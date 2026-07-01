Kolejny kraj chce zabrać Zełenskiemu order. Fot. President of Ukraine / president.gov.ua

W kolejnym państwie pojawił się postulat odebrania najwyższego państwowego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Tym razem decyzja związana jest stricte z kością niezgody pomiędzy Kijowem a Warszawą, kwestią uhonorowania oddziału ukraińskiego wojska imieniem UPA.

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We wtorek po południu czeskie media obiegła informacja na temat chęci odebrania Orderu Białego Lwa, odpowiednika Orderu Orła Białego, Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Propozycja padła z ust Jindřicha Rajchla, lidera partii PRO, ale obecnie zasiadającego w czeskim parlamencie z ramienia SPD. – Mam nadzieję, że absolutnie wszyscy poprą tę propozycję i że, tak jak w Polsce, dojdziemy do porozumienia, że ​​Wołodymyr Zełenski nie jest osobą, która powinna nosić najwyższe odznaczenie Republiki Czeskiej – przekazał polityk w trakcie konferencji prasowej, jak przytacza "Epoch Times".

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Jak podaje "Expats.cz", w trakcie wspomnianej konferencji prasowej polityk zasugerował, że jego gest ma związek z nadaniem imienia "UPA" jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Jindřich Rajchl stwierdził, że nie powinno się milczeć w sytuacji, gdy najwyższe odznaczenie państwowe nosi osoba, która decyduje się na honorowanie swoich oddziałów w taki sposób.

Kto chce odebrania orderu Zełenskiego?

Przypomnijmy, obecnie w Czechach rządzi prawicowa koalicja, która składa się z partii ANO (Akcja Niezadowolonych Obywateli), SPD (Wolność i Demokracja Bezpośrednia) i AUTO (Kierowcy dla Siebie). Na jej czele stoi Andrej Babiš, czyli "czeski Trump", który już wcześniej stał na czele rządu w latach 2017-2021. Polityk ponownie poprowadził swoje ugrupowanie (ANO) do zwycięstwa w 2025 roku.

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Wolność i Demokracja Bezpośrednia wniosła do koalicji 15 mandatów (w skali 200 możliwych w Izbie Poselskiej, odpowiedniku polskiego Sejmu). Jest to ruch określany jako antyimigracyjny i eurosceptyczny. Założony został w 2015 roku przez Tomio Okamurę i Radima Fialę.

Samo SPD nie jest flagową siłą polityczną w Czechach, a jego wpływ na zarządzanie krajem jest umiarkowany. Wśród czeskich ministrów żaden nie wywodzi się bezpośrednio z tej partii. W rządzie są za to bezpartyjni ministrowie, którzy choć nie są formalnie związani z ugrupowaniem, byli przez nie rekomendowani. SPD ma zdecydowanie większy wpływ na parlament, jej wcześniej wspomniany założyciel, Tomio Okamura, jest przewodniczącym Izby Poselskiej (co można przyrównać do funkcji Marszałka Sejmu w Polsce).

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Dalsza część artykułu poniżej.

Jak przytacza "Epoch Times", politycy opozycyjni liczą na rozsądek reszty koalicjantów i brak wsparcia dla populistycznego apelu ze strony przedstawiciela SPD.

Sam Order Lwa Białego Zełenskiemu został nadany przez byłego prezydenta Miloša Zemana.

Kurs kolizyjny Polska vs Ukraina komentowany na arenie międzynarodowej

Kwestia konfliktu dyplomatycznego pomiędzy Warszawą a Kijowem powszechnie komentowana jest w mediach zagranicznych. Informacje na jego temat pojawiły się m.in. w BBC, Le Monde, Al Jazeerze, CNN, Die Welt i wielu innych.