (odpady zmieszane).

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Jajką są też pakowane w plastikowe i styropianowe pojemniki

Na sklepowych półkach rzadziej, ale nadal występują jajka zapakowane w transparentny plastik lub spieniony styropian. Najcześciej zauważymy je przy jajkach przepiórczych lub z chowu ekologicznego.

W tym przypadku zasada segregacji jest znacznie prostsza. Niezależnie od tego, czy opakowanie jest wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego, czy ze styropianu, jego miejsce jest w żółtym pojemniku (metale i tworzywa sztuczne). Plastik i styropian są odporne na wilgoć, więc nawet jeśli w środku doszło do małego wypadku i jajko się rozbiło, wystarczy pudełko lekko przemyć lub wytrzeć i wyrzucić do żółtego kosza.

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