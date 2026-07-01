Zełenski rozmawiał z Załużnym. Poruszono kwestie dotyczące wyborów. Fot. President of Ukraine / president.gov.ua

Choć oficjalnym powodem spotkania były kwestie związane z relacjami ukraińsko-brytyjskimi, za zamkniętymi drzwiami miały paść pytania wykraczające daleko poza bieżącą dyplomację. Kulisy rozmowy Wołodymyra Zełenskiego z byłym dowódcą armii sugerują, że ukraińską scenę polityczną mogą wkrótce czekać poważne turbulencje.

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W środę rano ukraińska "Pravda" poinformowała o dość nietypowym geście ze strony Wołodymyra Zełenskiego. Polityk, który w ostatnim czasie stał się ważną postacią polskiej debaty publicznej, m.in. za sprawą nadania imienia "bohaterów UPA" jednostce wojskowej, a także powołania Panteonu Narodowego, w którym niewykluczone, że uhonorowany zostanie Stepan Bandera, wezwał do swojego biura największego politycznego rywala.

Wizyta Wałerija Załużnego, bo to o byłym dowódcy ukraińskich wojsk mowa, miała być spowodowana chęcią dowiedzenia się, czy polityczny rywal Zełenskiego będzie chciał kandydować w nadchodzących wyborach prezydenckich.

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"Zełenski powiedział, że sytuacja na froncie rozwija się ostatnio pozytywnie, społeczeństwo pozostaje w miarę skonsolidowane, a zatem otworzyła się szansa na przeprowadzenie wyborów" – przekazały źródła związane z ukraińską "Pravdą". Wołodymyr Zełenski miał obawiać się wewnętrznego rozłamu, który powstanie w sytuacji, gdy do wyścigu o prezydenturę stanie on i cieszący się sporym poparciem społecznym generał. Generał, którego obecny prezydent odwołał z frontu w 2024 roku i wysłał na specjalną misję dyplomatyczną, tj. powołał go na ambasadora Ukrainy w Londynie.

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Zresztą Załużny został wezwany do Zełenskiego właśnie pod pretekstem rezygnacji Keira Starmera. Wielka Brytania to niezwykle ważny partner Ukrainy, którego wsparcie militarne regularnie trafia na front. W dobie rezygnacji premiera konieczne więc było przeprowadzenie rozmów na temat dalszej strategii wobec stosunków ukraińsko-brytyjskich i konsekwencji odejścia z czołowego stanowiska polityka, który miał bardzo pozytywne nastawienie wobec Kijowa.

Wałerij Załużny przygotował dla Zełenskiego dość gorzką odpowiedź

Wygląda na to, że były dowódca wojsk niespecjalnie chce współpracować z obecnym prezydentem. Wałerij Załużny ma być przywiązany do mandatu społecznego i zaufania, jakim darzą go obywatele Ukrainy. Ani myśli więc o rezygnacji ze startu w nadchodzących wyborach.

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Wygląda też na to, że generałowi miały zostać zaoferowane stanowiska dyplomatyczne i niemal każde stanowisko państwowe, nawet stanowisko szefa rządu, byle tylko odwieść go od wizji prezydentury.

Według informacji "Pravdy" w trakcie spotkania padło nawet bezpośrednie pytanie: "Jeśli wybory odbędą się jesienią, czy wystartuje pan?". Odpowiedź na nie jest krótka i precyzyjna: "Tak, wystartuję". Negocjatorzy prezydenta pod koniec spotkania mieli dodać jedynie: "Bracie, ale przemyśl to jeszcze".

Załużny nie cieszy się w Polsce nadmierną estymą

Warto odnotować, że choć Załużny cieszy się sporym poparciem społecznym na Ukrainie, w Polsce stosunek do niego nie jest aż tak pozytywny. Trzy lata temu generał stał się bohaterem skandalu dyplomatycznego, który spotkał się z bardzo negatywnym odbiorem nad Wisłą. Profil ukraińskiego parlamentu opublikował zdjęcie Załużnego (wówczas jeszcze dowódcy wojsk) na tle portretu Stepana Bandery, lidera OUN-B, które brało udział w rzezi wołyńskiej.