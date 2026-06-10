Segregacja odpadów, to niekiedy trudna i nieoczywista sprawa. Produktów do podziału w pojemniki jest cała masa. Czasem można się pogubić, do którego kosza wrzucić daną rzecz. Jeśli zastanawiacie się gdzie powinno trafić opakowanie po jajkach, przychodzimy z odpowiedzią. Polacy często popełniają przy tym błąd.
Prawidłowa segregacja śmieci potrafi czasem przyprawić o zawrót głowy. Choć większość z nas bez problemu odróżnia plastikową butelkę od szklanego słoika, to diabeł tkwi w szczegółach.
Jednym z takich podstawowych rzeczy, które mamy w naszej kuchni są opakowania po jajkach. Jeśli właśnie zużyliśmy ostatnie jajka na jajecznicę lub ciasto i zostaliśmy z pustym pudełkiem, to pojawia się pytanie: gdzie je wyrzucić.
Odpowiedź wcale nie jest jednoznaczna i zależy od dwóch kluczowych czynników: materiału, z którego wykonano wytłaczankę, oraz stopnia jej zabrudzenia. Polacy często popełniają jeden błąd, który może popusuć całą segregację.
Opakowanie tekturowe po jajkach: gdzie wyrzucić?
Jajka sprzedawane w sklepach są pakowane w różne pojemniki. Najczęściej jednak spotykamy te tekturowe. Jeśli pudełko jest suche i czyste, to sprawa jest prosta: wyrzucamy je do niebieskiego pojemnika (papier).
Taka wytłaczanka doskonale nadaje się do ponownego przetworzenia. Jeśli więc masz na uwadze dobro środowiska, warto wybierać jajka sprzedawane właśnie w takich opakowaniach.
Sytuacja komplikuje się, gdy puste pudełko po jajkach jest zabrudzone. Czasem zdarza się, że rozbije nam się w środku jajko lub przy rozbijaniu ubrudzimy opakowanie ciągnącym się białkiem. Możliwości recyklingu zabrudzonego papieru są wówczas ograniczone. Takie opakowanie musi trafić do czarnego pojemnika (odpady zmieszane).
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Jajką są też pakowane w plastikowe i styropianowe pojemniki
Na sklepowych półkach rzadziej, ale nadal występują jajka zapakowane w transparentny plastik lub spieniony styropian. Najcześciej zauważymy je przy jajkach przepiórczych lub z chowu ekologicznego.
W tym przypadku zasada segregacji jest znacznie prostsza. Niezależnie od tego, czy opakowanie jest wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego, czy ze styropianu, jego miejsce jest w żółtym pojemniku (metale i tworzywa sztuczne). Plastik i styropian są odporne na wilgoć, więc nawet jeśli w środku doszło do małego wypadku i jajko się rozbiło, wystarczy pudełko lekko przemyć lub wytrzeć i wyrzucić do żółtego kosza.
Opłaty za śmieci coraz wyższe, a segregacja często kłopotliwa. Oto podpowiedzi
Jak wiadomo, opłaty za śmieci są coraz wyższe, a ich segregacja bywa kłopotliwa. Warto więc zapoznać się z zasadami dobrej segregacji. Piszemy o tym regularnie w naTemat. Ostatnio rozwijaliśmy wątpliwości, gdzie wrzucić starą walizkę, buty (w tym przypadku pomyłka przy śmietniku może kosztować nawet 5000 zł), karton po mleku czy butelkę po oleju.
Sporym problemem mogą okazać się też kwestie, gdzie wyrzucić stare obrazki religijne lub zużyte żarówki, na to też znamy odpowiedzi. Niektóre produkty z naszych gospodarstw domowych powinny trafić do PSZOK. Pojawia się więc pytanie, czy na PSZOK trzeba płacić. W tym przypadku kilka kwestii też może nas zmylić.