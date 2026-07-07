Nowe informacje śledczych o sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek Fot. materiały policji

Sprawa Iwony Wieczorek od lat budzi emocje. W przyszłym tygodniu mija 16 lat od tajemniczego zaginięcia gdańszczanki, a śledczy właśnie informują o pozyskaniu nowej "ważnej wersji osobowej".

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Co kilka miesięcy w mediach wraca się do kolejnych wątków w śledztwie dotyczącym nagłego zniknięcia Iwony Wieczorek podczas jej powrotu z Sopotu do Gdańska w 2010 roku. Jeszcze w styczniu informowaliśmy o białym Fiacie, który znalazł się w centrum uwagi śledczych. Opinia publiczna w tej konkretnej sprawie często sama próbuje ją rozwikłać, co niestety prowadzi też do fałszywych tropów. Teraz jednak pojawiły się nowe informacje z prokuratury, które dają nadzieję na przełom.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Ekspertyza i "ważna wersja osobowa"

Dziennikarze portalu Gazeta.pl rozmawiali z prokurator Katarzyną Calów-Jaszewską z Prokuratury Krajowej, która przekazała aktualne informacje o czynnościach prowadzonych przez śledczych. Jak poinformowała, specjalnie powołany zespół, w skład którego wchodzą prokurator oraz policjanci z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, cały czas na bieżąco gromadzi i analizuje materiały dowodowe.

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Działania służb nie ograniczają się przy tym wyłącznie do pracy z dokumentami. Obejmują one regularne przesłuchiwanie kolejnych świadków, a także fizyczne prace w terenie. Na sprawdzanych obszarach, w tym również w rejonie Pomorza, funkcjonariusze używają do oględzin między innymi specjalistycznego georadaru do przeszukiwania gruntu.

Katarzyna Calów-Jaszewska poinformowała także o nowych, bardzo istotnych dla toczącego się śledztwa faktach, które pozyskała niedawno prokuratura. Chodzi o tak zwaną "wersję osobową".

"W ostatnim czasie pozyskano istotną dla postępowania ekspertyzę biegłych, która dotyczy jednej z ważniejszych wersji osobowych. Na obecnym etapie z uwagi na bezpieczeństwo kolejnych zaplanowanych czynności nie możemy udzielić bardziej szczegółowych informacji" – przekazała prokurator w rozmowie z Gazeta.pl.

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Sprawa Iwony Wieczorek wciąż czeka na finał

Prokuratura Krajowa tłumaczy, że wspomniane pojęcie "wersji osobowej" to nic innego jak szczegółowa ekspertyza dotycząca jednej z konkretnych osób, której nazwisko i wątek przewijają się w śledztwie. Śledczy zaznaczają jednak stanowczo, że na obecnym etapie postępowania jest jeszcze za wcześnie, aby wyrokować i przewidywać, czy temu człowiekowi zostaną w ogóle przedstawione zarzuty.

Przypomnijmy, że Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku w drodze z imprezy w Sopocie do domu w Gdańsku. Śledztwo zostało umorzone w styczniu 2012 roku. Mimo to w mediach do tej pory raz po raz pojawiają się nowe doniesienia o działaniach związanych z tą wciąż nierozwikłaną sprawą. W 2018 roku akta trafiły do Prokuratury Krajowej w Warszawie, a w 2019 przejęło je słynne Archiwum X, czyli Wydział Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

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